Kremlinul a insistat că întrevederea dintre Putin și Trump a decurs bine și că Ucraina a fost principala temă de discuție.

Donald Trump s-a întâlnit separat cu Vladimir Putin, joi, înaintea summitului trilateral de la Shenzhen, la care va participa și Xi Jinping, iar oficialii de la Kremlin au precizat că Ucraina a fost una dintre temele principale de discuție la întrevederea care a durat în jur de 40 de minute.

Cei doi nu au făcut declarații după întâlnire și este neclar dacă aceasta va genera decizii și urmări concrete. Dar Trump s-a străduit să sugereze un aer pozitiv, numindu-l pe Putin „prietenul meu” și, potrivit New York Times, exprimându-și speranța că discuția va avea un rezultat.

Făcând referire și la discuția trilaterală care urmează, liderul de la Casa Albă a spus: „Ne dorim să oferim ajutor atât în ceea ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina. Mi-ar plăcea să văd că acesta se încheie”.

Dispoziția lui Putin, potrivit Kremlinului: „Excelentă”

Kremlinul, prin vocea consilierului Iuri Ușakov, a insistat de asemenea că Putin a ieșit de la întâlnirea cu Trump într-o dispoziție excelentă. „Pur și simplu excelentă”, a spus el.

„În opinia mea, niciuna dintre părți nu a făcut declarații deosebit de importante, întrucât ne pregătim pentru cel mai important eveniment, care se va desfășura în format trilateral”, a pus Ușakov.

Însă el a spus că discuția a decurs bine: „O întâlnire reușită”.

Ușakov este cel care a subliniat că dincolo de pregătirea summitului trilateral și de chestiunile bilaterale, cei doi au discutat în principal despre războiul din Ucraina.

Tema ucraineană a fost, s-ar putea spune, cea principală în cadrul întâlnirii dintre cei doi președinți, scrie Tass.

„S-ar putea spune, da”, a confirmat Ușakov.

O lovitură pentru Putin, înaintea summitului

Întâlnirile de la Shenzhen se desfășoară pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra Rusiei.

În dimineața zilei de 19 noiembrie, forțele ucrainene au atacat Podul din Crimeea pentru a treia oară într-o săptămână. O secțiune a podului rutier s-a prăbușit în mare, în urma celui de-al doilea atac – o lovitură de imagine pentru Rusia și pentru Putin în pragul summitului.

În același timp, o serie de atacuri asupra rafinăriilor de petrol rusești din toamnă au redus capacitatea totală de rafinare a acestora cu 45% în decurs de două săptămâni.

Rusia și-a intensificat și ea atacurile asupra orașelor ucrainene, numărul victimelor civile crescând substanțial.

Casa Albă vede o ultimă șansă pentru un compromis

În paralel cu discuțiile de la Shenzen, emisarul special al SUA, Jared Kushner, a declarat joi că el și Steve Witkoff se îndreaptă spre Berlin pentru a se întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu liderii europeni în cadrul reuniunii „Coaliției de voință”, în vederea unor discuții privind Ucraina.

Anterior, reprezentanții americani au avertizat Moscova că runda de negocieri din noiembrie 2026 ar putea fi ultima ocazie reală de a pune capăt războiului printr-un compromis.

În ianuarie 2027, controlul asupra Congresului SUA va trece în mâinile Partidului Democrat, care a câștigat alegerile de la jumătatea mandatului.

Criticii lui Trump, inclusiv unii membrii ai Partidului Republican, doresc o creștere a ajutorului militar și financiar acordat Ucrainei și intenționează să cenzureze contactele prietenoase ale administrației prezidențiale cu Kremlinul.

Presiunile administrației Trump

Bilaterala Trump-Putin vine la mai bine de un an după summitul din Alaska din 2025, care a generat promisiuni neîndeplinite privind un acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

În ultimele săptămâni, Trump a reînceput să pună presiune pe Ucraina și pe președintele Zelenski, pentru a forța un compromis din partea Kievului.

Săptămâna trecută, Zelenski a afirmat că armata sa „constată perturbări semnificative în funcţionarea sistemului Starshield” în Ucraina, invadată de Rusia în 2022, adăugând că este vorba de „restricţii sistematice de viteză”.

Potrivit Kievului, terminalele Starshield ale SpaceX, versiunea militară a reţelei civile Starlink, încetează în prezent să mai emită semnale atunci când viteza de deplasare depăşeşte 160 km/h, aşa cum s-a observat deja în luna octombrie.

Un episod care l-a avut în centru pe numărul doi din Pentagon a ridicat de asemenea semne de întrebare privind intențiile SUA.

Subsecretarul american al Apărării pentru Politici, Elbridge Colby, cunoscut drept strategul-șef al Pentagonului, a părăsit mai devreme o reuniune a Grupului de contact privind Ucraina, desfășurată la sediul NATO din Bruxelles, potrivit The Telegraph.

Acesta a făcut acest lucru după ce a criticat atacurile Kievului asupra unor ținte din Rusia. Colby a refuzat, de asemenea, să asculte un raport clasificat al ministrului ucrainean al Apărării, Yevhen Khmara.

În declarațiile sale, purtătorul de cuvânt al Pentagonului a subliniat că atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii civile din Rusia nu contribuie la oprirea avansului armatei ruse pe liniile frontului.

El a descris aceste atacuri ca fiind „spectaculoase”, dar nu „eficiente”. Mai mult, acțiunile Kievului „nu au făcut decât să întărească dorința Kremlinului de a escalada conflictul”, a subliniat Colby.

Declarația i-a nedumerit pe oficialii germani, britanici și alți oficiali europeni prezenți la întâlnire, deoarece aceștia consideră că atacurile sunt eficiente din punct de vedere militar și destabilizează regimul lui Vladimir Putin.