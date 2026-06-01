Ce îi așteaptă pe turiștii români în materie de prețuri în 2026: „Dacă suntem români nu înseamnă că trebuie să fim mai ieftini decât bulgarii”

În condițiile scumpirilor la energie, a creșterii taxelor, dar și a inflației care a depășit 10%, mulți români privesc cu îngrijorare către vacanța din acest an. HotNews a stat de vorbă cu oameni din industria turismului de pe litoralul românesc pentru a afla dacă au crescut prețurile, dar și despre așteptările pe care le au de la acest sezon.

„Se conturează un precedent periculos: creșterea rezervărilor de tip last minute. Hotelurile sezoniere au nevoie de investiții foarte mari pentru a funcționa în parametri optimi pe durata celor trei luni de sezon, astfel că hotelierii se bazează foarte mult pe avansurile încasate”, avertizează reprezentantul unei companii cu mai multe hoteluri pe litoral.

„Am remarcat și o creștere a numărului de turiști care se informează foarte mult înainte de a rezerva”, este o altă observație făcută de un hotelier.

Cum sunt prețurile? În timp ce unii hotelieri spun că acestea au rămas la fel ca anul trecut, alții estimează că „tarifele au crescut în medie cu 5-10%”.

„Durata vacanțelor va scădea în acest sezon”

Adnana Isabelle Matei, fondator și CEO la Avenue Hotels – cu unități pe litoralul românesc în stațiunile Saturn, Olimp, Venus și Eforie Nord, spune că de 1 Mai, a deschis doar două unități de cazare: vile pe plajă în Eforie Nord (o locație de tip boutique, fără servicii adiacente) și o unitate all inclusive în Olimp.

„Gradul de ocupare a fost scăzut din cauza temperaturilor reduse și a ploilor anunțate – undeva la 30%. Următoarea unitate mare, localizată în Saturn, va fi deschisă la 1 iunie, iar cea din Neptun la 15 iunie”, declară acesta despre felul în care a început sezonul estival în 2026.



Tot ea spune că fața de anii trecuți nu a observat o scădere în ceea ce privește cererea de oferte de cazare pe litoral, ci mai degrabă disponibilitatea turiștilor de a plăti anticipat.

„Am avut un volum mare de ofertare, însă încasările din avansuri au fost cu 50% mai mici față de 2025. Estimez că, per total, va fi un an bun pentru litoral, însă se conturează un precedent periculos: creșterea rezervărilor de tip last minute. Hotelurile sezoniere au nevoie de investiții foarte mari pentru a funcționa în parametri optimi pe durata celor trei luni de sezon, astfel că hotelierii se bazează foarte mult pe avansurile încasate – pentru îmbunătățiri, angajări anticipate și alte pregătiri operaționale”, declara Adnana Matei.

Ea mai adaugă că se așteaptă ca rezervările last minute să ia amploare și vor conduce la servicii mai scumpe și, posibil, mai slabe din punct de vedere calitativ. „În anii trecuți, acest trend apărut după pandemie a fost temperat de tichetele de vacanță, care trebuiau utilizate până la o anumită dată”, indică Adnana Matei.

În ceea ce privește creșterea prețurilor ea spune că, față de anul trecut, majoritatea hotelierilor au crescut tarifele cu 5-10%, însă piața nu mai permite noi majorări. „Consumul de vacanțe va scădea semnificativ încă din acest sezon – nu neapărat ca număr de turiști, ci ca durată a sejururilor. În funcție de eforturile comerciale și operaționale depuse, unii hotelieri vor reuși să concentreze o parte cât mai mare din cerere, în timp ce restul hotelurilor riscă să rămână în pierdere”, indică Adnana Matei.

Din informațiile oferite, la Avenue Hotels, tarifele pentru un sejur de 7 nopți pe litoral în 2026 variază în funcție de tipul unității și de sezon. La apartamentele în regim hotelier, precum SeaView Apartments Olimp, un apartament cu două camere costă între 300 și 600 de lei pe noapte.

În zona boutique de pe plajă, o cameră dublă poate ajunge la 600 de lei/noapte la Avenue Palm Eforie Nord sau Avenue Venus. Pentru segmentul all inclusive de 3 stele, un sejur de 7 nopți pentru doi adulți și un copil sub 8 ani pornește de la 3.080 de lei, ajunge la 3.430 de lei prin programul „Litoralul pentru Toți” și poate urca la 6.000–7.000 de lei în vârf de sezon. Prin campania Early Booking, turiștii puteau obține reduceri de până la 1.000–2.000 de lei.

Tot ea afirmă că în 2026 se resimte puternic impactul eliminării tichetelor de vacanță asupra bugetelor turiștilor, iar eliminarea sau înjumătățirea lor va produce efecte vizibile mai ales în sezoanele 2026–2027.

Tot mai mulți clienți aleg să achite sejururile cât mai târziu sau chiar la momentul cazării, iar hotelurile răspund prin politici de plată mai flexibile și opțiuni de plată în rate.

