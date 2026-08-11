Skip to content
Opinii /

Cazul Alfred Bulai și cazul Marius Pieleanu, tratate disproporționat de justiție și de SNSPA. Ce legătură au Politica și Serviciile

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Două investigații de presă documentate de Snoop la nivel de detaliu au fost continuate cu intensitate diferită. Atât instituția universitară, condusă de rectorul Remus Pricopie, cât și justiția i-au tratat pe profesorii Bulai și Pieleanu cu două măsuri. 

  • În sine, nu diferența de tratament e problema. Specificitatea e necesară. Pentru că și justiția, și SNSPA nu puteau să trateze decât diferit cele două cazuri: fiecare are elemente concrete, care îl fac unic. 
  • Întrebarea este dacă într-un caz autoritățile judiciare și academice au demonstrat exces, iar în celălalt au exersat o precauție, care vine dintr-o sursă pe care articolul o analizează.