Cazul elevei din Bihor ucise în timp ce se afla la practică. Ce spun procurorii

Parchetul Tribunalului Bihor a anunțat trimiterea în judecată a bărbatului care în 8 mai a ucis o fată de 17 ani care era în practică la o fermă din localitatea Parhida. Bărbatul, care mai are în antecedente o condamnare de 20 de ani pentru crimă, este acuzat de omor și agresiune sexuală. El fusese eliberat condiționat cu o săptămână înainte de a o ucide pe elevă.

Datele din anchetă arată că, anterior crimei, bărbatul de 38 de ani o urmărise timp de câteva zile pe adolescenta care făcea practica la ferma din Parhida. Bărbatul locuia la fermă şi, potrivit procurorilor, o urmărea insistent pe elevă pe câmp, mergând cu bicicleta în zonele în care ştia că se afla fata. Pentru că o suna în mod repetat pe telefon, victima i-a blocat numărul, spun procurorii în rechizitoriu.

Filmul crimei, refăcut de anchetatori

În dimineaţa de 8 mai, bărbatul a mers cu bicicleta în zona în care eleva și o altă angajată a fermei supravegheau o turmă de capre, lângă o fântână, rămânând în apropierea lor până în jurul orei 11:00. La acea oră, spun procurorii, adolescenta a plecat pe drumul pietruit spre localitatea Parhida, fiind urmată de inculpat cu bicicleta.

„Martora care a rămas cu turma de capre a auzit-o pe persoana vătămată cerându-i inculpatului „să o lase în pace” şi întrebându-l „ce vrea de la ea”, observând că acesta nu o lăsa să înainteze. Ulterior, martora a văzut victima fugind pe drum, urmată de inculpat cu bicicleta, până când cei doi au ieşit din raza sa vizuală. La ora 11:01, persoana vătămată a apelat o colegă de clasă, care a auzit-o ţipând: „Zsolti, dă-mi înapoi telefonul! Lasă-mă în pace!”, după care convorbirea s-a întrerupt”, precizează procurorii în rechizitoriu.

Probele adunate de anchetatori arată că bărbatul a lovit-o cu brutalitate pe minoră și, deși a căzut, „minora a încercat să fugă, traversând un teren semănat cu porumb şi intrând într-un alt lan de rapiţă, unde a căzut, suferind o entorsă”. Rănită la picior, fata a fost prinsă de agresor și agresată sexual, spun procurorii.

Temându-se că victima va relata mamei sale cele întâmplate, a scos un cuțit și a înjunghiat-o de mai multe ori.

„După comiterea faptei, inculpatul a aruncat cuţitul la mică distanţă de cadavru şi s-a ascuns într-un alt lan de rapiţă, fiind ulterior depistat de organele de poliţie, prezentând urme de sânge pe îmbrăcăminte şi leziuni autoprovocate. Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul a avut discernământ păstrat la momentul comiterii faptelor şi la momentul examinării, neimpunându-se luarea unor măsuri de siguranţă cu caracter medical. Din analiza datelor informatice de la dosar a rezultat caracterul predominant unilateral, insistent şi uneori ameninţător al contactelor iniţiate de inculpat, precum şi faptul că victima îi blocase numărul de telefon. Ansamblul probator a condus la concluzia, dincolo de orice dubiu rezonabil, că inculpatul este autorul actelor de agresiune sexuală urmate de suprimarea vieţii victimei, cu scopul de a împiedica denunţarea faptei de natură sexuală”, au precizat procurorii.

Bărbatul are la activ o condamnare de 20 de ani închisoare pentru omor deosebit de grav şi tâlhărie în formă agravată. A fost eliberat condiționat în 30 aprilie, cu un rest de pedeapsă de executat de 730 zile, potrivit Parchetului Bihor.