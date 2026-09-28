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Actualitate

Ce a discutat Sorin Grindeanu cu ambasadoarea SUA din Grecia la restaurantul din București

Alexandra Coșlea
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins din nou luni o presupusă implicare a guvernului american în răsturnarea cabinetului Bolojan, după ce WSJ a relatat că ambasadoarea SUA în Grecia a dat de înțeles că Washingtonul s-a implicat în răsturnarea puterii de la București.

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„Rolul meu nu este să închei contracte şi nici nu am discutat despre acest lucru. Dar poate că nu am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văut că acest lucru este legat de moţiunea de cenzură”, a precizat luni președintele PSD Sorin Grindeanu .