„Am remarcat și o creștere a numărului de turiști care se informează foarte mult înainte de a rezerva. Sunt persoane care solicită oferte de la 20–30 de hoteluri și nici măcar nu le citesc. Un aspect pe care îl apreciez este faptul că au început să verifice dacă unitățile de cazare există cu adevărat.

Am transmis o ofertă unui potențial client, iar una dintre societățile noastre a devenit cunoscută peste noapte pe rețelele sociale, în urma unei postări prin care acesta încerca să verifice dacă suntem o unitate reală. În cele din urmă, clientul nu a mai rezervat, pentru că s-a speriat. O mare parte dintre comentarii conțineau argumente fără nicio legătură cu realitatea, iar niciun document valid transmis de noi nu a mai avut valoare în fața reacțiilor din online. Nici măcar opiniile altor turiști care ne-au vizitat sau ale partenerilor de afaceri care puteau confirma experiența și seriozitatea noastră ca operatori cu vechime”, indică Adnana Matei.

Ea spune că este cât se poate de bine că turiștii au început să verifice mai atent ofertele, dar că mulți nu știu încă să facă diferența între o „țeapă” și o unitate de cazare reală și serioasă.

Despre concurența pe care ne-o fac bulgarii, grecii sau turcii, Adnana Matei spune că speră ca prin serviciile oferite de hotelierii de pe litoral să convingă cât mai mulți turiști că litoralul românesc merită o șansă.

„Se spune frecvent că România „este scumpă”, însă aș vrea să profit de această ocazie pentru a transmite faptul că litoralul nostru oferă variante de cazare pentru toate bugetele.

Faptul că suntem români nu înseamnă că trebuie să fim mai ieftini decât bulgarii. Cred că adevărata provocare este să convingem, prin serviciile pe care le oferim, că merităm tarifele pe care le cerem”, spune Adnana Matei.

Din cauza incertitudinii fiscale și a costurilor ridicate, Adnana Matei spune că vor fi nevoiți să reducă personalul acolo unde este posibil, deoarece este zona cu cele mai mari costuri.

Problema șezlongurilor scumpe

Despre sprijinul pe care cei din sectorul HORECA de pe litoral l-ar aștepta de la autoritățile locale sau centrale, Adnana Matei spune că administrarea plajelor lasă de dorit.

„În loc să ne dorim atribuirea plajelor către hotelieri, acestea sunt închiriate unor diverși operatori economici. Practic, în loc să dezvoltăm conceptul de resort all inclusive – pentru care România are atât potențial, cât și investitori serioși, precum grupul Phoenicia și alte branduri importante – ne blocăm în soluții de compromis și câștiguri pe termen scurt”.

Ea mai adaugă că, din experiența ei, știe că turiștii își doresc un sejur all inclusive, care să includă și șezlongurile de pe plajă. Însă, chiar și atunci când administrezi o plajă, nu poți construi un beach bar fără autorizări suplimentare din partea autorităților locale și totul devine un cerc vicios.

„În aceste condiții, turistul ajunge să plătească pentru șezlonguri mai mult decât pentru cazare, ceea ce este greu de acceptat. În acest an, prin FPTR – Federația Patronatelor din Turismul Românesc, prin implicarea vicepreședintelui Dragoș Răducanu, s-a încercat atribuirea plajelor pentru care nu se putea organiza licitație. Din păcate, demersul nu a avut succes”, spune Adnana Matei.



Au fost ani în care hotelierii s-au plâns că nu găsesc mână de lucru, Adnana Matei spune că acum acest aspect nu mai reprezintă o problemă așa de mare. „Avem tot mai mulți tineri, inclusiv sub 18 ani, dornici să învețe și să muncească. Este adevărat că mulți dintre ei se califică direct la locul de muncă, iar acest lucru poate explica uneori și anumite minusuri în servicii. Dar avem forță de muncă și apelăm, la nevoie, și la muncitori străini pentru completarea echipelor. Totuși, devine din ce în ce mai dificil să găsim oameni calificați, atenți la detalii și meticuloși”, spune ea.

„Nu am mărit deloc tarifele”

Litoral, Vama Veche, minivacanță de 1 mai. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Din punctul cel mai sudic al litoralului românesc, Amalia Stanciu, administratorul unității de cazare Happy Vama Veche, spune că în acest an sejurul de 1 Mai a fost mai slab și prin prisma faptului că nu a mai existat acea punte care să-l transforme în 4 nopți, prin urmare, turiștii s-au cazat cu o noapte mai puțin în 2026.

„Dacă în anii trecuți în luna mai aveam evenimente (retreaturi, majorate), anul acesta nu au mai fost. Față de anii trecuți, numărul mediu de nopți pentru lunile iulie și august se menține ridicat. Nu pot spune că am simțit că oaspeții noștri fideli și-au micșorat sejururile”, mai adaugă Amalia Stanciu.

Despre tarifele din acest an, ea spune că nu s-au mărit. „Nu am mărit deloc tarifele deoarece cereri pentru lunile iulie și august avem, dar iunie este foarte slab și, neexistând cerere, nu am putut mări tarifele, deși taxele și inflația au crescut”. Valoarea medie a unui sejur de 7 nopți pentru luna august în această unitate de cazare, pentru o cameră dublă matrimonială, este de 2500 RON, iar tariful include acces la bucătărie.

