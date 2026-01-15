Caz unic în România: Ce s-a schimbat în localitatea unde s-au dat primele amenzi pentru lipsa asigurării obligatorii a locuințelor

Numărul locuințelor asigurate a crescut puternic, dar zeci de amenzi au fost anulate și există și plângeri în instanță, pe fondul unor erori care au dus la amendarea unor coproprietari care nu figurau pe polița de asigurare, deși casa era asigurată. S-a întâmplat în Corbeanca (Ilfov), după ce la sfârșitul lunii octombrie aproape 1.800 de proprietari de locuințe au fost amendați pentru lipsa asigurării obligatorii a caselor, o premieră la nivel național, pentru că niciun primar nu a dat amenzi în cei peste 15 ani de când legislația permite asta.

În România sunt peste 9,5 milioane de locuințe, conform datelor recensământului.

La sfârșitul lunii noiembrie erau asigurate obligatoriu peste 2,36 milioane de locuințe la nivel național, arată datele publicate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).

În Franța, Spania sau Belgia, au asigurare peste 90% din locuințe, pe fondul unei culturi a asigurărilor mai dezvoltate și al unor reglementări mai stricte, potrivit TVRInfo.ro.

În comuna Corbeanca sunt 6.634 de locuințe, potrivit datelor PAID România, societatea care emite polițele de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurului, inundațiilor și alunecărilor de teren.

Proprietarii de locuințe din România sunt obligați prin lege să își asigure casele împotriva a trei riscuri naturale: cutremur, inundații și alunecări de teren. Asigurarea costă 50 de lei pe an în cazul caselor din chirpici, pentru care poți primi maximum 50.000 de lei în caz de dezastru, respectiv 130 de lei pe an pentru casele mai rezistente, iar în baza asigurării poți primi o despăgubire de cel mult 100.000 de lei dacă locuința este distrusă.

Amenzile pentru lipsa asigurării sunt între 100 de lei și 500 de lei, însă niciun primar nu a dat sancțiuni în mai bine de 15 ani de când a devenit operațional sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor. Asta până în luna octombrie, când primarul Ștefan Apăteanu (USR) din Corbeanca a decis să aplice legea.

Zeci de amenzi au fost anulate. Cum s-a ajuns aici

HotNews a vrut să afle ce s-a întâmplat după ce primăria a dat aproape 1.800 de amenzi în valoare de aproape 900.000 de lei.

Primăria Corbeanca spune că a transmis 1.793 de înștiințări pentru lipsa poliței PAD, cu posibilitatea achitării amenzii la cuantumul de maxim 50 lei în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

Au fost achitate 1.129 de amenzi, iar cuantumul total al acestora este de 58.900 de lei.

Până la această dată, pe rolul instanțelor de judecată au fost înregistrate două plângeri prin care sunt contestate amenzi în valoare totală de 1.000 lei, spune administrația locală.

Zeci de procese-verbale au fost însă anulate, după ce cetățenii au reclamat că au fost amendați și coproprietarii care nu figurau pe poliță, deși casa era asigurată.

Primăria susține că „acei coproprietari care aveau polițele corect încheiate nu au fost afectați de amenzile eliberate de comuna Corbeanca”.

„Problemele au apărut strict la acele poliție unde datele de identificare ale imobilului erau declarate eronat, adică adresa din baza de date de la primărie nu coincidea cu adresa din polița de asigurare. În acest caz au fost realizate verificări în mod punctual și au fost îndrumați cetățenii să ia legătura cu brokerul emitent pentru a corecta greșelile din poliță”, susține Primăria Corbeanca.

Instituția spune că a decis verificarea fiecărui proces-verbal, astfel încât să se asigure că notează în sistem doar amenzile pentru imobilele pentru care nu există poliță PAD încheiată.

„Estimăm finalizarea acestui proces la finalul lunii ianuarie 2026. Până la acest moment, au fost anulate 71 procese-verbale. Nu au existat sume returnate întrucât amenzile anulate au fost retrase ca eroare materială acolo unde proprietarii au efectuat demersurile necesare de corectare”, spune administrația locală.

Responsabilitatea pentru erorile care au dus la anularea amenzilor, pasată între instituții

HotNews i-a întrebat pe reprezentanții Primăriei Corbeanca și ce măsuri au luat pentru a nu se repeta erorile care au dus la amendarea pe nedrept a unor oameni.

