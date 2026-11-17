Trei persoane au fost arestate după ce au răpit cu maşina o tânără de 29 de ani, au dus-o pe un câmp unde au lovit-o și au „frecat-o cu sare pe întregul corp”, în localitatea Valea Râmnicului, a anunțat marți Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat. Potrivit presei locale, agresiunea a fost comisă de familia unui bărbat căsătorit cu care femeia era într- o relație.

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Cazul șocant s-a petrecut în seara de 14 noiembrie.

Potrivit IPJ Buzău, patru femei şi doi bărbaţi, cu vârste între 17 şi 54 de ani, din Vrancea, au mers la locuința unde locuiește victima.

„Persoanele ar fi luat-o cu forța într-un autoturism, ar fi transportat-o și ar fi ținut-o, împotriva voinței sale, în extravilanul localității Valea Râmnicului, unde ar fi agresat-o și i-ar fi sustras cerceii și telefonul mobil. Persoanele ar fi agresat-o pe tânără pe fondul unei relații extraconjugale, în care ar fi fost implicată aceasta și o rudă a persoanelor reținute”, a anunțat IPJ Buzău.

Site-ul local Reporter Buzoian scrie că femeia avea o relație cu un bărbat căsătorit, iar rudele bărbatului au pus la cale un plan pentru ca femeia să renunțe la relație.

Astfel, mama lui, soția, cei doi fii și partenerele acestora i-au luat telefonul bărbatului și au început să-i trimită femeii mesaje, invitând-o la o întâlnire. Tânăra a crezut că vorbește cu bărbatul și a ieșit din casă pentru a se întâlni cu acesta.

Din acel moment, femeia a devenit victima unui atac violent.

„În intervalul orar 20:45-21:30, în baza unei înţelegeri prealabile şi cu sprijinul altor trei inculpaţi, pe fondul geloziei uneia dintre inculpate, profitând de lăsarea întunericului, după ce anterior ar fi indus în eroare persoana vătămată, creându-i impresia că se va întâlni cu iubitul, s-ar fi deplasat la domiciliul acesteia din urmă, unde ar fi urcat-o cu forţa în autoturism şi au blocat uşile, transportând-o împotriva voinţei sale în extravilanul localităţii, pe un câmp. Pe timpul deplasării, aceştia ar fi agresat fizic persoana vătămată, prin pulverizarea unui spray lacrimogen la nivelul feţei, lovirea cu pumnii şi tragerea de păr şi i-ar fi sustras cerceii şi telefonul mobil”, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat.

Supusă unui ritual de frecare cu sare

După ce au ajuns pe câmp, femeia a fost dată jos din mașină și lovită în continuare cu pumnii și picioarele, apoi frecată cu sare pe tot corpul, au detaliat procurorii.

„Odată ajunşi în extravilanul localităţii, inculpaţii ar fi coborât persoana vătămată din autoturism şi ar lovit-o din nou, cu pumnii şi picioarele, ar fi dezbrăcat-o şi ar frecat-o cu sare pe întregul corp, provocându-i suferinţe fizice şi leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale”, potrivit Parchetului.

Soția bărbatului, mama lui și unul dintre cei doi fii au fost arestați pentru 30 de zile, pentru lovire sau alte violenţe, lipsire de libertate şi tâlhărie calificată.

Faţă de ceilalţi trei inculpaţi, procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.