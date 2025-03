Ce am învățat despre cum va arăta casa viitorului de la World of Samsung 2025 Foto: Samsung

M-am dus la „World of Samsung 2025”, cu așteptările unui om care încă mai închide lumina cu întrerupătorul. Am ieșit de acolo cu impresia că în câțiva ani o să-mi amintească frigiderul că am uitat berea la congelator pe ecranul de la smart TV. Spoiler: nu m-a speriat asta.

Samsung a făcut un demo masiv în Frankfurt despre cum o să trăim în următorii ani odată ce decidem să mergem pe mâna AI-ului și a tehnologiei interconectate și a fost cam frumos. Deși sună complicat sau SF, evenimentul a fost practic o pledoarie pentru o viață mai simplă, în care device-urile preiau un rol activ „să simtă” ce ai nevoie înainte să apuci tu să te enervezi că nu se mai termină treburile casei. Plus vine cu beneficiul că știe să-ți facă economie la curent și să țină device-urile pe consum mai mic atunci când nu le folosești. Am decis să explorez câteva moduri în care AI-ul o sa ne schimbe viețile de zi cu zi în viitor.



(Aproape) Orice ecran devine panoul tău de control pentru casă

Punctul central al ecosistemului Samsung e AI Home, un ecran control central care poate fi pe frigider, pe televizor sau chiar pe telefonul și tableta ta, ca să ai acces mereu la tot ce se întâmplă la tine acasă. De asemenea, poți interacționa cu el și prin comenzi vocale.

Ideal ajungi să poți controla de aici iluminatul, temperatura, sistemul audio, comenzile către robotul de curățenie, camera video de la intrare, ce produse ai în frigider, cat mai are mașina de spălat, până și… plita, ca să nu stai prea mult cu preîncălzirea. Totul printr-un singur punct de acces.

Totul e interconectat prin SmartThings

În principiu accesezi de pe telefon toate acestea prin aplicația SmartThings. Samsung nu doar că a integrat 196 de milioane de dispozitive prin SmartThings, dar vrea să ajungă la 300 de milioane până în 2027. Adică toate televizoarele, frigiderele, mașinile de spălat, aerul condiționat, camerele de supraveghere, becurile, boxele și aspiratoarele Samsung (și nu doar) pot comunica între ele. Seamless.

Tot ecosistemul e construit pe ideea de interoperabilitate. Adică funcționează și cu alte branduri – dacă sunt compatibile cu standardul Matter și conectate la platforma Home Connectivity Alliance (HCA). Samsung promite că, indiferent de brandul device-urilor tale smart, AI Home o să le poată coordona, dacă asta îți dorești.

Televizorul te cunoaște când intri în cameră și poți folosi ceasul ca telecomandă

Televizorul cu AI îți zice „bine ai venit” (dacă nu-l scoți din priză), reglează lumina, volumul și pornește playlistul tău de seară. Fără click-uri, fără meniu, doar pe baza recunoașterii faciale și vocale. Un fel de majordom personal.

Noile modele Neo QLED, OLED și QLED, inclusiv The Frame și The Frame Pro, au procesor AI de generație nouă, capabil să optimizeze automat contrastul, sunetul și luminozitatea în funcție de conținut și de lumina ambientală din cameră. Între timp, Color Booster Pro, alimentat de tehnologia Quantum Dot de la Samsung, extinde volumul de culoare pentru imagini mai bogate și mai vibrante. Și că tot vorbeam de the Frame, acum ai acces la Art Store-ul acestui televizor și pe OLED, QLED și restul TV-urilor Samsung, deci nu te oprește nimeni să-ți transformi TV-ul în decor.

Cele mai interesante inovații mi se par pe partea de accesibilitate. Nu doar că poți folosi Bixby, asistentul vocal inteligent al Samsung ca să interacționezi direct cu conținutul de pe platformermele tale favorite de streaming, gen „caută-mi filme cu Brad Pitt”, dar poți și să dai pauză la film și să vezi în dreapta ce actori joacă în el și să cauți tot ce se găsește online despre ei, ca să nu vă mai certați în cuplu cu „băi dar eu parcă îl știu p-ăsta dintr-un film de dragoste de categorie B”.

