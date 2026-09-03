CCR a publicat motivarea deciziei privind conducerile TVR și Radio-ului public. Care este procedura de urmat

CCR a publicat, joi, motivarea deciziilor din 29 aprilie privind neconstituţionalitatea Hotărârilor Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor CA ai SRTV şi SRR, fiind încălcate dispoziţiile din Constituţie care prevăd că respectarea legilor este obligatorie, precum şi cele referitoare la principiul statului de drept. Concret, Curtea susține că numirile nu au respectat algoritmul politic din Parlament, informează News.ro.

CCR arată în motivarea deciziilor privind alegerea Consiliului de Administraţie al SRTV şi SRR că, la data de 18 noiembrie 2025, data adoptării hotărârii supuse controlului de constituţionalitate, din totalul de 463 de deputaţi şi senatori, repartizarea parlamentarilor pe grupuri parlamentare era următoarea:

grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor şi Senat – 129 de membri (reprezentând 27,8% din totalul parlamentarilor),

grupurile parlamentare ale Alianţei pentru Unirea Românilor din Camera Deputaţilor şi Senat – 90 de membri (reprezentând 19,4% din totalul parlamentarilor),

grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor şi Senat – 73 de membri (reprezentând 15,7% din totalul parlamentarilor),

grupurile parlamentare ale Uniunii Salvaţi România din Camera Deputaţilor şi Senat – 59 de membri (reprezentând 12,7% din totalul parlamentarilor),

grupurile parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România din Camera Deputaţilor şi Senat – 32 de membri (reprezentând 6,9% din totalul parlamentarilor),

Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor – 17 membri (reprezentând 3,6% din totalul parlamentarilor),

Grupul parlamentar al Partidului S.O.S. România din Camera Deputaţilor – 15 membri (reprezentând 3,2% din totalul parlamentarilor),

Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri din Camera Deputaţilor – 14 membri (reprezentând 3,02% din totalul parlamentarilor),

Grupul parlamentar PACE – Întâi România din Senat – 12 membri (reprezentând 2,5% din totalul parlamentarilor)

22 de parlamentari neafiliaţi niciunui grup parlamentar (reprezentând 4,7% din totalul parlamentarilor).

Numirile nu au respectat ponderea fiecărui partid

„Faţă de aceste date, ce reflectă, la data adoptării Hotărârii Parlamentului României nr.46/2025, ponderea în Parlament a grupurilor parlamentare ale partidelor politice care au obţinut mandate în alegeri, ţinând cont şi de componenţa nominală a Consiliului de administraţie al SRR votată de Parlament, Curtea constată că hotărârea criticată nu respectă criteriul imperativ al ponderii în Parlament stabilit de Legea nr.41/1994, întrucât, pe de o parte, grupuri parlamentare cu pondere de peste 10% din totalul parlamentarilor au primit acelaşi număr de locuri în Consiliul de administraţie al SRR ca şi un grup parlamentar cu pondere de sub 10% din totalul parlamentarilor, iar, pe de altă parte, grupuri parlamentare cu o pondere de sub 10% din totalul parlamentarilor nu sunt reprezentate în Consiliul de administraţie al SRR şi SRTV”, preciza motivarea.

Or, o pondere semnificativ diferită a grupurilor parlamentare – în prezenta cauză fiind vorba despre ponderi de aproximativ două ori sau chiar de trei ori mai mari unele faţă de altele – ar fi trebuit să determine alocarea unui număr de locuri adecvat, diferit, în cadrul Consiliului de administraţie al SRR, stabilit în marja ponderii grupurilor parlamentare, se arată în motivare.

Curtea reţine şi că o ipotetică negociere politică între grupurile parlamentare care au propus candidaţi pentru funcţiile de membru titular şi membru supleant în Consiliul de administraţie al SRR (SRTV) nu se putea plasa în afara criteriilor stabilite de Legea nr.41/1994. 60.

Parlamentul trebuie să facă noi desemnări

Curtea Constituţională a admis pe 26 aprilie sesizarea de neconstituţionalitate formulată de grupurile parlamentare ale Alianţei pentru Unirea Românilor din Camera Deputaţilor şi Senat şi a constatat că hotărârea Parlamentului privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi cea privind Consiliul de administraţie al SRTV sunt neconstituţionale în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.

Potrivit CCR, actele juridice adoptate de Consiliul de administraţie al SRTV şi cele ale SRR până la această dată, rămân valabile.

Totodată, actele de numire efectuate de Parlament îşi încetează efectele juridice la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, urmând ca Parlamentul să facă o nouă numire, dintre persoanele care vor alcătui noua componenţă a Consiliului de administraţie al SRTV şi SRR.

AUR contestase la CCR modul în care au fost împărțite locurile în Consiliile de Administrație ale SRTv și SRR, acuzând că nu a fost respectată configurația politică a Parlamentului.

Consiliul de Administrație al SRTV este format din 12 persoane, președinta acestuia fiind Adriana Săftoiu, numită la propunerea Guvernului. Pe lângă ea, în CA mai sunt doi reprezentanți PSD, doi PNL, unul USR, unul UDMR, unul AUR, unul din partea minorităților, unul din partea președintelui și unul din partea salariaților SRTv.

Consiliul de Administrație al RRA decis de Parlament anul trecut are 13 membri, președintele CA fiind Robert Cristian Schwartz, propus de USR.