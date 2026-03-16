Ce a făcut directoarea unei școli din Vrancea când părinții s-au plâns că elevii fumează în baie. „Fac asta pentru bunăstarea lor”. A fost nevoie imediat de o intervenție

Camere video au fost instalate în toaleta fetelor de la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” din Focșani, în zona cu chiuvete, după sesizări repetate că elevii fumează acolo în pauze și blochează accesul colegilor la grupul sanitar. Decizia conducerii școlii a stârnit discuții în comunitatea școlară, iar Inspectoratul Școlar a fost nevoit să intervină, scrie TotuldespreMame.

„Tot ceea ce fac este pentru elevi și pentru bunăstarea lor (…) încă de acum o lună și jumătate am avut și avem în continuare reclamații de la părinți și copii (…) În fiecare pauză, pe acel culoar erau între 15 și 20 de fumători”, a afirmat Ioana Constantinescu, directoarea liceului, citată de Agerpres.

Ea a explicat că problema îi afecta inclusiv pe elevii cu astm și alte boli respiratorii, deoarece fumul din spațiul respectiv le provoca dificultăți de respirație. Din acest motiv, unii copii au început să evite toaleta în pauze și preferau să ceară permisiunea de a merge la baie în timpul orelor.

Reproșuri de la elevi și părinți

Măsura a fost combătută de unii copii și părinți, care au susținut că în zona respectivă elevii trebuie să aibă parte de intimitate. Potrivit directoarei, sistemul de supraveghere nu afectează intimitatea elevilor, deoarece camerele au fost montate doar pe culoarul cu chiuvete, nu în interiorul cabinelor de toaletă. „Legea spune că nu avem voie să montăm camere în spațiul intim al elevilor (…) camerele sunt îndreptate doar către chiuvetă și culoarul acestora”, a mai precizat directoarea, citată de aceeași sursă.

