Cazul Onilă: „Nu au fost abuzuri”, a spus Nicușor Dan în apărarea procuroarei Chiriac. Unul dintre jurnaliștii din investigația care a dus la redeschiderea dosarului explică unde greșește președintele

Jurnalistul Vlad Stoicescu, care se numără printre autorii seriei de investigații „Secretele chiliilor” despre fostul arhiepiscop de Huși, a publicat vineri pe Facebook o cronologie a cazurilor penale în care a fost implicat Corneliu Onilă prin care contrazice afirmațiile făcute de președintele Nicușor Dan.

Întrebat joi seară într-o emisiune la EuropaFM despre acuzațiile privind modul în care noul procurul general Cristina Chiriac, pe când activa la DNA Iași, a instrumentat probele privind faptele fostului arhiepiscop, Nicușor Dan i-a luat apărarea.

„Au fost două dosare. A fost un dosar la DNA Iași de șantaj și un dosar la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași – dosarul de abuz asupra minorilor.

În dosarul de la DNA nu au fost minori. Nu au fost abuzuri. În dosarul de la DNA a fost un șantaj cu niște filme. Pe care (n.m. – procuroarea Cristina Chiriac) le-a văzut, bineînțeles că le-a văzut. Și nu a făcut nimic pentru că în ele nu era abuz și era un act consimțit și nu erau minori”, a precizat Nicușor Dan.

Este pentru a doua oară când președintele Nicușor Dan îi ia apărarea procuroarei Chiriac. Aceleași argumente au fost folosite și în conferința de presă în care a anunțat numirea ei în funcția de procuror general al României.

Cronologia prezentată de Vlad Stoicescu

DNA Iași a deschis un dosar de șantaj pe 12 iunie 2017, după ce episcopul de Huși Cornel Onilă a depus o plângere penală împotriva unui călugăr din subordine. La trei zile de ala acest moment, procurorul de caz, Cristina Chiriac, a efectuat percheziții domiciliare și a ridicat telefoane, laptopuri, CD-uri, DVD-uri, stick-uri de memorie și un ceas-spion.

Astfel, arată Vlad Stoicescu, procuroarea a intrat în baza mai multor probe, printre care:

„filmări vechi (din 2006-2007) în care Cornel Onilă apare alături de un seminarist major, în momente intime aparent consimțite;

filmări noi (din 2017) în care Cornel Onilă apare alături de un elev în reședința episcopală, inclusiv în baie, unde e filmat un act sexual oral;

fotografii recente cu elevi dezbrăcați, în chilia din complexul episcopal a călugărului care îl șantaja pe Onilă”.

Jurnalistul arată că, la dosarul prin care au fost trimise în judecată persoanele care îl șantajau pe Onilă, procuroarea a folosit doar filmările vechi.

„Procuroarea «uită» la sertar probele foto-video noi, indicative pentru posibile infracțiuni sexuale sistematice. Mai exact, nu disjunge aceste probe către parchetul competent să le investigheze”, explică Stoicescu.

Jurnalistul Vlad Stoicescu Foto: Facebook

Ancheta privind infracțiunile sexuale

În paralel cu ancheta DNA, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași (PCAI) a deschis în 8 decembrie 2017 un dosar penal vizând posibile infracțiuni sexuale, ca urmare a unui denunț formulat împotriva episcopului Cornel Onilă.

„PCAI încearcă să cerceteze faptele semnalate, dar procurorii se lovesc un zid al tăcerii. Nu au probele foto-video ridicate la percheziții de DNA Iași. Nu au victime care să recunoască faptul că au fost agresate sau violate”, explică Stoicescu.

Din lipsa acestor probe, procurorii au închis dosarul în 11 iunie 2018 argumentând că „nu există nici un mijloc de probă care să ateste că persoana cercetată a comis faptele reclamate”.

Investigația jurnalistică

Dosarul a fost redeschis de Curtea de Apel Iași pe 22 august 2018, la câteva zile după ce publicația „Să fie Lumină” a început să publice seria de investigații „Secretele chiliilor” prin care arată cum „justiția română a băgat la sertar probele video ale abuzurilor sexuale comise de fostul episcop BOR Corneliu Bârlădeanu asupra elevilor de la Seminarul Teologic Ioan Gură de Aur din Huși”.

Instanța a motivat decizia de a redeschide dosarul prin faptul că au apărut aspecte necunoscute la momentul clasării speței.

„Aspectele necunoscute? Este vorba chiar despre probele video pe care procuroarea Cristina Chiriac de la DNA Iași le ridicase de la domiciliile șantajiștilor în iunie 2017. Șantajiștii erau deja închiși, fiind condamnați definitiv la început de 2019 pentru că au încercat să obțină funcții și bani de la Cornel Onilă”, explică Vlad Stoicescu.

În mai 2020, Onilă a fost reținut și apoi arestat preventiv pentru viol și alte agresiuni sexuale, iar în decembrie 2020 trimis în judecată.

Curtea de Apel Galați l-a condamnat pe Onilă la 8 ani de închisoare în iunie 2024, decizia menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție prin sentința finală din aprilie 2025.

