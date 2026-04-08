Ce boală a avut Mircea Lucescu și ce s-a întâmplat după ce s-a aflat

Jurnalistul Mitruț Docan a publicat în Gazeta Sporturilor un articol foarte interesant și necesar. El susține că noi, presa, am greșit când n-am publicat diagnosticul lui Mircea Lucescu, din februarie.

„Printr-o discreție prost gândită, reflex al sensibilității vremurilor, e probabil ca presa din România să fi greșit în cazul Mircea Lucescu, când a ținut ascuns diagnosticul sever primit de selecționer în februarie 2026”. Asta scrie Mitruț Docan, un ziarist echilibrat, profund și clar în opinii.

Nu fuge de răspundere, se referă inclusiv la GSP. Jurnalistul se întreabă dacă FRF sau chiar Lucescu nu ar fi făcut altceva dacă boala apărea, în gravitatea ei, public.

În redacția GOLAZO.ro am purtat această discuție pe 2 februarie. Atunci am intrat în posesia informațiilor medicale certe, documentate, și am fost primii care am publicat apăsat pe subiect.

În decembrie, Mircea Lucescu fusese diagnosticat cu leucemie, un cancer al sângelui. Imediat a intrat în programul național de tratament pentru această suferință. Ca orice cetățean român.

Noi am aflat la finalul lui ianuarie. Verificarea a durat, s-a confirmat și ne-am consultat pe 2 februarie. Am avut opinii diferite despre ce e de făcut.

