Cazul procurorului care a intrat cu pistolul într-un local. Cine a tras, de fapt, cu arma / Critici după ce a fost adus în instanță într-un tricou rupt

„Acuzații total contrazise de probatoriul administrat”, a concluzionat Curtea de Apel Alba Iulia, care a respins luni solicitarea privind arestarea preventivă a procurorului Radu George Bucurica, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Nu există nicio probă că procurorul a tras cu arma, așa cum anunța Parchetul General în comunicarea oficială. În motivarea instanței, în care este descrisă toată intervenția, scrie altceva: arma a fost declanșată chiar de unul dintre polițiști.

Procurorul Bucurica este cercetat în stare de libertate pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.

El a fost acuzat că a provocat un scandal într-un local public din județul Hunedoara, iar la venirea polițiștilor a folosit un spray lacrimogen. A fugit apoi de ei și a fost acuzat că a tras cu arma.

Procurorii Curții de Apel Alba Iulia au cerut arestarea lui preventivă, însă judecătorul a respins cererea și a lansat acuzații dure la adresa lor.

Care sunt principalele reproșuri și ce arată intervenția

Judecătorul de drepturi și libertăți al Curții de Apel Alba Iulia nu a luat nicio măsură preventivă față de procurorul Radu George Bucurica. „Nu există indicii că ar încerca să stânjenească eforturile organelor judiciare în desfășurarea procesului penal în continuare în bune condiții”, a motivat magistratul.

În motivarea hotărârii prin care a respins propunerea de arestare, Curtea critică procurorii Curții de Apel Alba Iulia, care au coordonat ancheta în cazul procurorului Radu George Bucurica, precum și pe polițiștii care au intervenit la caz. Principalele critici ale instanței sunt legate de administrarea probelor.

Procurorii sunt acuzați că, deși au depus la dosar înregistrarea realizată de body-cam-ul unuia dintre agenții prezenți la intervenție, în materialul probator înaintat la instanță nu se face nicio trimitere la aceasta. În plus, judecătorul reproșează parchetului că nu a depus la dosar eventuale înregistrări ale camerelor de supraveghere din local.

Acuzațiile, nesusținute de probe, acuză Curtea

Principala acuzație a parchetului adusă procurorului Bucurica – nerespectarea regimului armelor și munițiilor – nu este susținută de probe, acuză judecătorul în motivare. Parchetul nu a depus la dosar niciun document care să ateste că procurorul fusese înștiințat că i s-a anulat dreptul de a purta arma.

„Permisul de port armă reiese că i-ar fi fost anulat la data de 27.07.2026, dispoziția de anulare comunicată la data de 06.08.2026, iar coroborat cu intervalul foarte scurt de 3 zile dintre data la care se susține că i-ar fi fost comunicată dispoziția de anulare și data la care i se impută fapta din 09.08.2026, se creează o incertitudine relevantă cu privire la caracterul „fără drept” al deținerii armei la momentul constatării faptei, în lipsa acestor înscrisuri de la dosar”, notează judecătorul în motivare.

Deși nu a fost indicată de Parchet drept temei al propunerii de arestare preventivă, „infracțiunea de uz de armă fără drept nu are niciun suport probatoriu, probele administrate până la acest moment procesual relevând cu certitudine că inculpatul nu a tras niciun foc de armă la data evenimentului”, subliniază judecătorul în motivare.

Nici în cazul infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, Curtea nu a fost convinsă de probele parchetului.

Curtea semnalează și că la dosar „nu s-au depus înregistrări video ale camerelor de supraveghere de pe terasa localului, probă care se putea obține cu celeritate, și nici nu se precizează motivul pentru care nu s-au depus ori dacă localul avea montate sau nu astfel de camere de supraveghere, fiind unul public”.

Parchetul criticat de judecător pentru felul în care era îmbrăcat procurorul la instanță

Criticile magistratului nu s-au oprit aici. Judecătorul de drepturi și libertăți reproșează Parchetului că a tratat procurorul-inculpat „într-o manieră ironică”. Mai mult, parchetului i se impută și că a permis ca Bucurica să fie prezentat la instanță într-o ținută care să îi afecteze imaginea.

În filmările surprinse luni pe holul Curții de Apel Alba Iulia, procurorul Bucurica apare cu tricoul rupt.

„Se ridică, în mod firesc, întrebarea în ce măsură preocuparea Parchetului pentru rezonanța socială și pentru imaginea publică a sistemului judiciar a fost avută în vederea atunci când s-a permis prezentarea inculpatului în fața instanței într-o ținută susceptibilă să îi afecteze imaginea, ca individ, dincolo de orice apreciere asupra funcției pe care o exercită?”, întreabă retoric judecătorul în motivare.

Critici și pentru intervenția polițiștilor

În hotărârea instanței se menționează că la intervenția din localul unde a avut loc incidentul procurorul Bucurica nu a declinat niciodată identitatea. De altfel, judecătorul nu și-a însușit susținerea parchetului care menționa în propunerea de arestare că funcția de procuror a inculpatului reprezintă „o gravitate excepțională întrucât opinia publică este extrem de sensibilă la abuzurile sau faptele penale comise tocmai de cei chemați să aplice legea”.

„Calitatea profesională nu poate substitui analiza conduitei efective, astfel că tot incidentul care este supus analizei trebuie examinat prin raportare la actele și acțiunile concrete ale fiecărei persoane, la succesiunile acestora, la contextul în care au avut loc și la reacțiile manifestate de participanți”, a contrat judecătorul de drepturi și libertăți.

