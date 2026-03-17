Caz șocant în SUA: O mamă care a scris o carte despre doliu după moartea soțului, condamnată pentru uciderea acestuia

Un juriu din Utah a găsit-o vinovată pe Kouri Richins de uciderea soțului ei, Eric Richins, prin otrăvire în anul 2022. Pe lângă omor calificat, femeia a fost condamnată pentru o tentativă anterioară de omor și fraudă în asigurări, potrivit CNN.

Femeia în vârstă de 35 de ani, mamă a trei copii, și-a plecat capul când verdictul de vinovăție a fost citit cu voce tare în sala de judecată. Ea riscă pedeapsa cu închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Pronunțarea sentinței este programată pentru 13 mai.

Conform probelor prezentate în instanță, femeia avea datorii de peste 1,6 milioane de dolari și a plănuit crima pentru a încasa polițele de asigurare de viață ale soțului. Procurorii au demonstrat că aceasta a încercat să-l ucidă și anterior, cu câteva săptămâni înainte de decesul acestuia.

Printre probele cheie s-au numărat și căutările online efectuate de Kouri Richins înainte de crimă. Aceasta a căutat informații despre doze letale, modalități de a șterge istoricul mesajelor și dacă polițele de asigurare sunt plătite în caz de supradoză.

Timp de 13 zile, procurorii au audiat peste 40 de martori care au descris problemele financiare ale acuzatei, datoriile de milioane de dolari și relația acesteia cu un alt bărbat.

„Kouri Richins este o persoană extrem de ambițioasă. Exista o singură cale de urmat – Eric trebuia să moară”, a declarat procurorul Brad Bloodworth în pledoaria finală.

Eric Richins a fost găsit mort în casa cuplului din Kamas, Utah, în dimineața zilei de 4 martie 2022. Autopsia a relevat că avea în organism o cantitate de fentanil de aproximativ cinci ori mai mare decât doza letală.

La aproximativ un an după decesul soțului său, Richins a publicat cartea pentru copii „Are You with Me?” (Ești cu mine?), menită să-i ajute pe cei trei fii ai lor să facă față pierderii tatălui. Femeia a apărut chiar și într-o emisiune de televiziune locală pentru a-și promova volumul, fiind arestată la scurt timp după aceea.

De cealaltă parte, apărarea a susținut că ancheta a fost „neglijentă și părtinitoare”, argumentând că procurorii nu au prezentat dovezi clare privind modul în care a fost administrată substanța letală. Juriul a respins însă aceste argumente după doar trei ore de deliberări.

După pronunțarea verdictului, una dintre surorile victimei a mulțumit autorităților: „Acum ne concentrăm pe cinstirea vieții lui Eric și pe sprijinirea băieților lui, în timp ce continuăm să ne vindecăm”, a declarat ea în fața tribunalului din Park City.