Ce crede ministrul Apărării că urmărește Rusia după cele 3 incursiuni de drone în mai puțin de 48 de ore

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a condamnat duminică seară, într-o intervenție la Digi24, frecvența incidentelor cu drone care pătrund în spațiul aerian al României. Întrebat dacă Rusia testează apărarea NATO pe flancul estic, reacția României sau transmite un mesaj, Miruță a răspuns că „este câte o componentă din fiecare”.

„La fiecare două săptămâni încercăm o reanalizare, o rearanjare a capabilităților pe care le avem la dispoziție, o modernizare, o analiză a resturilor de drone pe care le recuperăm pentru a vedea ce s-a schimbat la aceste drone.

Aceste lucruri de data asta au dat roade. Mă bucur că există această capacitate de a le doborî. Nu mă bucur că există această frecvență de intrare în spațiul aerian românesc ilegală. Este nevoie de un protest diplomatic al României cu privire la ceea ce se întâmplă”, a spus Miruță, la Digi24.

„La granițele României cu Ucraina există un război real. Cei care sunt propagandiști proruși în România și se străduiesc să inducă opiniei publice că acest lucru nu există fac mult rău. La câteva sute de metri de granițele României miroase a praf de pușcă și se moare. România începe să vadă consecințe indirecte ale acestui război, din ce în ce mai dese. Armata Română răspunde cu fermitate, răspunde letal”, a continuat ministrul.

Întrebat care este analiza Ministerului Apărării privind seria de incidente din ultimele zile și dacă Rusia încearcă să testeze capacitatea de apărare a NATO pe flancul estic, să transmită un mesaj sau să testeze reacția României, Miruță a răspuns:

„Cred că este câte o componentă din fiecare. În ce procent se întâmplă fiecare componentă este o analiză pe care încercăm să o facem.”.

El a precizat că informațiile pe care autoritățile le pot face publice în acest moment sunt limitate.

„Cantitatea de informație concretă pe care o putem aduce în discuție astăzi este una limitată. Primeam o întrebare câte drone vor mai veni, asta nu avem de unde să știm. O decid cei care atacă. Noi facem o analiză cu capabilitățile pe care le putem pune la dispoziție să avem resurse să intervenim”, a spus ministrul de resort.

„Avioanele de vânătoare nu au fost proiectate pentru luptă împotriva dronelor”

„Prima zi a durat mai mult, a doua mai puțin, azi dimineață piloții au reușit să încadreze drona pe radar, care e o chestiune extrem de complicate, să tragă în ea și să o doboare într-o zonă sigură în 5 minute de când a intrat în spațiul aerian al României”, a mai spus Miruță, explicând de timpul pentru interceptarea și angajarea unei astfel de ținte poate varia.

Ministrul Apărării a susținut că avioanele F-16 nu sunt soluția optimă pentru combaterea dronelor.

„Avioanele de vânătoare nu au fost proiectate pentru luptă împotriva dronelor. Există soluții proiectate special pentru așa ceva, mult mai ieftine, cu apărare antiaeriană la sol. Am văzut la MApN când am venit că nu a existat o preocupare din partea politicului pentru astfel de achiziții”, a afirmat Miruță.

„Am mers la NATO, am solicitat sprijin, s-a validat justificarea pe care noi am făcut-o, m-am întors în România, am reușit contractarea în trei luni și jumătate, am mers înapoi la NATO unde România a demonstrat că și-a făcut temele și a solicitat sprijin temporar”, a spus ministrul.

Prima dronă era una Shahed. Analizele continuă pentru celelalte două

Întrebat despre proveniența dronelor doborâte, Miruță a spus că, în cazul primei drone, concluzia este deja cunoscută.

„Domnul președinte a anunțat că este de proveniență rusească”, a spus ministrul, precizând că este vorba despre o dronă de tip Shahed.

Pentru dronele doborâte sâmbătă și duminică, analiza este încă în desfășurare.

„Pentru prima dronă, cea de vineri, pentru că sunt mai multe instituții care conlucrează un astfel de raport care se aduna la Administrația Prezidențială, domnul președinte a anunțat că este de proveniență rusească. Pentru drona de ieri și de astăzi este în curs aceeași analiză. Durează, pentru că în momentul în care racheta unui avion de vânătoare lovește drona practic o pulverizeaza, iar rămășițele sunt componente foarte mici, greu de analizat”, a mai spus Radu Miruță.

Ministrul a confirmat că au fost recuperate fragmente.

„Da, cu siguranță. Se fac analize, explozibil, neexplozibil. Trebuie să existe date științifice. Pentru că altfel vom spune noi ceva și ei vor spune că nu e așa. De fiecare dată când noi am făcut o afirmație am făcut un document cu serial number. Noi nu ieșim public cu ce ni se pare nouă”, a mai spus ministrul de resort.