Dar cred că partea mea favorită e că prin universal gestures îți poți transforma și Galaxy Watch-ul în telecomandă și, mai ales, în cursor. Pentru oameni ca mine care și-au dorit mereu mouse la TV în loc de telecomandă este minunat. Sper să bage și jocuri multiplayer așa.

Frigiderul știe ce mănânci și ce ai uitat să cumperi

Modelele de frigider Bespoke AI vin cu AI Vision, care scanează alimentele din interior, identifică ce mai ai și îți propune rețete. Pe mine m-a făcut să fiu un pic rușinat de cum arată mâinile mele când le văd în poze cu alimente, dar na, nu există AI să schimbe asta.

Altă chestie notabilă este că poate recunoaște 37 de tipuri de ingrediente fără să deschizi aplicația. Plus poate da comenzi la cuptor sau plită, dacă le ai conectate. Te face să te simți ca un chef, chiar dacă tot ce știi să gătești e omletă.

Mașina de spălat are nevoie de tine doar ca să-ți strângi rufele

Mașina de spălat Bespoke AI își reglează automat programul în funcție de tipul hainelor. Gen știe că tricoul ăla alb de la concert nu vrei să-l scoți roz. Bespoke AI Laundry Combo e un fel de cyborg al curățeniei: folosește AI Wash ca să analizeze greutatea, nivelul de murdărie, tipul țesăturii și cât detergent ai pus. Apoi își setează singură programul ideal, ca o mamă digitală perfecționistă. Se usucă, se igienizează și se autoreglează, ca să nu mai trebuiască tu să faci nimic – în afară de a-ți aminti că ai haine de întins. Până și la strâns rufe te poate ajuta, că te anunță când e gata ciclul de spălare/uscare pe telefon sau pe orice alt monitor conectat din casă, ca să nu le lași să se șifoneze aiurea acolo.

Monitoarele de gaming care-s console în sine

Dacă ai zis vreodată „e doar un monitor”, Samsung vrea să-ți schimbe radical vocabularul. Noile modele prezentate la World of Samsung 2025 – în special din seria Smart Monitor M8 și ViewFinity – nu sunt doar ecrane, sunt niște centre de comandă AI-ready. Ai procesare AI care optimizează imaginea în timp real, latency scăzut și integrare cu servicii de gaming în cloud ca să-ți joci viața (sau pe a altuia) direct de pe monitor, fără consolă. Adaugă la asta și o rezoluție 5K, suport pentru HDR și tehnologie de calibrare automată a culorilor, și obții un display care nu doar că ține pasul cu tine în „Elden Ring”, dar îl face să arate ca o expoziție de artă digitală. AI-ul se ocupă de tot, tu doar trebuie să nu mori în primul nivel.

Totuși, dacă ViewFinity S8 e mama la copii, Odyssey OLED G8 și mai ales ecranul curbat de la Odyssey G9 sunt pofta inimii. Am băgat o sesiune de Genshin Impact pe cel din urmă care m-a prins atât de mult încât era să ratez un interviu acolo.

OK și cât de sigur e totul când ai atâtea gadgeturi online?

Siguranța datelor nu mai e doar o chestie de parole și „Accept terms & conditions”. Într-o casă unde televizorul îți vorbește, frigiderul știe ce mănânci și mașina de spălat știe că-ți place să speli la grămadă rufele albe cu alea colorate, securitatea devine vitală. Samsung susține că are treaba asta acoperită cu Knox Matrix, un sistem care combină hardware și software într-un fel de paznic digital non-stop. Practic, chiar dacă un hacker ar încerca să pătrundă într-un device, restul se izolează automat, ca într-un film SF cu AI vigilent. Mulți guvernanți folosesc deja Knox, deci probabil e mai bine protejat decât cardul tău de salariu salvat în browser.

În concluzie, dacă până acum ideea de „casă inteligentă” ți se părea un moft de Silicon Valley, după ce vezi ce face Samsung în 2025, începi să te întrebi cum ai trăit fără. Frigiderul îți numără roșiile, televizorul îți spune ce expiră și îți pornește aspiratorul, iar mașina de spălat decide singură cât detergent să folosească. Totul e AI, totul e conectat, și — ce să vezi — nu pare deloc înfricoșător. Ba chiar e reconfortant să știi că tehnologia, în sfârșit, nu mai e despre butoane complicate, ci despre lucruri care pur și simplu funcționează.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung