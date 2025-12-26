Caz neobișnuit de Crăciun: Sora, fratele și părinții, găsiți morți în locuri diferite din două țări aflate în inima Alpilor
Doi bărbați și două femei din Liechtenstein, găsiți morți săptămâna aceasta, făceau parte din aceeși familie, a declarat joi poliția, în timp ce investighează acest caz neobișnuit în micul principat din Alpi, informează Reuters.
Poliția locală a declarat că trupul unui bărbat de 41 de ani a fost găsit miercuri pe malul elvețian al Rinului, lângă Vaduz, capitala Liechtensteinului.
S-a dovedit că acesta a fost un angajat al municipalității Triesen, la sud de Vaduz, care fusese suspendat cu câteva zile înainte din cauza unor nereguli în contabilitate, a declarat poliția.
Ulterior, poliția a găsit cadavrele unui bărbat de 73 de ani și ale două femei, în vârstă de 68 și 45 de ani, într-un apartament din Vaduz.
Aceștia erau părinții și sora angajatului municipalității, a declarat poliția.
Anchetatorii așteaptă acum autopsiile pentru a stabili cauza celor patru decese.