Ce a schimbat Boardul de Sustenabilitate din Ploiești în primul an: 1.300 de beneficiari și primele proiecte comunitare și de regenerare urbană

După un an de activitate, Boardul de Sustenabilitate din Ploiești demonstrează cum colaborarea dintre companii, ONG-uri și comunitatea locală poate genera rezultate concrete și sustenabile: un hub comunitar activ, micro-granturi pentru inițiative civice locale și lansarea unui proiect de regenerare urbană construit împreună cu cetățenii.

Programul a ajuns, în primul său an, la peste 1.300 de beneficiari direcți și a implicat ONG-uri, autorități locale, specialiști și locuitori ai orașului în definirea soluțiilor pentru nevoile comunității.

De la inițiative individuale la forță colectivă

Lansat în ianuarie 2025, Boardul de Sustenabilitate este un program național dezvoltat de Coca-Cola HBC România, prin platforma de sustenabilitate #DupăNoi, împreună cu Federația Fundațiile Comunitare din România. Programul este susținut de PENNY România, în rol de partener strategic, Bergenbier S.A., ca partener de dezvoltare, și Fundația Comunitară Prahova, în calitate de partener local.

Modelul pornește de la convingerea că schimbarea durabilă apare atunci când oamenii și organizațiile cheie dintr-o comunitate stau la aceeași masă, își pun resursele și expertiza la un loc și lucrează pe baza unor nevoi punctuale, identificate local.

Inspirat de Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 17, Parteneriate pentru Obiective, Boardul funcționează ca un mecanism de colaborare intersectorială, în care companiile nu doar finanțează, ci devin co-creatori în definirea și implementarea soluțiilor.

„Boardul de Sustenabilitate propune un mod diferit de a aborda dezvoltarea comunitară: nu prin intervenții izolate, ci prin colaborarea pe termen lung dintre companii, ONG-uri, autorități și cetățeni, având la bază nevoile relevante ale comunității. Experiența din Ploiești ne arată că acest tip de parteneriat poate genera soluții concrete, cu impact vizibil și sustenabil. Este un model cu potențial de scalare, care poate fi adaptat și implementat și în alte orașe, pentru a răspunde nevoilor fiecărei comunități.” declară Laura Popeea, Director Executiv Federația Fundațiile Comunitare din România.

CIVITECA – Hub-ul comunitar care conectează idei și oameni

Unul dintre cele mai vizibile rezultate ale Boardului de Sustenabilitate este CIVITECA, primul hub comunitar din Ploiești, creat ca spațiu de dialog, învățare și co-creare. Acesta a devenit, în primul an, un loc în care comunitatea locală, ONG-urile, autoritățile și specialiștii au putut discuta deschis despre problemele orașului și soluțiile posibile.

În 2025, aici au avut loc peste 30 de evenimente și activități, cu participarea a mai mult de 300 de persoane. Au fost organizate ateliere de sustenabilitate, educație, mobilitate sau regenerare urbană, sesiuni de dezvoltare organizațională, întâlniri tematice și peste 60 de ore de consiliere dedicate inițiativelor civice locale. Într-un singur an, CIVITECA a devenit locul de întâlnire pentru inițiativele civice locale, susținând colaborarea și implicarea comunitară.

Sustenabil în Cartier, primul program de micro-granturi pentru comunități verzi lansat în Ploiești

Cu un buget total de 20.000 EUR pentru proiecte locale dedicate transformării spațiilor verzi și educației ecologice, Sustenabil în Cartier stimulează participarea civică și soluțiile „la firul ierbii”. Rezultatul: peste 1.000 de beneficiari direcți implicați în activități educaționale, plantări, ateliere și proiecte de regenerare urbană. De la grădini și spații verzi multifuncționale, până la hub-uri ecologice și activități dedicate tinerilor, intervențiile din cartiere au demonstrat că soluțiile locale pot avea impact atunci când sunt susținute de resurse, expertiză și parteneriate solide. Mai mult decât infrastructură, aceste proiecte au activat comunități și au crescut sentimentul de apartenență și responsabilitate față de oraș.

Următorul pas: un nou proiect de regenerarea urbană

Odată cu alăturarea Bergenbier S.A. în program, Boardul de Sustenabilitate intră într-o nouă etapă, prin dezvoltarea unui proiect de regenerare și activare comunitară.

Intervenția este construită pe baza unor sesiuni de co-design cu locuitori din cartier, specialiști și autorități locale și își propune să transforme un spațiu de joacă din Ploiești într-un loc de conectare, învățare, recreere și inițiative comunitare.

Accentul proiectului cade pe calitatea spațiilor publice și pe rolul lor în sănătatea, coeziunea și reziliența cetățenilor.

Un model cu potențial de replicare

Pe termen lung, misiunea Boardului de Sustenabilitate este să creeze un model replicabil și scalabil, care să poată fi adaptat și nevoilor altor orașe. Experiența din Ploiești arată că atunci când companiile, ONG-urile, autoritățile și comunitatea lucrează împreună, sustenabilitatea nu mai este doar o activitate secundară, ci un proces cu intenție pentru binele comun.

Articol susținut de Boardul de Sustenabilitate