„Erorile apărute au fost cauzate de introducerea greșită a adresei imobilului de către asigurat la completarea formularului pentru contractarea poliței. Pentru contractarea poliței PAD, fiecare proprietar / coproprietar sau terț introduce în câmpul adresă, adresa imobilului pe care îl dorește asigurat. Din păcate, s-a întâmplat ca această adresă introdusă de proprietar să fie diferită de adresa care figurează în baza de date a primăriei. Drept urmare, ca măsură preventivă am decis verificarea manuală a fiecărei adrese. Pe de altă parte, am solicitat PAID să impună, pe lângă completarea adresei imobilului, și completarea numărului cadastral al acestuia pentru a face identificarea mai precisă”, spune primarul Ștefan Apăteanu.

PAID România, societatea care gestionează baza de date cu asigurările obligatorii pentru locuințe, îl contrazice însă pe primarul din Corbeanca.

Reprezentanții societății care emite polițele de asigurare obligatorie a locuințelor susțin că amendarea eronată a unor persoane „nu a venit majoritar pe fondul diferențelor de scriere a adresei în mod diferit pe contractul PAD față de evidențele primăriei, ci pe fondul unei alte erori de interpretare:

– un contract PAD este perfect valabil atât timp cât este menționat cel puțin unul dintre coproprietarii locuinței în rubrica asigurat

– în evidențele serviciilor de taxe si impozite, fiecare coproprietar are un rol fiscal individual (chiar și în cazul celor doi soți)

– dacă primăria compară lista de contracte PAD cu listele rolurilor fiscale la nivel de CNP va găsi unele roluri fiscale care nu apar în niciun contract PAD (polița e făcută pe numele soțului si soția nu este scrisa in poliță)”.

Societatea spune că a transmis un comunicat de presă „în regim de urgență” cu lămuriri detaliate și, în săptămâna imediat următoare, a avut o întâlnire cu primarul din Corbeanca, pentru a evita astfel de erori.

Foarte multe locuințe nu au număr cadastral

„Scrierea adresei în contractul PAD nu se poate face altfel decât în urma declarației proprietarului sau contractantului asigurării, așa se procedează în toata lumea. Verificările detaliate cu personal de specialitate (juriști) se fac numai in situația apariției unei daune. Nu există capacitatea de a analiza documente de proprietate ale locuințelor la fiecare emitere de contract PAD (sunt 2,4 milioane de contracte anual) întrucât acestea nu sunt standardizate ca în cazul autoturismelor (carte de identitate, certificat de înmatriculare) iar personalul de distribuție nu are autoritatea și competenta de a analiza aceste acte de proprietate”, atenționează oficialii PAID.

„Cât despre adăugarea numărului de carte funciară”, mai spune PAID, „așteptăm cu mare interes ca instituțiile statului să finalizeze procesul de cadastrare la nivel național și astfel să ajungem la existența unui identificator unic al fiecărei locuințe. La acest moment, sunt foarte multe locuințe care nu dețin aceste atribute și nu putem restricționa drepturile acestor proprietari la o asigurare care este obligatorie”, au mai declarat oficialii PAID.

Efectul amenzilor: Numărul locuințelor asigurate a crescut cu 32%

Dincolo de aceste probleme, amenzile i-au făcut pe mulți să-și asigure locuințele.

Înainte de a fi date sancțiuni erau 3.817 de imobile cu asigurare PAD. Acum sunt 5.274 de imobile cu asigurare PAD, deci o creștere cu 32%, spune primarul din Corbeanca.

Cifra reprezintă aproape 80% din totalul locuințelor din Corbeanca.

„Majoritatea proprietarilor înțeleg că au greșit pentru că nu au acordat importanță respectării obligației legale privind asigurarea imobilului. O parte dintre proprietari consideră că primăria nu a procedat corect când a aplicat măsura de corecție. Concluzia este că trebuie să respectăm legea, fie că ne place fie că nu, dar în acest caz când legea este scrisă tocmai ca să protejeze interesele cetățenilor, este cu atât mai important să fie respectată. Vom continua procesul de notificare și aplicare a măsurilor și anul următor”, a mai declarat pentru HotNews.ro primarul Ștefan Apăteanu.