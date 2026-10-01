Execuție eșuată a unei condamnate la moarte în SUA: Christa Pike a început să sforăie după două doze de substanță letală / „Unic și fără precedent”

Autoritățile din Tennessee nu au reușit să o execute miercuri pe Christa Gail Pike pentru o crimă comisă în 1995, după ce i-au administrat două doze de substanță letală, transmite Associated Press. Este un eșec fără precedent a spus un expert în pedeapsa capitală.

Pike era în viață și sforăia zgomotos după încercarea de injecție letală și a fost luată de ambulanța închisorii, au declarat avocații ei.

„Nu am fost informați cu privire la starea ei”, au spus avocații lui Pike într-un comunicat.

Pike, în vârstă de 50 de ani, urma să fie executată miercuri la ora 10:00 pentru crima pe care a comis-o la vârsta de 18 ani și ar fi fost prima femeie executată în Tennessee în ultimii peste 200 de ani.

O curte de apel suspendase injecția letală cu doar o oră înainte de începerea acesteia, dar câteva ore mai târziu Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat această suspendare.

Autoritățile i-au administrat lui Pike două doze de pentobarbital, au precizat avocații acesteia în documentele depuse la tribunal miercuri seara.

„Unic și fără precedent”

Robin M. Maher, director executiv al Centrului de Informare privind Pedeapsa cu Moartea, a declarat că ceea ce a trăit Pike este „unic și fără precedent”.

Alte șapte persoane au supraviețuit problemelor medicale cauzate de incapacitatea echipei de execuție de a accesa o venă pentru a administra medicamentele letale, dar nimeni nu a rămas în viață după ce a primit medicamentele utilizate în astfel de execuții, a spus ea.

Avocații lui Pike au declarat: „Nu ne face nicio plăcere să avem dreptate, dar preocupările ridicate de doamna Pike s-au dovedit a fi adevărate: acces dificil la vene, vene sparte, pentobarbital degradat, lipsa asistenței medicale de urgență atunci când lucrurile merg inevitabil prost, totul în cadrul unui protocol care este ținut secret.”

Martorii au auzit cum condamnata sforăia după a doua doză

Martorii din mass-media care au observat evenimentul dintr-o cameră separată au spus că oficialii au ridicat perdelele camerei de execuție la ora 19:27, arătând-o pe Pike legată de o targă.

Pike a rămas trează și, la un moment dat, și-a ridicat capul și i-a întrebat pe oficialii închisorii dacă brațul ei trebuia să se simtă așa. Nu era clar la ce se referea.

Până la ora 20:26, martorii execuției au raportat că a fost administrată a doua doză de pentobarbital.

Pike a continuat să fie auzită sforăind din spatele perdelei trase până când microfonul a fost oprit la ora 20:53. În acel moment s-a făcut un anunț prin care martorii din mass-media au fost escortați afară din zonă.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului Corecțional din Tennessee, Dorinda Carter, le-a spus că nu poate oferi imediat informații despre ceea ce s-a întâmplat.

Avocații lui Pike au depus miercuri seara o moțiune de urgență la Curtea Supremă a Statelor Unite, solicitând oprirea și suspendarea imediată a execuției, afirmând că aceasta se afla într-o „agonie inutilă” și că i se încălca dreptul de a fi executată fără a fi supusă unor pedepse crude și neobișnuite. De asemenea, au depus moțiuni la Curtea de Apel a celui de-al șaselea circuit și la tribunalul districtual.