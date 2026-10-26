Ce-a vrut să spună Obama despre Trump când a comparat Casa Albă cu un Cheesecake Factory

Fostul președinte american Barack Obama a spus despre Donald Trump, într-un discurs public din Ohio, că a transformat Casa Albă într-un sediu Cheesecake Factory, un celebru lanț fast-food american. La ce s-a referit?

„He’s got the White House looking like Saddam Hussein opened a Cheesecake Factory. Just gold everywhere”, a spus în original Obama. Adică: „A făcut Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein a deschis un Cheesecake Factory. Aur, aur peste tot”.

Unele publicații și televiziuni din România au tradus „Cheesecake Factory” ca „fabrică de prăjituri” sau „de plăcinte”, dar „Cheesecake Factory” nu este o denumire generică.

Fostul președinte al Statelor Unite a făcut de fapt referire la un lanț foarte popular de fast-food. Cei care au văzut serialul „Teoria Big Bang” poate își amintesc că Penny, personajul feminin principal, era chelneriță la un Cheesecake Factory.

Compania deține și operează 375 de restaurante în SUA și Canada și alte 36 de restaurante The Cheesecake Factory funcționează în afara Americii de Nord, în franciză sau sub licență. Își spun casual dining, adică ceva ce în Europa ar fi bistro, dar meniul constă în burgeri, pizza, paste și salate, adică preparate rapide tipice fast-food.

Restaurant Cheesecake Factory în Dubai. Foto: Tejalpandya | Dreamstime.com

De ce s-a legat Obama fix de Cheesecake Factory și n-a zis McDonald’s? Pentru că decorul interior de la aceste localuri este galben și auriu, cu o estetică exagerată, cu coloane masive și separeuri tapițate, inspirată de cea a unui cazino din Las Vegas.

Punându-l și pe Saddam Hussein în frază, alt celebru fan al decorurilor de aur – putea la fel de bine să zică Nicolae Ceaușescu, dar nu ar fi știut americanii la cine se referă – a făcut referința și mai amuzantă.