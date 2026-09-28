Ce a discutat Sorin Grindeanu cu ambasadoarea SUA din Grecia la restaurantul din București

„Rolul meu nu este să închei contracte şi nici nu am discutat despre acest lucru. Dar poate că nu am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văut că acest lucru este legat de moţiunea de cenzură”, a precizat luni președintele PSD Sorin Grindeanu .

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins din nou luni o presupusă implicare a guvernului american în răsturnarea cabinetului Bolojan, după ce WSJ a relatat că ambasadoarea SUA în Grecia a dat de înțeles că Washingtonul s-a implicat în răsturnarea puterii de la București.

„Vă mai spun o dată, ca să înţeleagă toată lumea şi toată propaganda lui Bolojan: pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Big Foot, l-au dat jos cei 88% dintre români care au spus că ţara merge într-o direcţie greşită şi că guvernează prost. Eu m-am săturat de aceşti măscărici care au distrus toate relaţiile comerciale construite de România, cu efort, în ultimii ani de zile”, a adăugat politicianul social-democrat.

Liderul PSD a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, să lămurească ce anume a discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, la finalul lunii martie a acestui an, la un restaurant din Bucureşti.

„Cu mine nu s-a discutat așa ceva”

El a spus că a fost invitat la acea întrevedere, explicând că „de fiecare dată” când este invitat să meargă la o întrevedere cu un oficial american merge.

Întrebat dacă dezvăluirile din The Wall Street Journal sunt false, Grindeanu a spus că în ceea îl privește pe el „cu mine nu s-a discutat așa ceva”.

Grindeanu a subliniat că nu a discutat „în niciun moment” despre contracte, precizând că „nu este treaba mea, este treaba premierul demis, Ilie Bolojan, să se asigure că avem gaze iarna aceasta, dar nici acest lucru nu l-a făcut”.

„Un rol de tranzit”

Chestionat despre rolul întâlnirii, liderul PSD a declarat că a discutat cu Guilfoyle despre rolul pe care îl are România în Coridorul Vertical de Gaze. „Un rol de tranzit. Atât. Nu sunt în măsură și nici nu sunt un specialist în treaba asta și nici nu îmi doresc să fiu. Dar îmi doresc ca relația României cu SUA să redevină una de parteneriat strategic”, a spus Grindeanu.

El a mai spus că susţine parteneriatul strategic al României cu SUA, despre care spune că sunt „cel mai important aliat al nostru în NATO”, la fel cum susţine apartenenţa României la Uniunea Europeană.

Șeful Camerei Deputaților a acuzat Cabinetul Bolojan că este „cel mai anti-american guvern” pe care l-a avut România de la Revoluția din 1989.

The Wall Street Journal a relatat vineri că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în martie, la o cină la Atena cu oficiali americani și greci, a dat de înțeles că americanii au fost implicaţi în demiterea lui Bolojan.

Un alt episod relatat de WSJ vizează Bulgaria și gazul american prin „Coridorul vertical”.

Liderul social-democraților a fost filmat pe 31 martie 2026 alături de Guilfoyle la restaurantul Isoletta din București, potrivit fotoreporterilor Flashpaparazzi, scrie G4Media. Grindeanu era însoțit de consilierul prezidențial Florin Vlădică și fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan.