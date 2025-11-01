Ce cadou i-a oferit noul președinte al Coreei de Sud lui Xi Jinping, la câteva zile după ce Trump a primit o coroană de aur

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung îi prezintă lui Donald Trump o replică a coroanei de aur Cheonmachong, pe care i-a făcut-o cadou, FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia Images

Noul președinte al Coreei de Sud i-a oferit sâmbătă liderului chinez Xi Jinping „cea mai rafinată” tablă de joc Go, în timpul unei vizite de stat, la doar câteva zile după ce îi dăruise președintelui american Donald Trump o coroană de aur, la un summit, notează Reuters.

Cadourile oferite liderilor străini reprezintă un element important al diplomației internaționale, dar pot fi și delicate, mai ales atunci când comparațiile sunt inevitabile între darurile făcute celor mai puternici doi oameni ai lumii, rivali de temut între ei.

Xi s-a întâlnit pentru prima dată cu noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, în ultima zi a summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat în orașul istoric Gyeongju.

Lee a promis că va îmbunătăți relațiile cu China, principalul partener comercial al Coreei de Sud, iar discuțiile au avut loc după o perioadă marcată pe alocuri de tensiuni între cele două țări.

Go, popular în țări precum China, Coreea de Sud și Japonia, este un joc de strategie în care doi jucători mută pietre negre și albe pe o tablă pătrată, cu scopul de a cuceri cât mai mult teritoriu. Originile sale datează de mii de ani.

Jocul este apreciat de cercetătorii în inteligență artificială datorită numărului uriaș de combinații posibile, mult mai mare decât în jocuri precum șahul occidental. Potrivit Google, există mai multe configurații posibile într-un joc de Go decât atomi în întregul univers, explică Reuters.

Tabla de Go a fost realizată din lemnul prețuit al arborelui Torreya nucifera, specie originară din insula sud-coreeană Jeju, a precizat biroul președintelui Lee.

Ambii lideri sunt pasionați de acest joc, iar când Xi a vizitat Coreea de Sud în urmă cu 11 ani, a primit drept cadou un set de pietre pentru Go, un detaliu care explică alegerea simbolică a noului dar, a mai transmis președinția sud-coreeană.

Unele table de Go din același tip de lemn sunt vândute online la prețuri de aproape 5 milioane de woni (aproximativ 3.500 de dolari).

Potrivit biroului prezidențial de la Seul, Lee i-a mai oferit lui Xi și o tavă tradițională coreeană lăcuită, decorată cu sidef, ca simbol al dorinței de a menține relații prietenoase între Coreea de Sud și China.

Cina de stat organizată după summitLee s-a întâlnit la începutul acestei săptămâni și cu Donald Trump, înaintea reuniunii liderilor APEC.

În semn de recunoaștere a rolului jucat de Trump ca „făuritor al păcii” în Peninsula Coreeană, acesta a primit „Ordinul Mare al Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a Coreei de Sud, a anunțat biroul prezidențial.

Trump a primit și o replică a unei coroane de aur, cu țepi înalți și decorațiuni în formă de frunză. Originalul a fost descoperit într-un mormânt din Gyeongju, fosta capitală a regatului antic Silla, care a stăpânit o treime din Peninsula Coreeană până în secolul al IX-lea.