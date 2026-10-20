Ce averi au cei mai bogați congresmeni americani. Unul se laudă cu peste 700 de milioane de dolari

Cu două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului care vor reînnoi întreaga Cameră a Reprezentanților și o treime din Senat, presa americană face bilanțul actualului Congres al SUA și analizează averile nete ale celor mai bogați zece reprezentanți și senatori care variază între 200 și 700 de milioane de dolari, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Șase republicani și patru democrați se află în fruntea listei celor mai bogați membri ai Congresului. Cinci dintre acești legislatori candidează pentru realegere pe 3 noiembrie, doi vor candida pentru alegerile din 2030, iar trei și-au anunțat deja retragerea și nu vor mai reveni în Congres. Din cei zece, doar două sunt femei.

Conform celor mai recente estimări în timp real ale averii nete publicate și compilate de Quiver Quantitative, o platformă privată de date financiare, cei mai bogați membri ai Congresului sunt:

Jefferson Shreve, 61 de ani: membru republican al Camerei Reprezentanților din Indiana, cu o avere de 715,2 milioane de dolari provenită de la compania de depozitare Storage Express, pe care a vândut-o în 2022.

Jim Justice, 75 de ani: senator republican din Virginia de Vest, cu o avere netă de 664,4 milioane de dolari.

Rick Scott, 73 de ani: senator republican din Florida, guvernator al statului din 2011 și până în 2019, cofondator al HCA Healthcare și Solantic (companii private din sectorul sanitar), cu o avere de 509,4 milioane de dolari.

Darrell Issa, 72 de ani: membru republican al Camerei Reprezentanților din California, cu o avere netă de 399,3 milioane de dolari, după ce a fost director executiv al companiei de alarme auto Directed Electronics.

Congresmenul american Darrell Issa, FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia

Fosta lideră democrată Nancy Pelosi are o avere de peste 260 de milioane de dolari

Vern Buchanan, 75 de ani: membru republican al Camerei Reprezentanților din Florida, cu 272,2 milioane de dolari, a deținut mai multe afaceri cu reprezentanțe auto și închirieri de aeronave.

Nancy Pelosi, 86 de ani: membră democrată a Camerei Reprezentanților din California, are o avere netă de 262,4 milioane de dolari, provenită în principal din investițiile soțului ei.

Mark Warner, 71 de ani: senator democrat din Virginia, cu 210,1 milioane de dolari, proveniți din participațiile sale la companii de telecomunicații.

Daniel Goldman, 50 de ani: membru democrat al Camerei Reprezentanților din New York și moștenitor al averii lui Levi Strauss, are o avere netă de 208 milioane de dolari.

Pete Ricketts, 62 de ani: senator republican din Nebraska, fiul fondatorului unei firme de brokeraj din SUA, are o avere netă de 206,6 milioane de dolari.

April McClain Delaney, 62 de ani: membră democrată a Camerei Reprezentanților din Maryland, avocată și fostă funcționară a Departamentului Comerțului, completează lista celor mai bogați, cu o avere de 199,1 milioane de dolari.