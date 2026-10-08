Ce ascunde codul aplicației prin care AUR își localizează membrii și poate avea acces la fotografii, videoclipuri și alte fișiere stocate pe telefoanele acestora

Peste 260.000 de români și-au instalat aplicația AUR, arată datele publicate miercuri într-o investigație realizată de Snoop. O parte dintre aceștia, 28.000 sunt și membri de partid. Prin intermediul aplicației, utilizatorii își pot plăti cotizația de membru, iar pe măsură ce oferă mai multe informații despre ei, pot avansa în clasamentul susținătorilor. O analiză a codului sursă aduce și lucruri mai puțin știute de utilizatori, scrie Snoop.

Aplicația a devenit rapid și un canal eficient de strângere de fonduri, cu sute de mii de euro rulați. La scurt timp după lansare, Simion spunea că a strâns deja un milion de lei.

Acum, președintele AUR susține că partidul nu câștigă sume de bani din aplicație.

Este folosită și pentru plata cotizațiilor de membru. Până în 25 septembrie 2026, 29.600 de membri AUR și-au achitat-o, mulți prin platformă.

Calculând doar cotizația minimă, de 100 de lei, suma ajunge la peste 2,9 milioane de lei (peste 570.000 de euro). Prin comparație, anul trecut, AUR a declarat că a încasat 16,3 milioane de lei din cotizații și taxe de înscriere a membrilor.

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis că nu deține informații privind sumele încasate de AUR prin intermediul aplicației mobile.

În replică, George Simion afirmă pentru Snoop că AUR colectează doar datele prevăzute de legislația privind partidele politice și dă asigurări că nu le folosește pentru profilarea cetățenilor.

Bagi CNP-ul, primești puncte

După ce jurnaliștii au descărcat aplicația, partidul a cerut numele, numărul de telefon, adresa și data nașterii – obligatorii ca să-ți faci un cont. În acest punct, utilizatorii nu pot să facă mare lucru. Aplicația îi anunță că, dacă vor să promoveze „la următorul grad”, trebuie să parcurgă două etape:

Completarea profilului cu mai multe date. Cumpărarea „unui pachet de susținere” (cotizația anuală).

La pasul unu, aplicația solicită explicit CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate. Modul de prezentare a etapelor sugerează că aceste informații sunt obligatorii pentru a debloca toate funcționalitățile. Doar că nu este așa.

Nu au completat datele din buletin, ci au trecut direct pasul doi: au plătit cotizația minimă de 100 de lei. Magazinul online a devenit accesibil și pentru contul acestora, deși nu au furnizat CNP-ul.

Au primit și două puncte și au urcat câteva mii de locuri în clasamentul intern al susținătorilor: până pe poziția 250.612.

Ce ascunde codul sursă

Datele pe care utilizatorii le oferă de bunăvoie reprezintă însă doar vârful aisbergului. Pentru a înțelege exact ce capacități tehnice are aplicația sub interfața politică, am apelat la trei experți IT independenți și am analizat versiunea Android folosind două instrumente open-source de referință în industria securității cibernetice – Exodus Privacy și Androguard – pentru a analiza fișierul de instalare a aplicației.

Cele două analize nu demonstrează ce date personale culege aplicația în fiecare moment, însă arată clar că a fost dezvoltată cu capacitatea tehnică de a colecta un volum uriaș de date, dacă partidul decide asta.

Lista acestor capacități este neobișnuit de extinsă pentru o aplicație a unui partid politic. Raportul Exodus a identificat 36 de permisiuni – acțiuni concrete pe care are voie să le facă pe telefonul tău odată ce-ți dai acordul.

Nouă dintre ele sunt marcate de sistemul Android drept „periculoase” sau „speciale”, fiindcă permit accesul la categorii de date considerate sensibile din perspectiva securității și confidențialității.

Printre care se numără:

localizarea exactă și aproximativă a utilizatorului;

accesul la agenda telefonică;

accesul la fotografii, videoclipuri și alte fișiere stocate pe dispozitiv;

utilizarea microfonului.

În timp ce permisiunile pentru localizare și galerie foto mi-au fost cerute explicit în timpul utilizării aplicației, multe dintre celelalte nu sunt aduse la cunoștința utilizatorului într-un mod clar, transparent și ușor de înțeles în momentul instalării.

Am rulat codul sursă al aplicației și cu un al doilea soft construit pe baza bibliotecii Androguard, care a confirmat rezultatele.

În codul aplicației sunt și kituri software dezvoltate de Google, Meta și OneSignal, utilizate în mod obișnuit pentru analiză, notificări, optimizarea reclamelor și monitorizarea comportamentului utilizatorilor.

În total, în codul aplicației apar 67 de domenii externe. Cele mai multe sunt componente obișnuite pentru o aplicație, însă unele sunt adrese ale unor servere cu care aplicația poate comunica: serverul propriu al partidului, servicii Google și un serviciu prin care dezvoltatorii pot modifica anumite părți ale aplicației fără ca utilizatorul să vadă asta în Google Pay.

Asta înseamnă că anumite funcții, inclusiv cele care pot influența ce date sunt colectate și trimise, pot fi schimbate fără ca utilizatorul să instaleze o actualizare sau să fie avertizat. Experții IT consultați de Snoop spun că astfel de componente sunt întâlnite și în alte aplicații, care permit comunicarea cu servere externe.

AUR asigură însă că cel puțin „momentan, nu este prevăzut schimbul de date cu alte entități sau transferuri către țări terțe sau organizații internaționale”.

Dacă utilizatorii sunt profilați în funcție de geolocație, studii și preferințe, instrumentele digitale pot fi folosite pentru a modela agresiv atitudinile politice prin supraîncărcare informațională personalizată, introducerea de narațiuni părtinitoare și răspândirea de informații false. E concluzia unui articol științific publicat în revista academică internațională Mediterranean Politics, în 2025.

Citește mai departe, răspunsurile AUR și cele ale lui George Simion.