Mărturiile studentelor care îl acuză de abuzuri sexuale pe fiul lui Tudorel Toader. Tiparul descris de procurori. „S-a simțit transformată într-un obiect sexual”

Șapte foste și actuale studente ale Facultății de Drept din Iași îl acuză pe Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, de abuzuri sexuale. Una dintre ele le-a declarat anchetatorilor că a fost violată de două ori. „S-a simțit lipsită de orice putere”, au scris procurorii în referatul privind propunerea de arestare înaintat Curții de Apel Iași, consultat de HotNews și Snoop.

Curtea de Apel Iași a decis sâmbătă arestarea lui Alexandru Toader pentru 30 de zile sub acuzația de viol și agresiune sexuală. Decizia nu este definitivă.

La audieri, când i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, Alexandru Toader nu a dorit să dea nicio declarație. S-a prevalat de dreptul la tăcere.

În referatul prin care au cerut arestarea sa preventivă, procurorii susțin că acesta a abuzat studente care aveau probleme cu examene. Le chema la el în birou – fie la facultate, fie la biroul notarial, unde le agresa sexual.

În cazul unei studente care l-a confruntat, Alexandru Toader a răspuns cu un principiu din Drept: „Ceea ce nu se poate dovedi este ca și cum nu există“, scrie în referatul procurorilor.

Alexandru Toader este acuzat de procurori că a început să abuzeze sexual studente la un an după ce a devenit lector în cadrul Facultății de Drept al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. El a devenit lector universitar în 2022, în urma unui concurs, după ce a fost timp de cinci ani, în perioada 2017 – 2021, asistent universitar.

Primul abuz

Primul viol de care este acuzat Alexandru Toader a avut loc în 8 noiembrie 2022. O studentă de 21 de ani acuză că a fost chemată la cabinetul notarial al acestuia, după ce i-a reproșat că nu se descurcă la refacerea materialului.

Tânăra a declarat procurorilor că nu a opus rezistență pentru că a intrat într-un blocaj.

„A explicat această conduită prin starea de blocaj și prin convingerea că opoziția ar determina nepromovarea disciplinei, întrucât urma să participe în continuare la seminarele, testul și evaluările efectuate de același profesor. În reprezentarea sa, actul sexual constituia «un preț de plătit» pentru a-și putea continua studiile”, au reținut procurorii în referat.

Studenta nu l-a reclamat atunci pe Toader, însă a povestit despre cele întâmplate prietenelor sale.

Al doilea abuz, după o săptămână

La o săptămână distanță, după susținerea examenului, Alexandru Toader a chemat-o din nou pe studentă în biroul său. De această dată la cel din cadrul facultății. După ce i-a reproșat că nu s-a descurcat la examen, Toader s-a apropiat de studentă și a întreținut un act sexual cu aceasta.

Tânăra le-a spus apoi procurorilor „s-a simțit lipsită de orice putere și transformată într-un obiect sexual”.

„Profesorul a chemat-o în birou imediat după susținerea testului, înainte de comunicarea rezultatului, și i-a reproșat că nu învățase suficient și că lucrarea era slabă. În continuarea acestei discuții, i-a coborât hainele, a întors-o cu spatele și a întreținut raportul sexual”, scrie în referatul procurorilor.

Studenta a renunțat la facultate

Repetarea actului sexual i-a confirmat convingerea că asemenea întâlniri urmau să continue cât timp se afla sub autoritatea academică a profesorului, spun procurorii.

Profund afectată de cele întâmplate, studenta și-a anunțat colegii să renunță la facultate. A plecat la părinți.

„Persoana vătămată exprimă direct această pierdere a controlului: «nu mai am nicio putere, nici dacă învăț, nu-i bine. Nici dacă nu învăț, nu-i bine». Sentimentul că devenise « o jucărie sexuală» se asociază cu anticiparea repetării faptelor, nu doar cu suferința produsă de episodul deja consumat. În această succesiune se explică hotărârea de a înceta participarea la activitățile universitare: «Atunci singura soluție este ca eu să dispar din facultate»”, mai scriu procurorii în referatul de arestare

Când a aflat de intențiile studentei, Alexandru Toader a contactat-o și a încercat să o convingă să nu renunțe la facultate, scrie în referatul procurorilor. Tânăra l-a blocat de pe toate rețelele sociale.

Altă studentă, după ce a fost chemată la el în birou: „Îmi era frică”

O altă studentă a fost chemată de lectorul Toader în cabinetul său de la facultate, în septembrie 2024, sub același pretext că „nu prea s-a descurcat” la examen.

Tânăra a relatat procurorilor despre tema trăită atunci când, după ce a intrat în biroul lui Toader, a auzit închiderea ușii cu cheia. „Îmi era frică”, a declarat la audieri procurorilor. Aflase de la alte colege despre obiceiul acestuia de a aborda studente aflate în situații dificile.

