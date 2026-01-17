Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri Nintendo
Cazul, petrecut în statul american Pennsylvania, arată cât de ușor pot avea copiii acces la arme SUA, care sunt omniprezente, relatează The Guardian.
Un băiat de 11 ani din Pennsylvania e acuzat că și-a împușcat mortal tatăl după ce i-a fost confiscată consola de jocuri portabilă Nintendo Switch.
Cazul a avut loc pe 13 ianuarie în Duncannon Borough. Poliția a fost trimisă la domiciliul familiei în jurul orei 3:20 dimineața, alertați prin apelul de urgență. Ofițerii au găsit un bărbat în vârstă de 42 de ani, pe nume Douglas Dietz, mort în pat, fiind împușcat la cap, a relatat site-ul local de știri WGAL News 8.
Potrivit documentelor judiciare, victima a fost descoperită în dormitorul matrimonial, care este legat de dormitorul fiului lor. După cercetări, autoritățile l-au identificat pe fiul de 11 ani al bărbatului ca fiind suspect.
Poliția a raportat că era ziua de naștere a copilului, iar acesta intrase în dormitor strigând: „Tati e mort”. Polițiștii de la fața locului au declarat, de asemenea, că l-au auzit pe fiu spunându-i mamei sale: „L-am omorât pe tati”.
Potrivit poliției, împușcăturile au avut loc după ce cuplul se dusese la culcare puțin după miezul nopții. Copilul le-a spus autorităților că a avut o zi bună cu părinții săi, dar s-a „enervat” când tatăl său i-a spus că e timpul să se culce.
Atunci când ofițerii l-au întrebat pe băiat ce s-a întâmplat, acesta a răspuns: „Am împușcat pe cineva”.
Potrivit presei locale, băiatul le-a spus polițiștilor că a găsit o cheie de la seiful cu arme în noptiera tatălui său. L-a descuiat în timp ce încerca să-și găsească Nintendo Switch-ul și a găsit acolo o armă.
Fiul ar fi recunoscut apoi că „a scos arma din seif”, a încărcat gloanțe în ea, s-a dus la partea de pat a tatălui său și a tras.
Când a fost întrebat ce credea că se va întâmpla când va trage cu arma, băiatul a răspuns că era „furios” și că „nu s-a gândit la asta”, potrivit anchetatorilor.
Copilul a fost reținut și i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune. O audiere este programată pentru 22 ianuarie, a relatat WGAL News 8.