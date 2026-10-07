CCR, așteptată să decidă azi soarta programului SAFE de miliarde de euro

Curtea Constituțională a României urmează să discute miercuri sesizarea făcută de șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind ordonanța de urgență adoptată de cabinetul Bolojan legată de programul SAFE. CCR a amânat de mai multe ori să dea un verdict în acest dosar.

Liderul PSD a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență nr. referitoare la Programul SAFE, și să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale.

În sesizare, Grindeanu susține că Guvernul Bolojan a depășit limitele constituționale după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

Potrivit șefului Camerei Deputaților, proiectul ordonanței de urgență, care a fost adoptată pe 4 mai, a fost modificat în ziua moțiunii, pe 5 mai, și forma finală a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial, pe 8 mai, la trei zile de la demiterea Cabinetului Bolojan prin demersul comun PSD-AUR.

Grindeanu a argumentat că Executivul, fiind interimar, nu avea dreptul să exercite atribuții de legiferare, ci doar să asigure administrarea problemelor curente.

Surse politice au declarat anterior pentru HotNews că judecătorii constituționali se pregătesc să admită sesizarea de neconstituționalitate depusă de șeful PSD.

Ce se întâmplă dacă CCR admite sesizarea lui Grindeanu

România are la dispoziție un buget de 16,7 miliarde de euro pentru apărare prin programul european SAFE. Până acum, s-au semnat deja contracte de peste 9 miliarde de euro, care pot fi puse în pericol din cauza deciziei pe care Curtea Constituțională este așteptată să o ia miercuri.

Fondurile prin programul SAFE nu sunt fonduri nerambusrsabile, ci împrumuturi de la Uniunea Europeană, cu o dobândă de maximum 3%. România nu trebuie să dea banii înapoi imediat, având o perioadă de grație de 10 ani, ceea ce înseamnă că pot fi returnați începând din 2035, eșalonat, pe parcursul a aproximativ trei decenii.

În cazul în care judecătorii constituționali admit sesizare, programul European SAFE și contractele militare deja semnate nu dispar automat, dar sunt puse în pericol.

Astel, vor dispărea regulile introduce prin ordonanța de urgență care îi permit statului să exproprieze anumite active industriale, să preia participații sau active ale unor companii strategice. Fără aceste mecanisme, proiectele militare care depindeau de ele riscă să se blocheze.