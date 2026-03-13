Zelenski, la Elysee. Macron promite că războiul din Orient nu va oferi un „răgaz” Rusiei

Președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l vineri pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysee, a afirmat că Rusia „se înșeală” dacă speră că războiul din Orientul Mijlociu îi va oferi un „răgaz”, minimalizând ridicarea temporară a sancțiunilor americane asupra petrolului rusesc.

„Nimic nu ne va abate de la Ucraina”, a spus președintele francez Emmanuel Macron, potrivit agenției France Presse, citată de Agerpres. „Astăzi, Rusia poate crede că războiul în Iran îi va oferi un răgaz. Se înșeală”, a adăugat el.

„Contextul creșterii prețului la petrol nu trebuie în niciun caz să ne facă să ne revizuim politica sancțiunilor față de Rusia, este poziția pe care G7 și-o menține”, a afirmat Macron.

Statele Unite, care fac parte din G7, a autorizat joi până la 11 aprilie vânzarea petrolului rusesc stocat pe nave, într-un context de creștere vertiginoasă a prețului la petrolul brut.

Rusia, putere majoră în domeniul hidrocarburilor, are nevoie de bani pentru a-și finanța efortul de război în Ucraina, unde a lansat o invazie pe scară largă în 2022.

Emmanuel Macron a estimat totuși că decizia americană a fost luată „în mod excepțional și limitat” și „nu revine în mod durabil și amplu asupra sancțiunilor pe care SUA înseși le-au decis” în cadrul G7.

Volodimir Zelenski, dimpotrivă, a apreciat că aceasta va antrena o „întărire a poziției Rusiei” și „cu siguranță nu contribuie la pace”.

Potrivit președintelui ucrainean, această „relaxare” a sancțiunilor ar putea aduce Rusiei „circa 10 miliarde de dolari” pe care ea le va cheltui pe drone și alt armament.

Aceste drone sunt utilizate în Ucraina, dar ele vor fi de asemenea folosite și împotriva „vecinilor Iranului”, aliat al Moscovei, și a occidentalilor prezenți în zonă, a avertizat Zelenski. „Ridicarea sancțiunilor doar pentru ca mai multe drone să vină să vă atace mai târziu nu este, după părerea mea, decizia bună”.

Rusia a afirmat că Teheranul nu i-a cerut ajutor militar. Presa americană în schimb a evocat o transmitere de informații ruse de intelligence pentru a ajuta Iranul să lovească ținte.

Vizita președintelui ucrainean la Paris, a 12-a la număr din 2022, se desfășoară în timp ce conflictul declanșat în 28 februarie de SUA și Israel împotriva Iranului monopolizează atenția întregii lumi.

Un militar francez a fost ucis și alți șase răniți joi seară în urma unui atac cu dronă, de concepție iraniană, în Kurdistanul irakian, au anunțat autoritățile franceze. A fost o dronă Shahed, potrivit unui colonel francez, adică același tip de drone utilizat aproape în fiecare zi de Rusia în Ucraina.

Ucraina intenționează să-și capitalizeze experiența pentru a combate dronele iraniene, o experiență considerată „fără egal” de Palatul Elysee.

Experți militari ucraineni s-au deplasat în mai multe țări din Golf în ultimul timp pentru a-și împărtăși experiența în domeniul interceptării dronelor de concepție iraniană, iar Volodimir Zelenski a propus „să dezvoltăm toate acestea în colaborare cu țările europene”.

Macron promite că împrumutul UE pentru Ucraina va fi livrat

Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au avut o întâlnire înaintea conferinței lor de presă comune, urmată de un dejun de lucru între patru ochi.

Cei doi lideri au abordat de asemenea împrumutul de 90 miliarde de euro promis de conducătorii Uniunii Europene Kievului în decembrie.

Primele tranșe sunt blocate de Ungaria, care cere ca Ucraina să reia rapid transportul de țiței rusesc spre Ungaria prin conducta Drujba, avariată de un bombardament al Moscovei, potrivit autorităților ucrainene.

Președintele francez a asigurat „cu forță și claritate” că împrumutul va fi livrat căci „este datoria fiecărei națiuni să-și respecte promisiunile făcute”.

Problema va fi din nou pe ordinea de zi a celor 27 de state membre în cadrul summitului UE de săptămâna viitoare de la Bruxelles.

Un alt subiect pe agenda vizitei, necesitățile de armament ale Ucrainei.

Președintele Zelenski, care are nevoie de sisteme de apărare antiaeriană performante pentru ca țara sa să respingă atacurile rusești, a declarat publicației Ouest-France că vrea să obțină „cel mai curând posibil” sisteme SAMP-T franco-italiene de nouă generație.

În Ucraina, o lovitură cu rachetă rusă în regiunea Harkov a făcut cel puțin trei morți și patru răniți vineri dimineață, potrivit autorităților locale.