Despre măririle de taxe și impozite, Amalia Stanciu spune că afectează afacerile mici și mijlocii. „Dar trebuie ținut cont de faptul că pe parcursul anilor au tot apărut obstacole de tot felul (pandemia) și că există o ciclicitate, perioade când merge foarte bine și profitul este generos și perioade când profitul scade, așa cum va fi anul acesta, având în vedere majorările și imposibilitatea de a mări tarifele”.

Cu toate acestea, ea spune că în Vama Veche concurența crește constant, având în vedere cât de mult s-a dezvoltat zona în ultimii 5 ani, și se observă că proprietarii au înțeles că trebuie să ofere calitate și un vibe potrivit Vămii.

Despre alternativele pe care unii români le caută prin țările vecine, Amalia Stanciu este de părere că turiștii români doar în pandemie nu au plecat către alte țări. „Dar în rest acest fenomen a existat an de an, însă cred că nu impactează enorm Vama Veche, având în vedere că aici oaspeții vin pentru un anumit sentiment și, după cum am mai spus, noi, proprietarii, am înțeles acest lucru și ne-am adaptat întocmai. Aducem an de an noutăți și creăm un spațiu care permite relaxarea și creează o stare pe care și-o doresc oaspeții în Vamă”.

Despre investiții, ea spune că ele nu au fost amânate din cauza contextului economic. „Din contră, am investit în panouri solare, reparații, centrală nouă etc. Am gândit investiția pe termen lung”. Singurele așteptări de la autorități țin de investiții în infrastructură, îngrijirea spațiilor verzi și organizarea de festivaluri care să atragă turiști.

Principala dificultate resimțită este lipsa forței de muncă, considerată o schimbare majoră față de anii anteriori. Amalia Stanciu subliniază că, deși recrutarea a fost mereu o provocare, în trecut compania reușea să formeze echipe peste așteptări, însă situația actuală este mai incertă.

„Având în vedere că businessul nostru este unul de familie, dar totuși noi nu stăm în permanență acolo, avem nevoie de un profit generos ca să putem plăti salarii foarte bune echipei noastre, ca să ne poată înlocui. Dacă schimbările economice nu sunt efectuate în favoarea agenților economici, impactul asupra afacerilor mici și mijlocii este evident”, spune ea.

Un alt factor menționat este scurtarea sezonului estival, influențată de începutul mai târziu al vacanței de vară și de începerea mai devreme a școlii, ceea ce reduce perioada în care turiștii ajung pe litoral.

Trecerea la Euro în Bulgaria, o reîntoarcere a turismului la litoralul românesc?

Stațiune Sunny Beach, Bulgaria. FOTO: Alex Segre / Universal images group / Profimedia

Dana Constantin, PR și Social Media Manager la Mojo Resort (fostul hotel Măgura) din Eforie Sud, spune că aici sezonul estival începe pe 29 mai, cu weekendul prelungit de 1 iunie și Rusalii. „Pentru această perioadă numărul de rezervări deja în sistem este mai mare substanțial comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut”, spune ea.

Aici un sejur la început de iulie, pachet doar cu mic dejun pentru 7 nopți, costă în jur de 1800 lei, în timp ce pachetul All Inclusive poate ajunge la 3700 lei. „Unul dintre evenimentele cheie ale sezonului este Beach, Please!, iar cei care se cazează pe litoral având bilete la festival doresc pachete diferite, doar cu mic dejun, așa că am venit în întâmpinarea lor cu oferte corespunzătoare”, spune Dana Constantin.

Tot ea indică și că prețurile au rămas aproximativ aceleași de anul trecut, cu mențiunea că au acum o ofertă mai variată de pachete disponibile.

Dintre măsurile luate recent de autoritățile centrale, Dana Constantin indică eliminarea bonurilor de vacanță ca fiind cea care îi afectează cel mai mult. Un alt factor care a pus pe pauză anumite investiții, este creșterea prețurilor la materialele de construcție. „Din această cauză amenajarea terasei exterioare va urma în sezonul următor”, spune Dana Constantin.

În ceea ce privește concurența făcută de bulgari sau alte țări preferate de români pentru petrecerea vacanței de vară, Dana Constantin se arată mult mai optimistă pentru anul acesta. „Din contră, ne așteptăm anul acesta, pe fondul trecerii la euro în Bulgaria și a scumpirilor inerente, a crizei combustibilului în aviație, dar și a instabilității în zone apropiate de destinații populare externe, precum Turcia sau Egipt, la o reîntoarcere a turismului la litoralul românesc”.

Așteptările de la autoritățile locale și centrale țin tot de investiții în infrastructură și promovare. „De la autoritățile locale am vrea mai multe proiecte de promovare a litoralului românesc, de schimbare a percepției acestuia în fața turistului român, și, de ce nu, și din afara țării. De asemenea, ne-ar ajuta proiecte complexe și cu viziune de renovare și întreținere a stațiunii”, spune Dana Constantin.