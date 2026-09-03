Frații Tate, trimiși în judecată într-un nou dosar

Procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe Andrew și Tristan Tate într-un nou dosar, înregistrat joi pe rolul Tribunalului București.

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, dosarul îi vizează pe Andrew Tate, Tristan Tate, Alexandra-Luana Radu și Georgiana Manuela Naghel.

Trimiterea în judecată vine după ce, în decembrie 2024, Curtea de Apel București (CAB) a restituit DIICOT rechizitoriul inițial pentru refacerea urmăririi penale.

Ulterior, procurorii au extins cercetările și au formulat noi acuzații în această cauză.

Dosarele au fost înregistrate pe portalul instanțelor sub numerele 36755/3/2026 și 36754/3/2026.

Ce acuzații li s-au mai adus în România

În România, frații Tate sunt cercetați penal în mai multe cauze. Ei sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani.

De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor. În noiembrie 2024, instanța a trimis dosarul de trafic de persoane, viol și formarea unui grup infracțional înapoi la procurori.

Frații Tate au fost reținuți în decembrie 2022, au stat apoi în arest preventiv și în arest la domiciliu, iar ulterior sub control judiciar.

Au ajuns liberi de restricții, după ce în aprilie 2026 Tribunalul București le-a ridicat toate măsurile preventive de control judiciar.

La începutul lunii iulie 2026, procurorii DIICOT au anunțat că au extins cercetările în privința fraților Tate. Față de acuzațiile de trafic de persoane și viol de la finalul anului 2024, procurorii au adăugat alte infracțiuni pe listă.

Cei doi influenceri, în arest în SUA

Frații Andrew și Tristan Tate rămân în continuare în arest în Miami, după ce judecătoarea federală Lauren Louis nu a soluționat joi cererea lor de eliberare pe cauțiune, în timp ce avansează procesul de extrădare solicitat de Regatul Unit pentru acuzații de trafic de persoane, printre altele.

Audierea, de pe 28 august, care s-a prelungit timp de aproximativ opt ore, s-a încheiat fără ca magistrata Lauren Louis să anunțe o decizie privind eliberarea celor doi influenceri care sunt închiși într-un centru de detenție federal din Miami din data de 18 iulie, potrivit agențiilor EFE și Agerpres.

Deocamdată nu există o dată fixată nici pentru o nouă audiere privind extrădarea. Regatul Unit are termen până pe 16 septembrie pentru a trimite instanței din Florida documentația care îi susține cererea.

Frații, care dețin dublă cetățenie, britanică și americană, sunt căutați de justiția britanică pentru a răspunde în fața a aproape 60 de acuzații legate de viol, trafic de persoane, exploatare sexuală și infracțiuni legate de pornografie.

Andrew și Tristan Tate, cunoscuți pentru prezența lor în „manosferă” sau „machosferă”, au cerut să fie lăsați în libertate în timp ce procesul de extrădare avansează, iar avocații lor au contestat condițiile de detenție.

În timpul audierii lor de la finalul lunii august, aproximativ 30 de protestatari s-au adunat în fața tribunalului în sprijinul fraților Tate, unii dintre ei având pancarte și mesaje în favoarea eliberării lor.