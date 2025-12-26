Caz neobișnuit de Crăciun: Sora, fratele și părinții, găsiți morți în locuri diferite din două țări aflate în inima Alpilor

Podul vechi peste Rin, din Elveția către Liechtenstein. Sursă foto: TPH, allOver images / Alamy / Profimedia

Doi bărbați și două femei din Liechtenstein, găsiți morți săptămâna aceasta, făceau parte din aceeși familie, a declarat joi poliția, în timp ce investighează acest caz neobișnuit în micul principat din Alpi, informează Reuters.

Poliția locală a declarat că trupul unui bărbat de 41 de ani a fost găsit miercuri pe malul elvețian al Rinului, lângă Vaduz, capitala Liechtensteinului.

S-a dovedit că acesta a fost un angajat al municipalității Triesen, la sud de Vaduz, care fusese suspendat cu câteva zile înainte din cauza unor nereguli în contabilitate, a declarat poliția.

Ulterior, poliția a găsit cadavrele unui bărbat de 73 de ani și ale două femei, în vârstă de 68 și 45 de ani, într-un apartament din Vaduz.

Aceștia erau părinții și sora angajatului municipalității, a declarat poliția.

Anchetatorii așteaptă acum autopsiile pentru a stabili cauza celor patru decese.