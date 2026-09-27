Scandalul ambasadoarei americane ajunge și în Bulgaria. Cum a presat Guilfoyle Sofia să cumpere GNL printr-o firmă grecească, potrivit Wall Street Journal

Statele Unite au presat Bulgaria să achiziționeze gaz natural lichefiat (GNL) american în valoare de miliarde de dolari prin intermediul unei anumite companii grecești, relatează agenția de știri bulgară Novinite, care citează o investigație The Wall Street Journal.

Investigația Wall Street Journal o are în centru pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Este aceeași ambasadoare americană despre care The Wall Street Journal a relatat vineri că, în martie, la o cină la Atena cu oficiali americani și greci, Guilfoyle a dat de înțeles că americanii au fost implicaţi în demiterea lui Bolojan.

Un alt episod relatat de WSJ vizează Bulgaria și gazul american prin „Coridorul vertical”.

Potrivit WSJ, Guilfoyle s-a deplasat în Bulgaria în cadrul unei inițiative menite să încurajeze țara să achiziționeze GNL din SUA. A fost însoțită la întâlnirile cu oficialii bulgari de Christos Marafatsos, un important lobbyist al companiei grecești de construcții Aktor.

Aktor colaborează cu compania energetică de stat din Grecia, DEPA, la un proiect care vizează furnizarea de GNL american către Europa de Sud-Est.

Potrivit publicației americane, Guilfoyle a îndrumat oficialii bulgari către Aktor ca potențial partener, după care compania greacă a semnat acorduri cu companiile bulgare din sectorul gazelor naturale.

O persoană la curent cu discuțiile a declarat pentru WSJ că recomandarea făcută de Guilfoyle cu privire la Aktor reprezenta „poziția oficială a guvernului SUA”.

Christos Marafatsos a fost prezent alături de Guilfoyle la o întâlnire cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova. Luase parte la atât de multe dintre întâlnirile ambasadoarei, încât unii oficiali străini credeau că este șeful ei de cabinet, potrivit WSJ.

Directorul general al Aktor, compania pentru care Marafatsos face lobby, a transportat-o pe Guilfoyle în Bulgaria cu un avion privat.

Guilfoyle a călătorit prin Balcani pentru a promova așa-numitul Coridor vertical de gaze, un ansamblu de conducte și infrastructuri energetice care leagă sudul Europei de sud-est și centrul continentului, pe direcția Grecia, Bulgaria, România și mai departe Ungaria, Moldova și Ucraina.

În luna aprilie, Guilfoyle, fostă logodnică a fiului cel mare al președintelui american, Donald Trump Jr. a fost la o conferință The Economist de la București.

Acolo, atât ea, cât și ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, au spus că SUA sunt interesate de proiectul „Coridorul vertical”.