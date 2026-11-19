Orașul chinez Shenzhen este joi scena unui summit istoric între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, în care liderii celor trei puteri geopolitice majore intră cu obiective diferite și care a generat deja anxietate în mai multe cancelarii de pe glob.

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Președintele Chinei l-a întâmpinat pe omologul său din SUA, în timp ce liderul rus a fost primit de șeful de cabinet al lui Xi, miercuri, la Shenzhen, în ajunul unei reuniuni despre care se crede că va avea o agendă fluidă, cu subiecte vehiculate care variază de la denuclearizare, la comerț și până la războaiele din Ucraina și Iran.

Această întrevedere trilaterală, o premieră, începe la 8:30, ora României, și are loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Prestigioasa publicație britanică The Guardian a catalogat întâlnirea dintre cei trei lideri drept o trilaterală „blockbuster”.

Xi Jinping, pentru care evenimentul reprezintă ocazia de a-și demonstra capacitatea de a reuni marile puteri, încearcă să evite surprizele.

Diplomații chinezi au făcut eforturi pentru a stabili în prealabil fiecare detaliu al întâlnirii, astfel încât să se asigure că nu se va întâmpla nimic care să îl pună pe președintele țării într-o situație jenantă, a scris Melanie Hart, senior director la Global China Hub al think tank-ului Atlantic Council, într-o analiză.

Trump și Putin vin cu propriile agende

China caută spectacol, nu substanță, însă nici președintelui Trump și nici președintelui Putin nu le place să urmeze scenarii.

Președintele SUA, Trump, al cărui Partid Republican a suferit în această lună o înfrângere grea la alegerile intermediare, ar putea căuta succese pe plan extern și vede o ocazie pentru posibile progrese spre un acord în trei privind controlul armelor nucleare, potrivit Reuters.

Când a plecat spre Asia, luni, el le-a spus reporterilor că va discuta cu omologii săi din Rusia și China despre armele nucleare, Iran și „subiectul său preferat”, Ucraina.

China, care deține în jur de 500 de focoase nucleare, spre deosebire de SUA și Rusia, care au peste 5.000 fiecare, nu își dorește discuții despre controlul armelor în acest moment – și cu atât mai puțin cu Washingtonul și Moscova, „pentru că asta ar sugera că acceptă încadrarea potrivit căreia sunt acum o mare putere nucleară care ar trebui să fie supusă unor restricții similare”, crede Edgard Kagan, fost înalt oficial pentru Asia de Est la Casa Albă în timpul administrației Biden, care lucrează acum la think tank-ul Center for Strategic and International Studies.

Liderul Rusiei vrea o atmosferă de tip Ialta

Pentru Vladimir Putin, summitul poate reprezenta și ocazia de a obține un acord pentru soluționarea conflictului din Ucraina în termenii săi.

Obiectivul președintelui rus este acela de a crea o atmosferă de tip Ialta, în care marile puteri determină soarta națiunilor mai mici, consideră John E. Herbst, senior director la Eurasia Center al Atlantic Council.

De altfel, summitul de la Shenzhen a atras deja comparații cu Conferința de la Ialta din 1945, mai ales în Rusia, unde perspectiva unui eveniment de acest gen stârnește entuziasm în rândul naționaliștilor.

Întâlnirea pe care au avut-o liderii de atunci ai Statelor Unite, Regatului Unit și Uniunii Sovietice în urmă cu 81 de ani în peninsula Crimeea a formalizat sferele de influență și a pregătit terenul pentru ordinea postbelică, devenind un simbol al înțelegerilor dintre marile puteri impuse țărilor mici.

De altfel, reuniunea de la Shenzhen generează anxietate de la Kiev până la Tokyo, au declarat pentru Reuters persoane familiarizate cu reacțiile guvernelor respective.

„Chiar nu vrem ca asta să se transforme în «Ialta 2, 3, 4», cu o redistribuire a influenței”, spunea luna trecută președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

The Associated Press (AP) a scris, la rândul său, că perspectiva întrevederii trilaterale din China a fost o sursă de neliniște, având în vedere atitudinea mai puțin prietenoasă pe care a manifestat-o Trump față de aliați istorici precum Canada sau partenerii europeni din NATO.

O imagine „îngrozitoare” pentru Europa

Un oficial european a declarat pentru CNN, sub protecția anonimatului, că întâlnirea din China reprezintă „visul lui Putin”, care îi deschide calea spre reabilitarea pe scena globală.

Un diplomat european a afirmat că este „greu de crezut că va ieși ceva bun pentru securitatea europeană din această întâlnire”.

Totodată, un alt oficial european de rang înalt a spus că imaginea creată de această întrevedere trilaterală este, „bineînțeles, îngrozitoare pentru noi”, dar s-a arătat mai puțin îngrijorat de posibilitatea încheierii unui acord mai amplu.

Pentru europeni, potrivit CNN, un risc-cheie este ca Trump să accepte o narațiune rusă sau o prezentare fictivă a realităților de pe linia frontului, un scenariu care l-ar putea face să se simtă obligat să adere la un acord încheiat în grabă cu omologii săi.

Pe de altă parte, mulți dintre oficialii europeni cu care a discutat postul american de televiziune nutresc speranțe, fie ele și vagi, că Beijingul poate juca rolul unui arbitru de bună-credință în acest război.

Premisa pornește de la presiunea exercitată de Xi Jinping asupra lui Vladimir Putin pentru a tempera retorica nucleară belicoasă, de la faptul că Beijingul s-a abținut să înarmeze Rusia la scară largă pe durata conflictului, dar și de la ambiția Chinei de a deveni superputerea globală capabilă să impună schimbări reale.

În schimb, această viziune optimistă ignoră nevoia Chinei de a nu-și vedea încă un aliat-cheie umilit, în speță Rusia în Ucraina, după modul în care au fost tratate Iranul și Venezuela de către administrația Trump.

Trump vrea să discute și separat cu Xi și Putin

Un oficial american a confirmat pentru AP că președintele SUA intenționează să se întâlnească și separat cu omologul său rus.

Dacă se concretizează, atunci va fi prima întrevedere bilaterală pe care o au după cea din Alaska de anul trecut, care nu a dus la un acord pentru soluționarea războiului din Ucraina.

„Liderii se vor întâlni și, credeți-mă, vor avea o conversație în toată regula, indiferent dacă vor sta în fotolii, pe scaune, pe taburete sau pur și simplu vor vorbi în picioare, privindu-se în ochi”, a declarat Iuri Ușakov, consilier pe politică externă la Kremlin, citat de NBC News.

„Întâlnirea va avea loc și cred că președintele nostru și președintele Statelor Unite vor discuta de mai multe ori în timpul reuniunii APEC”, a mai spus oficialul rus.

Trump se va întâlni separat și cu Xi Jinping.

Cât va dura trilaterala

Întâlnirea trilaterală dintre Putin, Xi și Trump, de la Shenzhen, nu ar trebui să dureze mai mult de o oră, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit AFP.

„Nu mai mult de o oră”, a afirmat Dmitri Peskov, citat de agenția de presă rusă Ria Novosti, întrebat despre durata aceste întâlniri fără precedent.

Peskov a mai spus este puțin probabil ca Putin și Trump să aibă timp pentru „negocieri bilaterale la scară largă” la summitul APEC din China, dar a precizat că cei doi lideri ar putea să poarte discuții pe marginea evenimentului.

Peskov a precizat liderii rus și american ar putea să facă un schimb de opinii cu privire la conflictele din Ucraina și din Iran dacă ar avea ocazia să discute tete-a-tete.