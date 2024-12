VIDEO Marcel Ciolacu s-a ales cu plângere penală la Parchetul General, în scandalul zborurilor de lux ale Nordis, cu o zi înainte de Revelion, „ca pe vremea lui Moş Gerilă”

Doi parlamentari USR, deputatul Emanuel Ungureanu şi senatorul Irineu Darău, au depus luni la Parchetul General o plângere penală împotriva premierului Marcel Ciolacu pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals, susţinând că acesta avea obligaţia să menţioneze în declaraţiile de avere facturile şi chitanţele de la zborurile cu avioane private ale firmei imobiliare Nordis.

„Dacă Moş Crăciun, cum zice domnul Ciolacu, i-a adus nişte facturi false legate de Nordis chiar în seara de Ajun, aproape de seara lui Moş Gerilă, domnului Ciolacu i-a venit o plângere penală pentru încălcarea a două articole din Codul penal. Mă refer la articolele 244 şi 232, înşelăciune şi uz de fals. În noiembrie 2024, Ciolacu a negat vehement că ar fi fost cu vreun jet privat legat de firma ţepară Nordis, la Nisa sau la Madrid”, a declarat Emanuel Ungureanu, la sediul Parchetului General, potrivit Agerpres.

Ungureanu a mai susținut că Marcel Ciolacu a indus în eroare opinia publică, deoarece nu a menţionat în declaraţia de avere cheltuielile legate de zborurile Nordis.

„Astăzi, am depus o sesizare şi la ANI (Agenția Națională de Integritate, n.r.). Există o suspiciune legată de conflictul de interese şi situaţia de incompatibilitate în care s-ar fi aflat, pentru că aceste costuri pentru zboruri de lux nu apar în declaraţia de avere nici în 2022, nici în 2023. Se pare că au fost totuşi cinci zboruri de lux, nu doar două. Probabil că în presă vom afla în zilele care urmează şi alte detalii despre aceste fapte, care au caracter penal. Doamna Laura Vicol Ciorbă este direct implicată în afacerea Nordis. Ciolacu nu a fost cu orice fel de jet privat, a fost cu un jet care a fost plătit de o firmă, care ar ţepuit 1.200 de români. Parchetul General ar trebui să se sesizeze nu doar pentru înşelăciune şi uz de fals, ci să cerceteze cu atenţie legătura dintre domnul Ciolacu, domnul Grindeanu, domnul Simonis, firma Nordis şi familia Laura Vicol Ciorbă”, a adăugat Ungureanu.

În opinia deputatului USR, Parchetul General ar fi trebuit să se autosesizeze în acest caz, nefiind normal să fie deschisă o anchetă doar după ce un parlamentar depune o plângere.

„Un parlamentar n-ar trebui să facă o sesizare penală pe nişte fapte care sunt în spaţiul public de atât de mult timp. Ar fi trebuit să se autosesizeze până acum atât Agenţia Naţională de Integritate, cât şi Parchetul General. Nu se întâmplă acest lucru. (…) Deci, din cauză că Parchetul nu îşi face treaba, cu o zi înainte de Revelion, ca pe vremea lui Moş Gerilă, ca pe vremea lui Ceauşescu, fac o sesizare pentru că Parchetul General nu şi-a făcut treaba”, a explicat deputatul USR.

La rândul său, senatorul Irineu Darău a menţionat că orice oficialitate publică are obligaţia de a menţiona în declaraţia de avere orice fel de cadou, beneficiu, reducere pe care o companie o face în cuantum mai mare de 500 de lei, cumulat pe an, astfel încât Marcel Ciolacu ar putea fi acuzat şi de fals în declaraţii.

Săptămâna trecută, pe 25 decembrie, premierul Ciolacu a publicat pe TikTok un videoclip în care prezintă presupusele facturi pentru zborurile efectuate cu un avion privat închiriat de firma Nordis. El a susținut că documentele dovedesc că și-a plătit din banii săi aceste zboruri.

„Cel mai mare atac asupra mea în această campanie electorală a ținut de niște zboruri de-ale mele, dar fără să se facă diferența că eu am zburat pe banii mei, pe banii mei personali, nu pe bani publici. Toate zborurile pe bani publici au fost la (clasa) economic și la fel voi continua. Cel mai mare atac asupra mea în această campanie electorală a ținut de niște zboruri de-ale mele, dar fără să se facă diferența că eu am zburat pe banii mei, pe banii mei personali, nu pe bani publici. Toate zborurile pe bani publici au fost la (clasa) economic și la fel voi continua. Ce probleme au și cum se va termina această poveste nu este treaba mea, este treaba justiției. Cred că treaba mea era să demonstrez că am toate cheltuielile pe care le-am făcut, că le-am făcut din banii mei personali, atât pentru mine cât și pentru familia mea”, a afirmat liderul PSD.

Ciolacu a prezentat apoi, în mesajul video, trei facturi, despre care a spus că au fost plătite prin ordin de plată.

Documentele nu sunt într-un format lizibil, dar au antetul Nordis Travel.

Înainte de alegeri, Ciolacu a promis că va arăta public faptul că a plătit din banii săi transporturile în avionul privat al firmei de imobiliare Nordis. Imediat după învestirea noului guvern, el a fost întrebat de jurnaliști când va face publice chitanțele și facturile.

„I-am scris lui Moș Crăciun și sunt ferm convins că pe 25 decembrie o să mi le lase sub brad și o să mă filmez pe TikTok ca să vi le prezint și dumneavoastră”, a răspuns el atunci când a fost întrebat despre probele că nu a călătorit pe banii unei companii private.