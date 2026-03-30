Ce ai de făcut dacă copilul tău a luat note mici la simularea pentru Evaluarea Națională 2026

Analiza greșelilor, înțelegerea modului de punctare și exersarea tipurilor de subiecte de examen pot face diferența în ultimele luni de pregătire pentru Evaluarea Națională 2026.

Simularea pentru Evaluarea Națională 2026, ale cărei rezultate au fost comunicate elevilor luni, a fost un prim hop important pe care l-a avut de trecut un elev care se pregătește de examenul de final de clasa a VIII-a. O medie mică la simulare îl poate motiva sau demoraliza, și tocmai de aceea sprijinul și încurajările venite din partea părinților și a profesorilor sunt esențiale.

Țineți cont de faptul că nota de la simulare reflectă nivelul la care elevul se află în acest moment, dar în perioada următoare, cu eforturi susținute, își poate crește semnificativ nivelul de cunoștințe. Un 6 luat acum nu e o sentință, el se poate transforma în 9 la examenul din vară.

Scopul simulărilor organizate de Ministerul Educației este acela de a descoperi lacunele și de a familiariza elevii cu rigorile și atmosfera de examen. O medie mică trebuie văzută ca prilej de redresare și îmbunătățire, poate chiar de schimbare a strategiei de lucru pe ultima sută de metri. Cel mai important lucru pe care îl pot face părinții dezamăgiți de performanța de la simulare este să discute, în mod constructiv, cu elevul. Doar așa pot să afle care au fost subiectele cele mai complicate pentru el și care îi sunt lacunele.

În aceeași măsură, e important să știe ce fel de sprijin îi e necesar ca să le depășească (poate e nevoie de mai mult exercițiu, de explicații aprofundate, de înțelegere logică etc), dacă a înțeles corect cerințele, cât de ușor/greu s-a putut concentra în timpul examenului, dacă și-a putut gestiona emoțiile, cât de bine și-a organizat timpul etc. Analiza greșelilor, înțelegerea modului de punctare și exersarea tipurilor de subiecte de examen pot face diferența în ultimele luni de pregătire.

