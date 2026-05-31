Ce au descoperit medicii în cazul băiețelului de 2 ani care a murit când se juca într-un tobogan gonflabil, la Zilele Orașului Satu Mare

Medicii legiști au descoperit la efectuarea necropsiei că micuțul de 2 ani care a murit brusc în timp ce se juca într-un tobogan gonflabil, la Zilele Orașului Satu Mare, suferea de o boală nediagnosticată.

Băiețelul se juca împreună cu sora sa când s-a prăbușit în toboganul gonflabil, a povestit tatăl copilului pentru Observator News.

„S-a jucat până în ultima clipă. El s-a dat pe toboganul ăla de cinci-şase ori, chiar am filmare cu el. Pe tobogan, când a încercat să urce din nou, la două scăriţe de-alea s-a întors către noi, a zis mami şi a căzut ca şi secerat”, a declarat tatăul lui Adelin Florin.

Medicii legiști au stabilit că decesul copilului s-ar fi produs pe fondul unei afecțiuni preexistente, respectiv o tumoare renală nediagnosticată și asimptomatică, potrivit presasm.ro.

Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă și continuă cercetările în acest caz.

„Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Satu Mare, coordonați de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă cu privire la un incident care a avut loc în spațiul de joacă amenajat cu prilejul Zilelor Orașului. În jurul orei 21.00, un minor în vârstă de doi ani și trei luni a căzut de pe treptele unui tobogan gonflabil, intrând în stare de inconștiență. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical de urgență, care a efectuat manevre de resuscitare. Din păcate, în jurul orei 23.00 s-a constatat decesul”, a declarat pentru PresaSM purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, procurorul Daiana Cerni.

Familia nu știa că băiețelul suferea de vreo boală.

„Putea să se întâmple acasă, putea să se întâmple pe drum, putea să se întâmple în somn. Era o chestiune de timp, era un caz foarte rar de tumoră. El a mai făcut analize în trecut, chiar şi ecografii abdominale, deci boala a survenit ulterior, galopant”, a spus tatăl.

În uma incidentului, toată zona dedicată jocurilor pentru copii în cadrul evenimentului Zilele Orașului Satu Mare a fost închisă şi primăria a anunţat că astfel de atracţii nu vor mai fi organizate.

Micuțul Adelin Florin va fi înmormântat luni, 1 iunie, potrivit unui anunț făcut de familie.