„Ce am făcut?”. O mamă care i-a cerut băiețelului ei de 13 ani să înoate patru ore prin ape periculoase spune că asta a fost una dintre „cele mai dificile decizii” luate vreodată

După ce împreună cu cei trei copii ai ei s-a trezit luată de valurile oceanului, o mamă a luat o decizie care a dus la salvarea vieților lor. Pentru asta a fost însă nevoie de un efort eroic al băiețelului ei de 13 ani, Austin, scrie The Guardian.

Familia Appelbee era în vacanță în Quindalup, la 200 km sud de Perth, Australia, când vineri după-amiază vântul puternic a împins paddleboard-urile gonflabile și caiacul lor în largul Geographe Bay.

Într-un interviu acordat BBC, femeia a povestit că situația s-a agravat rapid în timp ce se juca în apă cu Austin și frații lui mai mici, Beau, în vârstă de 12 ani, și Grace, în vârstă de 8 ani. Totul a început cu „puțină distracție” cu două plăci de paddleboard (plăci) și un caiac în apa puțin adâncă de la plajă, când copiii „s-au îndepărtat puțin prea mult”.

„Vântul s-a intensificat și de acolo a început totul”, a spus ea. „Am pierdut vâslele și am fost purtați de valuri tot mai departe… Totul s-a deteriorat foarte, foarte repede. La început, l-am trimis pe Austin înapoi pentru a încerca să aducă ajutor, deoarece nu părea că suntem atât de departe de țărm”, a spus ea.

În timp ce Austin înota spre țărm, Joanne și copiii au fost duși de curent mai departe în larg, pierzându-l curând din vedere. Soarele a apus și valurile au devenit din ce în ce mai mari. Purtând veste de salvare, s-au luptat să se agațe de scânduri. „Am presupus că Austin a ajuns mult mai repede decât a făcut-o”, a relatat femeia.

Pe măsură ce timpul trecea, ea s-a întrebat dacă planul ei a funcționat. „Dacă nu a reușit, ce am făcut? Am luat o decizie greșită și va veni cineva să-i salveze pe ceilalți doi?”

Familia Appelbee, Foto: ABC / AP / Profimedia

A înotat patru km în ocean

Dar băiețelul de 13 ani a înotat 4 km până a ajuns la țărm. „Mă gândeam la mama, la Beau și la Grace… Când am ajuns pe pământ, m-am gândit: cum de sunt pe uscat acum, oare este un vis?”, a spus el, citat de The Guardian.

„După aceea, a trebuit să alerg 2 km pentru a ajunge la telefon.” A ajuns la geanta mamei sale și a sunat la serviciile de urgență în jurul orei 18:00, ora locală. „Am spus: «Am nevoie de elicoptere, am nevoie de avioane, am nevoie de bărci, familia mea este în largul mării». Eram foarte calm. Cred că eram doar în stare de șoc.”

După apel, a leșinat de epuizare și a fost dus la spital, de unde și-a sunat tatăl.

Au fost găsiți la 14 km de țărm

Echipa de căutare a găsit familia plutind în ocean și agățată de o placă de paddleboard la aproximativ 14 km de țărm. În acel moment, Joanne încerca disperată să ajungă la copii, care pluteau în derivă după ce fuseseră aruncați de pe placă de un val mare. Joanne o auzea pe Grace țipând, dar nu îl auzea pe Beau, până când au oprit motorul bărcii și au putut să-l localizeze. „A fost un coșmar absolut”, a declarat ea pentru BBC.

Familia a fost tratată la spital pentru leziuni minore.