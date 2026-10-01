Cazul condamnatei care a supraviețuit injecției letale: Guvernatorul Tennessee a suspendat toate execuțiile și a ordonat o anchetă

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee a suspendat execuțiile programate încă pentru acest an în statul său și a dispus deschiderea unei anchete în urma tentativei eșuate de execuție a unei condamnate, potrivit unui comunicat citat de presa americană și AFP.

„Punerea în aplicare a unei pedepse pronunțate în mod legal face parte dintre cele mai grave responsabilități ale statului, iar locuitorii din Tennessee se așteaptă ca aceasta să fie pusă în aplicare într-un mod (…) eficient”, a explicat Lee.

El a anunțat o anchetă încredințată unei părți terțe cu privire la circumstanțele eșecului execuției lui Christa Pike, o femeie care a trebuit să fie internată în spital după ce a supraviețuit unui protocol eșuat de injecție letală.

Starea lui Pike după această experiență traumatizantă nu era clară la ora publicării acestei știri, nici căile legale la care ar putea recurge de acum avocații ei sau statul, după ce a fost dusă pentru îngrijiri medicale de la Instituția de Securitate Maximă Riverbend din Nashville, notează Reuters.

Autoritățile din Tennessee nu au reușit să o execute miercuri pe Christa Gail Pike pentru o crimă comisă în 1995, după ce i-au administrat două doze de substanță letală. Este un eșec fără precedent a spus un expert în pedeapsa capitală.

Pike era în viață și sforăia zgomotos după încercarea de injecție letală și a fost luată de ambulanța închisorii, au declarat avocații ei. „Nu am fost informați cu privire la starea ei”, au spus avocații lui Pike într-un comunicat.

Pike, în vârstă de 50 de ani, urma să fie executată pentru crima pe care a comis-o la vârsta de 18 ani și ar fi fost prima femeie executată în Tennessee în ultimii peste 200 de ani.

Departamentul Penitenciar își apără procedurile

Departamentul Corecțional din Tennessee și-a apărat modul în care a gestionat această execuție cu mare expunere publică, la care s-au opus avocații ei și experții în drepturile omului, având în vedere vârsta lui Pike la momentul comiterii infracțiunii, trecutul ei ca victimă a abuzului sexual în copilărie și boala psihică netratată.

„Departamentul Corecțional din Tennessee a respectat fiecare etapă a protocolului legal și stabilit de stat privind execuțiile, aprobat de Biroul Procurorului General”, a declarat agenția într-un comunicat.

„Substanța chimică utilizată pentru injecția letală prevăzută în protocol s-a dovedit întotdeauna eficientă, iar protocolul nu permite proceduri suplimentare în afara celor efectuate în această seară. Christa Pike a fost transportată la o unitate medicală din afara închisorii”, se concluzionează în comunicat.

Avocații lui Pike au depus o moțiune la o instanță federală în timpul procesului, încercând să oprească execuția acesteia, invocând mărturiile unor martori conform cărora cei însărcinați cu punerea ei în aplicare „au injectat ambele seringi cu substanțele letale, iar Pike este încă în viață și sforăie”, a relatat NBC News.

Execuția eșuată este a doua din Tennessee în acest an, după ce, în luna mai, oficialii închisorii au întrerupt încercările de a-l executa pe un bărbat condamnat pentru omor, neputând găsi o venă adecvată pentru injecția letală.