Judecătorul de drepturi și libertăți a vizionat înregistrarea surprinsă de camera din dotarea polițistului și o detaliază la secundă. Magistratul arată că maniera în care au procedat polițiștii „nu a fost una de natură a gestiona situația într-un climat civilizat, calm, așa cum pretinde Parchetu”.

Ce s-a întâmplat în local. Desfășurarea intervenției

Intervenția polițiștilor în localul unde procurorul Bucurica este acuzat că a intrat cu un pistol și manifesta un comportament suspect a durat 7 minute, potrivit desfășurătorului indicat de judecător în motivare.

În intervalul 00.00-00.27, este surprinsă atmosfera de pe terasa localului, unde se observă în imagini mai multe persoane care participă la o petrecere-de tip club în aer liber. În imagini apărând și procurorul Bucurica, precum și un agent de poliție-îmbrăcat în uniforma distinctivă fără a se înțelege discuția dintre cei doi.

La minutul 00.19, procurorul Bucurica este surprins îndreptându-se înspre poarta de la ieșirea din local;

În intervalul 00.28 00.30, „inculpatul se întoarce ținând ceva în mână, fără a se observa în imagini cu exactitate, apoi se aude, un sunet specific unei pulverizări tip spray, pulverizare îndreptată cel mai probabil sub nivelul înălțimii unde avea montat dispozitivul bodycam agentul de poliție C., după care fuge înspre parcare”, detaliază judecătorul

Intervalul 00.30-00.49 surprinde momentul când agenții de poliție aleargă înspre mașina procurorului Bucurica care era deja la volan cu ușile închise încercând să o pornească;

Între 00. 51-01.08, se observă mai mulți bărbați lângă autoturismul procurorului, unul dintre ei deschizând ușa șoferului aplicând lovituri cu picioarele procurorului în timp ce o altă persoană ține de ușă astfel încât acesta să nu o poată închide, iar unul dintre polițiști pulverizează constant spray direct înspre procuror și în interiorul autoturismului acestuia, timp în care se aude exclamându-se ”Dă-i, dă-i!, dă să-i dau!”.

„La un moment dat inculpatul reușind să închidă ușa, după care se observă că persoanele adunate în jurul autoturismului îi deschid din nou portiera”, mai notează judecătorul

La minutul 01.08, cât timp ușa era larg deschisă, procurorul a reușit să iasă rapid și dezorientat din autoturism și îndreptându-se în fugă înspre un teren viran din imediata apropiere, fiind urmat de grupul de persoane care încearcă să-l lovească

În intervalul 01.08-01.18, procurorul cade la trecerea unui șanț urmat de un agent de poliție, observându-se cum și acesta din urmă cade, imediat după inculpat;

La minutul 01.33, Bucurica se oprește cu fața înspre agentul de poliție care purta dispozitivul bodycam și îi spune ”bă, nu trage!”;

În intervalul 01.33-05.00 se observă cum procurorul continuă să fugă într-o zonă de vegetație de cei care îl urmau, nu se poate distinge numărul lor, auzindu-se cum este somat să se oprească ”stai pe loc!, stai pe loc că trag!”, fiind trase și focuri de armă de agenții de poliție, iar la un moment dat când agentul de poliție care purta dispozitivul bodycam s-a apropiat de el se observă că Bucurica are un pistol în mână îndreptat cu țeava spre sol, în unele situații observându-se că mișcă mâna în care ține pistolul.

Judecătorul admite că este posibil ca procurorul Bucurica să fi îndreptat arma și spre grupul de persoane, fiind surprins în timp ce strigă ”bă, nu trage!, bă nu trage ești om bun!”.

În cele din urmă, procurorul a fost imobilizat de mai multe persoane dintre cei care îl urmăreau, „timp în care i se aplică lovituri cu pumnii și picioarele în mod repetat, inclusiv după ce a fost poziționat culcat”

La minutul 5.26 se aud persoanele de față care spun că au reușit să îl deposedeze pe inculpat de pistol;

La minutul 6.00 în timp ce inculpatul era încătușat și înconjurat de mai multe persoane se aude un foc de armă, despre care persoanele de față afirmă că este vorba despre pistolul procurorului;

La minutul 7.00 una dintre persoane, fiind poziționată deasupra lui Bucurica, „oferă explicații celorlalți, susținând că el a tras cu pistolul inculpatului, având cartuș pe țeavă, afirmând: ”e al lui, eu am tras că a avut cartuș pe țeavă când l-am dezarmat”, notează judecătorul în descrierea succesiunii intervenției.

Decizia Curții de Apel Alba Iulia prin care a fost respinsă propunerea de arestare a procurorului Bucurica a fost contestată de parchet, a precizat purtătorul de cuvânt al instanței, Cosmin Muntean. Dosarul urmează a fi înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, care va decide definitiv dacă va fi luată o măsură preventivă împotriva procurorului pus sub acuzare.

Scandalul care a dus la reținerea procurorului

Incidentul în care a fost implicat procurorul Radu Bucurica a avut loc în noaptea de 9 august într-un local din comuna Ribița. Magistratul este acuzat că a intrat în bar cu un pistol letal, un cuţit şi un spray lacrimogen. Potrivit Parchetului General, când poliţiştii i-au cerut să se legitimeze, bărbatul a făcut scandal și a tras cu arma.

Site-ul local Știri din Hunedoara a relatat că bărbatul a intrat în discoteca comunei îmbrăcat complet în negru și cu mănuși negre, asemănătoare celor chirurgicale. O persoană a alertat poliția, după ce a văzut ca avea asupra lui un pistol.