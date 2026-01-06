Ce au în comun Putin și Trump cu o comună din Oltenia. Povestea unui startup cu fotovoltaice ale cărui conexiuni duc la Kremlin și Casa Albă

Un mic proiect cu fotovoltaice dezvoltat în comuna Secu din județul Dolj, de un startup care ar fi accesat fonduri UE, aduce în prim-plan o problemă de securitate care a intrat deja în atenția autorităților: rețelele transfrontaliere de obținere a cetățeniei române, care asigură liberă circulație în spațiul comunitar, nu doar pentru oameni, ci și pentru capital. Rețele în care se împletesc afacerile, politica și crima organizată. Când printre solicitanții de cetățenie se află soția unui oligarh ucrainean cu conexiuni la cel mai înalt nivel, povestea se complică.

