Ce este în spatele mișcării „gândacilor” care zguduie acum India și cum s-a ajuns aici

Mii de susținători ai mișcării „gândacii”, condusă de tineri din India, au instalat tabere în capitala New Delhi pentru a cere demisia ministrului Educației, Dharmendra Pradhan, aceasta reprezentând cea importantă provocare publică cu care s-a confruntat premierul Narendra Modi în cel de-al treilea mandat al său, potrivit Reuters.

Protestele au început luni, dar prima reacție a lui Modi a venit abia joi, când s-a angajat să îi pedepsească „sever” pe cei responsabili de fraudele la examenele universitare care au stârnit nemulțumirea tinerilor.

Ce a declanșat protestele și cum s-a ajuns aici?

De ce se cere demisia lui Pradhan

Cauza imediată a demonstrațiilor a fost anularea Testului Național de Eligibilitate și Admitere (NEET), examenul de admitere la facultățile de medicină din India, după ce s-a descoperit că subiectele de examen au fost divulgate.

Aproximativ 2 milioane de studenți din toată India au susținut examenul pe 3 mai, dar acesta a fost ulterior anulat, iar aproximativ o duzină de sinucideri ale studenților au fost asociate cu această anulare.

În iunie a avut loc o nouă sesiune a acestui examen.

De ce este important NEET

Examenul reprezintă singura poartă de acces la facultățile de medicină din toată India, iar milioane de candidați îl susțin în fiecare an, concurând pentru mai puțin de 150.000 de locuri, ceea ce îl face unul dintre cele mai dificile examene de admitere din India.

Situația este, de asemenea, simptomatică pentru tensiunile mai ample din sistemul de învățământ superior al țării.

În India, numărul extrem de limitat de locuri îi obligă pe milioane de candidați să învețe intens luni întregi, sau chiar ani, iar examenele de admitere cu miză mare îi lasă pe mulți dintre ei epuizați și îndatorați.

„Scurgerile” de subiecte sunt o problemă în India

Scurgerile de subiecte înainte de examen sunt destul de frecvente în India, iar subiectele examenului NEET au mai fost divulgate în unele regiuni în 2024, deși la momentul respectiv nu s-a dispus organizarea unui nou examen.

Au mai fost divulgate și alte subiecte de examen în această țară din Asia de Sud cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori, inclusiv la testele pentru recrutarea agenților de poliție și a cadrelor didactice.

Ce este diferit acum

Scurgerea de informații din acest an a coincis cu nașterea mișcării satirice numite „Cockroach Janta Party” („Partidul Poporului Gândacilor”) , care pare să fi canalizat frustrarea tinerilor către protestele actuale.

Experții spun că grupul, care a adunat milioane de urmăritori pe Instagram în doar câteva zile de la înființarea sa la mijlocul lunii mai, a exploatat preocupările tinerilor sub 30 de ani – care reprezintă mai mult de jumătate din populația țării – printre care se numără rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor și cea mai recentă scurgere a subiectelor de examen.

Cum a reacționat Guvernul

Pradhan afirmă că guvernul se angajează să răspundă preocupărilor tinerilor și a promis reforme în sistemul examenelor.

Ministrul Sănătății, J.P. Nadda, s-a întâlnit luni cu protestatarii și a solicitat timp pentru a discuta revendicările acestora.

Printre cererile lor se numără eliberarea activistului Sonam Wangchuk, aflat în greva foamei, care a fost internat la spital săptămâna trecută, precum și acordarea unei despăgubiri de 10 milioane de rupii (104.000 de dolari) pentru fiecare dintre studenții care s-au sinucis în urma scurgerii subiectelor de examen.

Care este acum situația

La două zile după ce zeci de mii de protestatari care încercau să mărșăluiască spre parlament au fost întâmpinați cu gaze lacrimogene și atacuri cu bastoane, mii de persoane sunt cantonate la locul de protest din New Delhi, unde liderii mișcării afirmă că vor rămâne până când cererile lor vor fi îndeplinite.

În noaptea de miercuri spre joi au avut loc noi ciocniri între poliție și protestatari în zona esplanadei Jantar Mantar, a afirmat CJP.

„Internetul a fost întrerupt. Oamenii au fost atacați brutal și loviți cu bastoane”, a adăugat purtătorul lor de cuvânt pe rețelele sociale.

Poliția a confirmat incidentele, fără a oferi însă detalii, limitându-se să precizeze că unii dintre agenții săi au fost „grav răniți”.