Cazul privind suspiciunile de raportări false de emisii la Complexul Energetic Oltenia. Ce spune Ministerul Energiei 

Complexul Energetic Oltenia (CEO) a raportat niveluri de CO₂ mult sub valorile preconizate, existând semne de întrebare cu privire la plata corectă a certificatelor de emisii (ETS), arată o investigație a jurnaliștilor de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), publicată la începutul lunii decembrie de Follow The Money. Estimările arată CE Oltenia a făcut economii, în urma acestor raportări, de peste 250 milioane de euro, în opt ani.

Complexul Energetic Oltenia are sediul la Târgu Jiu, dar include în componența sa termocentralele din diverse localități, care raportează emisii „neobișnuit de scăzute” de emisii de dioxid de carbon, conform unei investigații publicată de Rise Project în același timp cu Follow The Money.

Raportările de poluare redusă cu se corelează cu faptul că locuitorii de lângă Turceni, Rovinari sau Ișalnița se trezesc frecvent sub un nor de cenunșă care invadează case, curți și grădini.

HotNews a adresat un set de întrebări Ministerului Energiei în legătură cu situația de la Complexul Energetic Oltenia privind raportările emisiilor de dioxid de carbon.

Instituția a răspuns că o posibilă invalidare retroactivă a certificatelor ETS utilizate de Complexul Energetic Oltenia (CEO) în ultimii ani ar avea un impact semnificativ, cu „efecte grave”, atât asupra companiei, cât și asupra consumatorilor.

Cum a ajuns Complexul Energetic Oltenia de la pierderi uriașe pe profit, în urma crizei energetice

Complexul Energetic Oltenia produce energie pe bază de cărbune. În prezent, acoperă în jur de 15% din consumul național de energie.

Acționarul majoritar al Complexului Energetic Oltenia este statul român, prin Ministerul Energiei.

Potrivit datelor de pe Termene.ro, până în 2022, compania a înregistrat pierderi uriașe, ajungând până la 1,5 miliarde de lei în 2021.

În urma crizei energetice, când energia s-a scumpit foarte mult, compania a intrat pe profit. Practic, după pierderea uriașă din 2021, CEO a obținut un profit de 3,5 miliarde lei în 2022. În anii următori, când prețurile s-au mai stabilizat, acest profit s-a diminuat, ajungând la 317 milioane lei în 2024, la o cifră de afaceri de 3,2 miliarde de lei.

Ajutor de stat pentru restructurare

România s-a angajat prin PNRR să închidă mai multe unități în 2026, în contextul în care energia pe cărbune este cea mai scumpă și poluantă. Este scumpă și din cauza obligației de achiziționare a certificatelor de emisii de dioxid de carbon. În 2024 a achiziționat peste 1,2 milioane certificate, fiind plătite cu un grant de aproximativ 386 milioane lei.

Mai exact, Complexul Energetic Oltenia este obligat să pună în aplicare un plan de restructurare, conceput în 2020, care presupune înlocuirea centralelor pe cărbune cu 8 parcuri fotovoltaice, de circa 700 MW, la Turceni, Rovinari și Ișalnița, și dezvoltarea unor capacități pe gaze, cu putere de circa 1.300 MW, la Turceni și Ișalnița.

Comisia Europeană a aprobat, în 2022, un ajutor de stat de 2,6 miliarde euro pentru restructurare. Cea mai mare parte din acest ajutor a fost primit de Complexul Energetic Oltenia, însă nu au fost înregistrate progrese legate de restructurare.

Ministerul Energiei: Ar fi efecte grave asupra companiei

Întrebat ce impact ar avea asupra României invalidarea retroactivă a certificatelor ETS utilizate de CEO în ultimii ani, Ministerul Energiei a răspuns că nu are competența de a face o evaluare de impact completă.

„Totuși, cu titlu de exercițiu, apreciem că invalidarea retroactivă a certificatelor ETS utilizate de Complexul Energetic Oltenia (CEO) în ultimii ani ar avea un impact semnificativ asupra activității companiei”, a precizat Ministerul Energiei.

Potrivit instituției, într-un astfel de scenariu, Complexul Energetic Oltenia ar fi pusă în situația de a cumpăra certificate suplimentare (pentru poluarea nedeclarată), ceea ce ar afecta grav stabilitatea financiară a companiei. În contextul în care compania este unul dintre producătorii importanți de energie ai României, efectele s-ar putea resimți și asupra prețurilor.

„În primul rând, o astfel de invalidare ar putea conduce la necesitatea achiziționării unor certificate ETS suplimentare, ceea ce ar implica costuri suplimentare pentru CEO, cu efecte grave asupra stabilității financiare a companiei. De asemenea, în contextul în care CEO este unul dintre producătorii importanți de energie din România, un astfel de impact ar putea afecta și consumatorii”, a precizat Ministerul Energiei.

Ministerul Energiei nu infirmă și nici nu confirmă

Ministerul Energiei susține că nu a fost informat oficial, în ultimii ani, cu privire la suspiciuni confirmate de subraportare a emisiilor de dioxid de carbon (CO₂) ale Complexului Energetic Oltenia (CEO), potrivit răspunsurilor transmise la întrebările adresate de HotNews.

De asemenea, instituția precizează că nu deține rapoarte interne care să confirme sau să infirme datele publicate în investigațiile realizate de Follow The Money și OCCRP.

Potrivit Ministerului Energiei, monitorizarea, verificarea și validarea raportărilor privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) sunt realizate în cadrul mecanismelor europene și naționale, de către autorități și organisme desemnate prin legislația în vigoare. Printre acestea se numără Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și alte instituții abilitate.

„În situația în care astfel de suspiciuni sunt aduse oficial la cunoștința Ministerului Energiei de către instituțiile competente, ministerul sprijină clarificarea acestora, în limitele atribuțiilor sale legale”, se arată în răspunsul transmis.

Fără audit independent privind certificatele ETS

Întrebat dacă a demarat sau intenționează să demareze un audit independent privind achiziția certificatelor ETS de către CEO, Ministerul Energiei răspunde că nu are atribuții legale în acest domeniu și, în consecință, nu a inițiat un astfel de audit.

În ceea ce privește accesul auditorilor ETS la instalațiile Complexului Energetic Oltenia, Ministerul precizează că procesul de verificare se bazează pe datele și documentele furnizate de operatorul economic, dar și pe solicitări suplimentare de informații sau clarificări, în conformitate cu reglementările europene și naționale.

Accesul direct la instalații depinde de procedurile și metodologia stabilite de autoritățile competente. Analizele necesare pentru determinarea emisiilor de gaze cu efect de seră se realizează în laboratoare acreditate RENAR. Un laborator acreditat RENAR pentru cărbune este S.E. Ișalnița.

Ministerul arată că, potrivit informațiilor transmise de companie, buletinele de analiză au fost puse la dispoziția firmelor acreditate care au verificat metodologia de calcul a emisiilor, precum și a ANPM, în cadrul raportărilor anuale.

Cine semnează raportările de emisii

Raportările anuale de emisii ale Complexului Energetic Oltenia sunt semnate de conducerea executivă a companiei sau de persoana desemnată cu responsabilități în domeniul protecției mediului și al conformității cu reglementările ETS. Ministerul Energiei spune că atribuții directe în validarea rapoartelor de emisii.

Ministerul Energiei a mai precizat că nu are calitatea de a informa Comisia Europeană cu privire la posibile suspiciuni de subraportare și nici competența de a evalua un eventual risc de infringement împotriva României. Potrivit instituției, astfel de demersuri pot avea loc doar în urma unor verificări și audituri realizate de autoritățile competente în domeniu.