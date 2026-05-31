Ce a spus Sorana Cîrstea despre Xiyu Wang înainte de optimile de la Roland Garros

Jucătoarea româncă Sorana Cîrstea joacă duminică în optimile de finală de la Roland Garros împotriva chinezoaicei Xiyu Wang.

După ce vineri a învins-o pe Solana Sierra în turul al treilea, scor 6-0, 6-0, Sorana Cîrstea a vorbit, într-un interviu acordat Eurosport România, despre adversara sa din optimi.

„Mi-aduc aminte de acel meci de la Shenzhen, l-am pierdut, însă cred că de atunci au trecut foarte mulți ani și lucrurile s-au schimbat enorm de mult. Este o jucătoare în formă, chit că clasamentul poate nu este extraordinar în momentul de față”, a declarat Sorana pentru sursa citată.

Xiyu Wang a câștigat singurul meci disputat împotriva Soranei Cîrstea. A fost 3-6, 6-1, 6-1 pentru chinezoaică, în 2020, la Shenzhen.

„Este o jucătoare periculoasă”, a afirmat sportiva din România despre Xiyu Wang. „Știe să joace pe zgură, cred că va fi un meci dificil, însă, în același timp, joc bine, sunt sănătoasă și într-un moment bun al carierei. Sper să găsesc soluțiile necesare și să fac un meci bun”, a adăugat ea.

Meciul de azi cu Xiyu Wang va fi transmis pe Eurosport și pe platforma Max, fiind programat să înceapă la ora 12:00.