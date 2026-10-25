Cazul Alexandru Toader. Ce s-a întâmplat la Universitatea din Iași după primele acuzații de agresiune sexuală. În Comisia de Etică, el a fost apărat de un alt lector 

Primele acuzații ale studentelor la adresa lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru, au fost făcute în noiembrie anul trecut, în publicația locală Reporter de Iași. Atunci s-au autosesizat procurorii și tot atunci s-a autosesizat și comisia de etică în cadrul universității. Iar ce s-a întâmplat la comisie a întărit convingerea studenților audiați ca martori că el este „protejat”, susțin procurorii.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași a anunțat sâmbătă, după arestarea preventivă a lui Alexandru Toader, că îi suspendă contractul de muncă

Acuzațiile studenților au mai fost analizate în cadrul Comisiei de Etică, însă nu s-a ajuns la nicio concluzie.

În comisia universitară, lectorul a fost reprezentat de o avocată care e cadru didactic în aceeași instituție. Tot în aceeași instituție predă și tatăl lui, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost rector al Universității

Această situație e semnalată și de procurori în referatul în care cer arestarea preventivă, unde subliniază teama studenților de a vorbi

HotNews a vorbit despre aceste situații cu rectorul UAIC, Liviu Maha, care a invocat „un climat de siguranță”.

Teama că parcursul academic sau cariera le pot fi compromise a marcat studentele care au vorbit despre agresiunile sexuale ale lui Alexandru Toader, susțin procurorii în referatul de arestare preventivă înaintat Curții de Apel Iași.

Faptele s-au petrecut în perioada 2022-2025, însă primele acuzații au apărut în noiembrie anul trecut, după investigația Reporter de Iași. Două dintre studente au vorbit atunci cu jurnaliștii.

Una dintre studente a renunțat la facultate după ce, acuză ea, a fost abuzată sexual de două ori de Toader, potrivit mărturiilor publicate și de HotNews.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași s-au autosesizat, după articolul din presă, și au deschis un dosar penal „în rem”. Adică au cercetat faptele.

Peste 50 de studenți audiați. Șapte studente, victime

Peste 50 de studenți au fost audiați de la sfârșitul anului trecut până în luna octombrie, arată datele din referat, iar până în prezent șapte dintre studente au calitate de persoană vătămată.

În raport cu aceste șapte studente, fiul lui Toderel Toader este acuzat de viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Procurorii susțin că numărul studentelor pe care lectorul Toader le-a abordat într-un mod neprofesional pe rețelele sociale este mult mai mare.

„La dosar există numeroase mărturii ale altor studente care au fost contactate într-o manieră asemănătoare, prin mesaje aparent întâmplătoare, invocarea unor motive academice, mutarea comunicării în spațiul privat și invitații la întâlniri în afara cadrului universitar”, au scris procurorii în referat.

Ei precizează că „în aceste situații, ambiguitatea mesajelor și întreruperea interacțiunii nu permit identificarea suficient de clară a unei solicitări de favoruri sexuale pentru reținerea unor infracțiuni autonome de folosire abuzivă a funcției în scop sexual”.

„Oricum nu m-aș răzbuna eu, urmează anul 3”. O referire la tatăl lui, spun procurorii

Relatările studentelor, spun procurorii, arată tiparul după care acționa Alexandru Toader: „repetarea acelorași modalități de apropiere, testarea disponibilității studentelor și folosirea raportului didactic pentru inițierea unor contacte personale”.

Audierea studenților de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași a fost marcată de teamă, mai scrie în referat. El le spunea studenților că „află tot” și că „are oamenii lui de la care află”.

Una dintre studentele audiate a rememorat și o remarcă făcută de lectorul Toader la un curs.

„Oricum nu m-aș răzbuna eu, se mai găsește cine s-o facă, urmează anul 3”, ar fi spus Alexandru Toader „legănd astfel referirea la anul III de examenul pe care urmau să îl susțină cu tatăl inculpatului”, notează procurorul în referat.

Alexandru Toader, alături de tatăl său. Foto: Tudorel Toader / Facebook

Unele dintre studente au mărturisit că s-au simțit umilite după ce acesta le-a întrebat „care-i poziția ta preferată”, însă s-au temut să se adreseze conducerii facultății, deoarece „poziția familială a inculpatului făcea inutil un asemenea demers și se temeau de probleme la examene ori la angajare”, afirmă procurorii.

„Această teama produsă de raportul de autoritate explică de ce unele studente răspundeau politicos, amânau sau invocau motive exterioare pentru a evita întâlnirile cu inculpatul”, mai scrie în referatul de arestare.

Episoadele pentru care au adunat suficiente probe pentru a cere arestarea lui Toader descriu „dificultatea studentelor de a refuza sau de a relata experiențele, într-un mediu în care severitatea profesorului și avertismentele privind discuțiile dintre colegi întrețineau teama de consecințe”, spun procurorii.

Teama studenților și convingerea că „este protejat”

În referatul în care cer arestarea preventivă a lui Alexandru Toader, procurorii vorbeste și despre cercetărille din Comisia de Etică a universității. La un an de când s-a autosesizat, nu a reușit să finalizeze cercetarea, iar lectorul a continuat să predea studenților.

Situația a întărit convingerea studenților audiați ca martori că lectorul Toader „este protejat”, spun procurorii.

Procurorii au cerut documentația Comisiei de Etică a UAIC, iar înscrisurile transmise „confirmă existența unor relații profesionale în interiorul mediului universitar relevante pentru înțelegerea acestei percepții”.

