Caz șocant în Germania: Un sudanez a tras după el o tânără de 18 ani în fața metroului. Amândoi au murit

Un sudanez s-a aruncat cu o fată de 18 ani în fața metroului în Hamburg. Credit line: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

O tânără de 18 ani care aștepta joi seară pe peronul unei stații de metrou din Hamburg a fost trasă pe șine în fața metroului de un străin sudanez. Atât victima, cât și bărbatul au murit pe loc, transmit Daily Mail și DW.

Incidentul a avut loc la stația de metrou Wandsbek Markt din Hamburg, joi seara, în jurul orei 22:07, potrivit ziarului german Bild. Poliția a declarat că fata aștepta pe peron când un bărbat din Sudanul de Sud a apucat-o brusc și a târât-o după el pe șine, în timp ce trenul intra în stație.

Martorii au povestit că bărbatul mergea pe peron și că este posibil să fi fost în stare de ebrietate, potrivit Nonstopnews. Un martor a declarat publicației că bărbatul s-a împiedicat apoi de o tânără, spunându-i „Te iau cu mine”, înainte de a o trage brusc pe șine.

Serviciile de urgență au intervenit imediat la fața locului, iar Crucea Roșie germană a oferit sprijin psihologic martorilor.

Trupurile fetei și sudanezului au fost scoase din stație în sicrie de lemn, iar poliția și echipele de intervenție de urgență au rămas prezente la metrou pe tot parcursul nopții.

Vineri, un purtător de cuvânt al Poliției din Hamburg a anunțat că a fost deschis un dosar de omor intenționat, după ce ambele persoane au fost lovite și ucise de metroul care intra în stația Wandsbek-Markt.

Potrivit autorităților, bărbatul și femeia se aflau independent pe peron când bărbatul a apucat-o pe femeie și a sărit cu ea în fața trenului de metrou. Cei doi nu se cunoșteau.

Poliția l-a identificat pe bărbat ca fiind un tânăr de 25 de ani din Sudanul de Sud. Naționalitatea femeii de 18 ani nu a fost dezvăluită.