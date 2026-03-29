Ministrul Mediului acuză Romsilva că vrea să prelungească „beneficiile aberante” ale angajaților

Ministrul Mediului Diana Buzoianu acuză conducerea Romsilva că tergiversează negocierea noului contract colectiv de muncă, care să elimine „beneficiile aberante” ale angajaților Regiei. Buzoianu a spus că inclusiv reprezentanții ministerului în consiliul de administrație au participat la tergiversare.

„Să vă mai povestesc ceva tare care ne arată în continuare cât de mult e nevoie să reformăm Romsilva. Știți toate beneficiile aberante din contractul lor colectiv de muncă? Cele de care de ani de zile sindicatul Silva zice că sunt mai presus de lege? Ei bine, anul trecut trebuia să înceapă negocierea pentru un nou contract colectiv de muncă”, își începe Diana Buzoianu postarea pe Facebook.

Consiliul de administrație a aprobat cu întârziere începerea negocierilor, însă sindicatul Silva a cerut recent să nu mai fie negociat un nou contract.

Dispută pe noul contract colectiv de muncă

„Să fie doar prelungit contractul colectiv de muncă (cu alea multe articole aberante cu sporuri, beneficii și foarte puține mecanisme de control împotriva corupției din sistem) încă un an de zile. Ai zice că membrii consiliului de administrație aveau de dat un vot simplu: ,,nu se poate din pixul nostru așa ceva”. Ce credeți că au făcut membrii consiliului de administrație, însă? Au amânat votul să se mai gândească puțin. Adică nu a fost clar pentru ei că trebuie respinsă o cerere aberantă, că trebuie deschis contractul colectiv de muncă și scoase de acolo articolele toxice”, a scris ministrul Mediului.

Buzoianu le-a imputat celor doi reprezentanți ai ministerului în CA că au susținut amânarea deciziei, în contradicție cu viziunea conducerii Ministerului Mediului.

„De acum încolo membrii reprezentanți ai ministerului vor fi întrebați, cum reprezintă, în mod real, ministerul prin voturile lor, așa cum au primit oficial și mandat. Mandatul nu e imperativ, dar asta nu înseamnă că pot să își bată joc de reforma mult așteptată de generații întregi pentru această instituție (…) Prelungirea unui contract aberant, la comanda sindicatului Silva, nu reprezintă reformă, nu reprezintă un bine pentru păduri. Reprezintă lașitate. Reprezintă rea-voință”, a conchis Diana Buzoianu.

Reprezentanții Ministerului Mediului în CA al Romsilva sunt Dan Achim, fost director al Gărzii Forestiere, și Speranța-Georgeta Ionescu, fost secretar general în Ministerul de Finanțe.