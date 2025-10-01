Ce a răspuns ministrul de Finanțe când a fost întrebat despre subvențiile pentru partide, care au scăpat neatinse la rectificarea bugetară

Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a spus că modificările nivelului subvențiilor de care beneficiază partidele va fi redus doar în urma unei decizii a partidelor care fac parte din coaliția de guvernământ. Nazare a fost întrebat de HotNews de ce rectificarea nu reduce subvențiile în condițiile în care chiar premierul Bolojan a spus, săptămâna trecută, că o reducere de 10% „nu ar fi o catastrofă” pentru partide.

„În rectificare am operat două lucruri: am oprit reținerea de 10% pe care o avea Ministerul Finanțelor pe bugetul AEP, ceea ce reprezintă aproximativ 51 de milioane de lei. Acei bani nu mai sunt la dispoziția AEP și am acordat cei 169 de milioane de lei, pe care dacă nu i-am fi acordat ar fi devenit arierate. Era obligație legală practic să acoperim această sumă care nu era acoperită”, a răspuns inițial ministrul Nazare.

„Nu aș putea să trec peste coaliție”

La observația că cei 169 de milioane sunt bani pentru rambursarea cheltuielilor din campania electorală, deci separați de banii pe care partidele îi primesc ca subvenție, Alexandru Nazare a precizat că modificarea nivelului subvențiilor va fi făcută dacă există o decizie politică a coaliției.

„Când se va lua o decizie în coaliție legată de zona de subvenție, noi Ministerul de Finanțe o vom opera imediat într-un act normativ. Momentan nu avem această decizie, e vorba doar de rectificare (…) Eu personal aș vrea să fac economii de peste tot. În privința AEP, decizia este a coaliției, nu aș putea să trec peste coaliție”, a mai spus Nazare.

Suma totală încasată de partide de la începutul anului până în luna august inclusiv este de peste 150 de milioane de lei (30 de milioane de euro). Până la finalul anului, dacă nimic nu se schimbă, partidele vor încasa aproape dublu pe atât: 284 de milioane de lei (56.8 milioane de euro).

Premierul Ilie Bolojan a promis în luna iulie că subvenția pentru partide va fi redusă la rectificarea bugetară. Până acum nu a fost operată vreo rectificare, estimarea fiind că va avea loc la jumătatea lunii septembrie, dacă nu cumva Guvernul cade.

HotNews a întrebat pe 21 august liderii PSD, PNL și USR, dar și pe ministrul de Finanțe, cu cât se va reduce subvenția pentru partide după rectificarea bugetară. Niciunul nu a răspuns solicitării HotNews până la publicarea materialului.

Banii merg în secret către presă și propagandă

Datele consultate de HotNews arată că partidele au direcționat în continuare cele mai mari sume către presă și propagandă. PSD și PNL refuză de ani de zile să răspundă întrebărilor legate de destinația finală a banilor, cu ce site-uri sau televiziuni au colaborat pentru publicitatea politică, deși utilizează bani publici în activitatea lor.

Situația sumelor cheltuite din subvenție pentru presă și propagandă în intervalul ianuarie – iulie 2025 arată următoarele date, conform datelor consultate de HotNews pe baza raportărilor făcute de partide la AEP:

PSD: 60.1 milioane de lei

AUR: 16 milioane de lei

PNL: 8 milioane de lei

USR: 4.7 milioane de lei

POT: 38.500 de lei

SOS: 12.500 de lei

Partidele din Coaliția de guvernare au decis în luna iulie să reducă în 2026 subvenția pentru partide cu 40%, dar comparativ cu 2024. Astfel, ea ar putea ajunge la 230 de milioane de lei. Valoare este comparabilă cu anul 2023, înaintea anului electoral, când a fost de 227 milioane de lei.

În 2016, primul an când s-a aplicat noua lege privind finanțarea partidelor și campaniilor electorale, partidele au încasat din partea statului, ca subvenție, 14,5 milioane de lei.