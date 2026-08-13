Ce a găsit Diana Buzoianu în contractul cu Romsilva: mașini pentru sindicaliștii care merg la proteste

„Tocmai am descoperit cum Romsilva s-a obligat să asigure mașini din cadrul instituției pentru protestele organizate de Federația sindicală Silva”, a declarat, miercuri, ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu (USR).

Buzoianu explică, într-un mesaj publicat pe Facebook, că Romsilva a negociat recent cu Federația Silva contractul colectiv de muncă pentru personalul silvic din cadrul Romsilva. Ea a contestat prioritățile stabilite în timpul acestor discuții:

„Credeți că negocierile au privit cum ar putea să fie mai în siguranță pădurarii care merg noaptea prin păduri, la control? Credeți că negocierile au privit cum să se facă mai bine evaluările să fie răsplătiți cei care au cu adevărat rezultate? Nu”, scrie ea.

Ministra explică ce clauze conține, de fapt, noul contract: „Romsilva a negociat și a trecut în noul Contract Colectiv de Muncă că va asigura mașini pentru sindicat la acțiuni sindicale, adică inclusiv la proteste. Asta era important pentru ei: atunci când Federația Silva protestează contra reformei din Romsilva, de exemplu, să o facă pe mașinile plătite de Romsilva”.

„Fiecare zi în minister îmi demonstrează că trebuie reformată Romsilva”, conchide Diana Buzoianu.

Reforma Romsilva și verificarea neregulilor

Diana Buzoianu a acuzat anterior conducerea instituției și sindicatul Silva că încearcă să tergiverseze adoptarea noilor reguli pentru a prelungi „beneficiile aberante” din vechiul acord, plin de sporuri și cu foarte puține mecanisme de control împotriva corupției din sistem.

La finalul lunii iulie, ministra Mediului a anunțat măsurile de reformă la nivelul regiei naționale. Planul de reorganizare prevede reducerea numărului de direcții silvice de la 41 la doar 12 structuri teritoriale.

Pe lângă reorganizarea teritorială, oficialul a trimis Corpul de control la Direcția Silvică Arad pentru a verifica un bonus de pensionare de 100.000 de euro încasat de fostul șef al instituției, care s-a reangajat ulterior pe funcția de director.

Buzoianu a spus că aceste prime speciale sunt blocate în prezent prin ordonanță de guvern și că se dorește implementarea unei noi metodologii de salarizare pentru a echilibra veniturile celor care lucrează pe teren.