„Persoana vătămată a devenit vizibil speriată și a început să tremure”, descriu procurorii episodul. Toader a remarcat starea tinerei, dar a insistat cu întrebări incomode, i-a atras atenția că i se vede breteaua sutienului, scrie în referatul privind cererea de arestare preventivă.

Lectorul s-a distanțat de studentă abia după ce tânăra i-a spus că tatăl ei fusese procuror și că îl cunoaște pe Tudorel Toader, spun procurorii. A întrebat-o dacă este mulțumită de nota 5, apoi i-a permis să plece.

Ulterior, Alexandru Toader a continuat să o caute insistent pe WhatsApp. I-a trimis o fotografie cu el consumând vin și i-a spus că „este singur și trist”, notează procurorii în rechizitoriu.

Sub pretextul că o va ajuta să rezolve o problemă juridică mai veche, Toader a convins studenta să meargă la cabinetul său notarial. Acolo, a încercat să o agreseze sexual, însă tânăra s-a opus și a părăsit încăperea.

Studentele, acostate pe rețelele sociale

O a treia victimă a fost acostată de Alexandru Toader „în mod repetat” pe Instagram. Lectorul îi comenta la fotografiile în care apărea în costum de baie și a invitat-o la o cafea. Ulterior, după un curs, a invitat-o în cabinetul său de la facultate, iar apoi la cel notarial.

Și de această dată limitele relației profesor-student au fost depășite, spun procurorii.

Întrebată de procurori de ce a acceptat să meargă în biroul lui Toader, studenta a explicat: „Nu pentru că îmi doream să mă întâlnesc cu el, ci pentru că eram studentă în anul I, el era profesorul meu și îmi era teamă de consecințele unui refuz”, se arată în referat.

A mers acasă la studentă

O altă studentă de anul I a fost acostată de lectorul Toader în anul universitar 2024-2025.

În primul semestru, nu a promovat examenul la disciplina predată de Alexandru Toader, iar în semestrul al doilea a obținut rezultate mai bune și a promovat materia. În vara anului 2025 s-a prezentat la examenul restant aferent primului semestru.

După examen, studenta a fost abordată de Toader pe Instagram, unde a activat modul „Vanish Mode”, prin care mesajele se șterg automat și a felicitat-o, deși notele nu erau anunțate oficial.

Procurorii afirmă că Alexandru Toader era foarte precaut. Spre exemplu, celei de-a patra victime i-a cerut să îi salveze numărul de telefon sub un alt nume și să nu spună altor persoane că discută cu el. O suna insistent, cerându-i să se întâlnească, iar când studenta i-a spus că este de acord cu o întâlnire într-un loc public, lectorul a refuzat, motivând că „ar putea crea zvonuri”.

„Persoana vătămată a propus să se întâlnească în fața blocului în care locuia. După ce a ajuns acolo, Toader Ionuț Alexandru a insistat să urce în garsoniera sa, repetând că nu dorea să fie văzut și că discuția urma să dureze puțin. Ca urmare a insistențelor, persoana vătămată a acceptat în cele din urmă să intre împreună în locuință”, se menționează în referatul procurorilor.

Toader: „Ceea ce nu se poate dovedi este ca și cum nu există”

În locuință, lectorul a încercat să o sărute cu forța pe studentă, însă aceasta s-a împotrivit. Potrivit referatului, studenta i-a spus că este o diferență de vârstă importantă între ei, este căsătorit și că îi este profesor.

„Toader Ionuț Alexandru i-a răspuns, invocând un pretins principiu de drept, că «ceea ce nu se poate dovedi este ca și cum nu există». În continuare, a încercat să minimalizeze refuzul, afirmând că aceasta «se lasă mai greu» și întrebând-o dacă nu dorește să îl sărute deoarece îl considera urât”, menționează procurorii în rechizitoriu.

Tânăra l-a refuzat și i-a cerut insistent să plece din locuință. A căutat-o de mai multe ori ulterior, până să înceteze să o mai contacteze.

În cazul altor trei studente, procurorii îl acuză pe lectorul Toader de folosirea funcției în scop sexual. Tinerele au fost abordate de cadrul universitar pe mesageria Facebook sau instagram, iar acolo încerca să inițieze întâlniri în scop sexual, acuză procurorii.

Teama studentelor de a vorbi

În acest caz, au fost audiați zeci de studenți. La primele audieri, o parte dintre victime au fost reticente, mai spun procurorii.

Una dintre ele le-a spus anchetatorilor că, după prima audiere, a reflectat asupra incidentului și a decis să vorbească. „Am decis că nu am nicio obligație de a-l proteja pe profesor”, a spus ea la a doua audiere.

Totodată, la audieri, studenții l-au descris pe Alexandru Toader drept „un profesor sever, cu reacții dure și cu o autoritate dificil de contestat”.