Caz șocant în Spania: O fetiță a murit de insolație după ce a fost uitată în mașină de tatăl ei

O fetiță de doi ani a murit în nord-vestul Spaniei după ce a făcut insolație în mașina în care a fost lăsată din greșeală de tatăl ei în timpul unui val neobișnuit de căldură care duce temperaturile în unele zone la 38°C, relatează The Guardian.

Copilul, al cărui nume nu a fost făcut public, a intrat în stop cardiac miercuri după-amiază, după ce a petrecut câteva ore în vehicul în localitatea Brión, după ce tatăl ei a uitat să o ducă la creșă.

Potrivit relatărilor din presa locală, bărbatul își dusese dimineața celălalt copil la școală și intenționa să o lase pe fetiță la creșă, dar a fost distras de un apel telefonic. În loc să pornească înspre creșă, a condus spre locul de muncă și a uitat copilul în mașină când a ajuns.

Alarma a fost dată în acea după-amiază, când mama fetiței a mers să o ia de la creșă la ora 15:00 și i s-a spus că nu fusese adusă în acea dimineață. Realizând ce se întâmplase, părinții au sunat la serviciile de urgență, iar fetița a fost dusă la un centru medical, unde a fost pronunțat decesul.

Poliția investighează incidentul, iar familia primește consiliere psihologică.

Consiliul local din Brión a declarat două zile de doliu oficial pentru fată și a anunțat că vineri va fi ținut un minut de reculegere în memoria ei.

„Dorim să transmitem cele mai profunde condoleanțe și tot sprijinul nostru familiei fetiței care și-a pierdut viața ieri în Brión, precum și tuturor prietenilor ei, punându-le la dispoziție toate resursele municipale de care au nevoie în aceste momente dificile”, a transmis consiliul. „Să se odihnească în pace”, a adăugat acesta.

Decesul fetiței, la începutul unui val atipic de căldură în Spania

AEMET, agenția meteorologică a Spaniei, a avertizat țara să se pregătească pentru un tip de căldură asociat mai frecvent cu mijlocul verii. Agenția a precizat că „temperaturile excepțional de ridicate” ar putea atinge 36-38°C în unele zone sudice ale țării.

„Pe parcursul lunii mai, am înregistrat o perioadă prelungită de temperaturi sub normalul climatologic”, a transmis instituția. „Acum urmează opusul complet: o perioadă cu temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. De fapt, în unele zile ar putea fi doborâte recorduri de temperatură”.

AEMET a precizat că valul de căldură, care nu îndeplinește criteriile tehnice pentru a fi declarat caniculă potrivit normelor locale, va dura probabil până la mijlocul săptămânii viitoare.

Spania, una dintre țările europene cele mai expuse efectelor crizei climatice, a înregistrat în ultimii ani un număr tot mai mare de valuri de căldură și o creștere accentuată a incendiilor forestiere de mari dimensiuni.