Procurorul notează în referat că un membru al comisiei a solicitat retragerea din analizarea cazului ca urmare a relației profesionale anterioare cu Tudorel Toader.

În fața Comisiei de Etică, unde mai mulți studenți de la Facultatea de Drept au fost audiați, Alexandru Toader a fost apărat „de un avocat care desfășoară și activități didactice în aceeași facultate, predând studenților de anul IV”, notează procurorul în referatul de arestare.

Apărat de tată și de o colegă de la Facultatea de Drept

Și în procesul penal Alexandru Toader este apărat de tatăl său – profesor universitar în cadrul Facultății de Drept – și de avocata Olga Urdă, lector în cadrul aceleeași facultăți.

Surse locale din Iași au declarat pentru HotNews că temerea studenților care au dat declarații în ancheta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași este mare, cu atât mai mult cu cât identitatea studenților nu este protejată în dosarul penal.

HotNews a contactat-o pe avocata Olga Urdă pentru un punct de vedere în legătură cu audierile din cadrul Comisiei de Etică, raportat la calitatea sa de cadru didactic la Facultatea de Drept.

„Vă rog să nu vă supărați, dar nu voi da absolut nicio declarație. Vă mulțumesc”, a transmis scurt avocata Urdă.

Olga Urdă, avocata lui Alexandru Toader și cadrul didactic la Facultatea de Drept la Universitatea din Iași Foto: Olga Urdă / Facebook.com

Ce spune conducerea universitatății

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prima universitate din România, a fost condusă ca rector de Tudorel Toader timp de 8 ani, din 2016 până în 2024.

În prezent, rector UAIC este profesorul universitar Liviu Maha.

HotNews l-a întrebat pe rectorul Maha dacă temerile studenților de la Drept care au dat mărturii în acest caz sunt întemeiate și dacă universitatea îi protejează.

„Dacă de la două cazuri semnalate în presă acum 11 luni, s-a ajuns, potrivit comunicatului parchetului la mai multe cazuri, acest lucru spune multe despre faptul că există un climat care asigură pentru studenți cadru de a semnala toate abuzurile care se pot produce. Angajamentul instituțional este unul ferm: orice astfel de situație va fi abordată cu seriozitate”, a declarat rectorul Liviu Maha, pentru HotNews.

Liviu Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Foto: Liviu Maha / Facebook.com

Întrebat dacă este moral ca un cadru didactic de la facultatea de unde sunt reclamatele faptele să apare lectorul acuzat, rectorul vorbeste despre legislație.

„Este vorba de o profesie liberală, atâta timp cât legislația nu interzice noi nu putem opri pe cineva să-și exercite profesia. Ceea ce pot sublinia, faptele s-au desfășurat acum mulți ani și totuși acum se vorbește despre ele. Dacă într-adevăr au existat, vor decide fie comisia de etică, fie autoritățile abilitate”, spune Liviu Maha.

„Cu siguranță va fi o hotărâre a Comisiei de Etică înainte de a avea o hotărâre în instanță”

Despre nefinalizarea cercetărilor de către comisia de etică, Maha a precizat că aceasta este un for autonom.

„La începutul anului universitar, fără legătură cu ce s-a întâmplat ieri și astăzi, am discutat cu președintele comisiei, mi-a spus că din cele 20 și ceva de cazuri aflate în analiză. Comisia a emis aproximativ 25 de hotărâri către serviciul juridic și mai are câteva cazuri, două-trei în analiză, printre care și acesta. Cu aceasta ocazie mi-a zis că au fost făcute audieri, foarte mulți studenți, profesori și procedurile sunt avansate. Cu siguranță va fi o hotărâre înainte de a avea o hotărâre pe instanță. Probabil în perioada următoare va urma o hotărâre și din partea comisiei de etică”, a completat Maha.

Rectorul a mai precizat că începând cu luna iunie, UAIC a implementat un program pentru prevenirea hărțuirii, abuzurilor și discriminării de gen.

Liviu Maha a reacționat și într-o postare pe Facebook și a făcut un apel ca studenții „să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv cele legate de hărțuirea sexuală sau acțiuni asociate acestui domeniu”.

El a mai precizat că arestarea preventivă a lectorului Alexandru Toader „atrage automat suspendarea contractului de muncă”.

Luni dimineață, la Facultatea de drept a fost convocat consiliul facultății pentru a se lua măsuri astfel încât activitatea didactică să nu fie afectată.

Alexandru Toader nu a dat declarații. Tatăl lui spune că „este un atac” la adresa lui

Fiul lui Tudorel Toader a fost citat vineri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași pentru a fi audiat. A fost însoțit de tatăl său și de avocata Urdă. Nu a dorit să dea declarații, prevalându-se de dreptul la tăcere, potrivit datelor din rechizitoriu.

După reținerea fiului, fostul ministru a reacționat într-o postare pe Facebook, afirmând că „este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”.

El a invocat că la dosar nu sunt probe și a afirmat că în spatele dosarului se „o avocată cu dosare penale”, care urmărește „să își ușureze situația juridică”.

Sâmbătă Curtea de Apel Iași a decis arestarea lui Toader pentru 30 de zile. Decizia a fost deja contestată.

După motivarea hotărârii, dosarul va ajunge la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde judecătorii vor decide dacă lectorul Alexandru Toader va fi cercetat în arest preventiv sau nu.