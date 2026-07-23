Prima reacție a lui Modi după patru zile de proteste ale „gândacilor”. Totul a pornit de la examenul de admitere la Medicină

Prim-ministrul indian Narendra Modi a rupt tăcerea joi, în a patra zi a protestelor studențești, promițând că îi va pedepsi „sever” pe cei responsabili de fraudele la examenele universitare care au stârnit nemulțumirea acestora, transmite France Presse.

Confruntat cu cea mai gravă criză de la realegerea sa pentru un al treilea mandat de cinci ani la conducerea țării, în urmă cu doi ani, Modi și-a anunțat decizia de „a accelera procedurile judiciare și de a-i pedepsi sever pe cei implicați” în fraude.

„Nimic nu este mai important decât bunăstarea și viitorul tineretului nostru”, a scris pe X șeful guvernului ultranaționalist hindus, adăugând că „cei care încearcă să prejudicieze viitorul tineretului vor suporta consecințele”.

Proteste masive, cer demisia ministrului Educației

Polițai capitalei New Delhi a reprimat dur luni protestul a zeci de mii de studenți și tineri care încercau să se îndrepte spre Parlament, cerând demisia ministrului Educației.

Aceste violențe au provocat 180 de răniți, dintre care două treimi membri ai forțelor de ordine, potrivit poliției. Manifestanții au spus că numărul răniților a fost mult mai mare.

De atunci, câteva mii de manifestanți continuă să ocupe zi și noapte esplanada Jantar Mantar, din inima capitalei indiene.

„Nu vom părăsi Jantar Mantar până când (ministrul Educației) Dharmendra Pradhan nu își va da demisia”, a subliniat Ashutosh Ranka, un purtător de cuvânt al protestatarilor.

„Gândacii” se revoltă contra puterii

Furia lor a fost stârnită de fraudele care au afectat un examen susținut în luna mai de peste 2 milioane de candidați la facultatea de medicină. Anularea acestuia a provocat, potrivit presei locale, mai multe sinucideri.

Protestul este coordonat de „Partidul Poporului Gândacilor” (CJP), o mișcare online creată în luna mai de un student indian ca reacție la declarațiile președintelui Curții Supreme, care i-a calificat pe tinerii șomeri drept „paraziți”.

Pe lângă respingerea fraudelor la examene, mișcarea întruchipează îngrijorarea tineretului indian care se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă, în ciuda creșterii economice puternice (peste 7% în primul trimestru al anului 2026) cu care se mândrește Modi.

„Această mișcare împotriva fraudei la examene, împotriva sinuciderilor copiilor noștri și pentru a cere socoteală celor responsabili se transformă într-o revoltă împotriva puterii”, a explicat profesorul universitar Ujjwal K. Chowdhury, susținător al studenților.

Opoziția îl atacă dur pe Modi

În noaptea de miercuri spre joi au avut loc noi ciocniri între poliție și protestatari în zona esplanadei Jantar Mantar, a afirmat CJP.

„Internetul a fost întrerupt. Oamenii au fost atacați brutal și loviți cu bastoane”, a adăugat purtătorul lor de cuvânt pe rețelele sociale.

Poliția a confirmat incidentele, fără a oferi însă detalii, limitându-se să precizeze că unii dintre agenții săi au fost „grav răniți”.

Opoziția a folosit imaginile represiunii de luni pentru a lansa un atac dur împotriva guvernului. Începând de marți, liderul opoziției parlamentare și președintele Partidului Congresului, Rahul Gandhi, cere demisia lui Modi, pe care îl acuză că a „distrus viitorul tineretului indian”.

„Dumneavoastră sunteți cel care a adus cel mai mult prejudiciu viitorului tinerilor. Ați permis și chiar ați încurajat deturnarea și distrugerea sistemului nostru de învățământ”, i-a răspuns joi Gandhi lui Modi, după declarația acestuia.