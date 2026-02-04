Cazul Nordis. Deputatul care a făcut plângere penală împotriva lui Marcel Ciolacu acuză DNA că l-a citat ca martor după mai bine de un an, la o adresă greșită

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, miercuri, că DNA, sub conducerea lui Marius Voineag, a avut nevoie de mai bine de un an de zile pentru a-l cita ca martor, după ce a depus, în decembrie 2024, o plângere penală privind zborurile Nordis ale lui Marcel Ciolacu, la acel moment premier al României, informează News.ro.

„Acum câteva zile, am aflat că plângerea penală pe care am făcut-o pe 30 decembrie 2024 a ajuns cumva în atenţia procurorilor. Suspiciunea mea este că domnul Voineag vrea să îl răsplătească pe domnul Ciolacu pentru şefia DNA şi cred că vrea să fie albit acest dosar, aşa cum au fost albite şi dosarul domnului Bodog, şi dosarul domnului Tudorache. Cei 1.200 de păgubiţi în afacerea de tip mafiot Nordis au nevoie de răspunsuri, ce s-a făcut cu banii lor şi dacă nu cumva o parte din ei s-au scurs şi în buzunarul domnului Ciolacu şi al acelui grup infracţional care a păcălit mulţi români şi a produs o pagubă de câteva milioane de euro”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

„Ce se întâmplă cu cei 1.200 de oameni țepuiți?”

Parlamentarul USR a mai arătat că a fost citat, în calitate de martor, de către DNA Suceava, la o adresă greşită, deşi era mult mai uşor să fie chemat la structura centrală, dată fiind calitatea de deputat.

„Am fost citat să dau detalii despre ceea ce ştie toată ţara, că domnul Ciolacu a zburat cu jeturi private de la Nordis fără să justifice, în declaraţia de avere, aceste zboruri de lux. Întrebarea care se pune este dacă are curaj domnul Voineag să se pună cu cel care l-a numit la şefia DNA, ştiind faptul că justiţia din România este controlată de doamna Lia Savonea şi de către PSD. Şi ce se întâmplă cu cei 1.200 de oameni ţepuiţi de Vicol, de Ciolacu şi gaşca lor?”, a adăugat Emanuel Ungureanu.

Deputatul Emanuel Ungureanu şi senatorul Irineu Darău, tot de la USR, au depus, pe 30 decembrie 2024, la Parchetul General o plângere penală împotriva premierului de atunci, Marcel Ciolacu, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals, susţinând că acesta avea obligaţia să menţioneze în declaraţiile de avere facturile şi chitanţele de la zborurile cu avioane private ale firmei imobiliare Nordis.

În noiembrie 2024, Ciolacu a negat vehement că ar fi fost cu vreun jet privat legat de firma ţepară Nordis, la Nisa sau la Madrid”, a declarat Emanuel Ungureanu, la sediul Parchetului General, potrivit Agerpres.

Ungureanu a mai susținut că Marcel Ciolacu a indus în eroare opinia publică, deoarece nu a menţionat în declaraţia de avere cheltuielile legate de zborurile Nordis.

„Astăzi, am depus o sesizare şi la ANI (Agenția Națională de Integritate, n.r.). Există o suspiciune legată de conflictul de interese şi situaţia de incompatibilitate în care s-ar fi aflat, pentru că aceste costuri pentru zboruri de lux nu apar în declaraţia de avere nici în 2022, nici în 2023. Se pare că au fost totuşi cinci zboruri de lux, nu doar două. Probabil că în presă vom afla în zilele care urmează şi alte detalii despre aceste fapte, care au caracter penal. Doamna Laura Vicol Ciorbă este direct implicată în afacerea Nordis. Ciolacu nu a fost cu orice fel de jet privat, a fost cu un jet care a fost plătit de o firmă, care ar ţepuit 1.200 de români.

Cum a izbucnit scandalul zborurilor Nordis

Plângerea a fost depusă la cinci zile după ce Marcel Ciolacu publicase pe TikTok un videoclip în care prezenta presupusele facturi pentru zborurile efectuate cu un avion privat închiriat de firma Nordis. El susținea că documentele dovedesc că și-a plătit din banii săi aceste zboruri.

„Cel mai mare atac asupra mea în această campanie electorală a ținut de niște zboruri de-ale mele, dar fără să se facă diferența că eu am zburat pe banii mei, pe banii mei personali, nu pe bani publici. Toate zborurile pe bani publici au fost la (clasa) economic și la fel voi continua”, spunea Ciolacu.

Marcel Ciolacu a prezentat apoi trei facturi, despre care spune că au fost plătite prin ordin de plată. Documentele nu erau într-un format lizibil, dar aveau antetul Nordis Travel.

Cazul Nordis a început cu dezvăluirea Recorder care a arătat că o mare firmă imobiliară are sprijin politic și administrativ pentru a-și înșela clienții. Subiectul a fost continuat cu dezvăluirile G4Media. Site-ul a scris că Marcel Ciolacu a călătorit de mai multe ori în străinătate cu un avion al acestei firme, Nordis.

Inițial, liderul PSD a negat că a călătorit cu avioane private. Apoi, a admis acest lucru, dar a spus că a făcut-o pe banii săi.