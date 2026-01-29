Ce este „metoda porumbelul”, o nouă modalitate de jaf. Un bărbat din Cluj a rămas fără bani și bunuri de peste 10.000 de euro

Patru bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Cluj-Napoca, fiind acuzați că au intrat în casa unui bătrân de 89 de ani cu pretextul că acesta ar avea un porumbel blocat în podul casei. Astfel, ei i-au furat bani şi bunuri în valoare totală de 52.000 de lei, a anunțat joi Poliția Județeană Cluj, citată de Agerpres.

Conform Poliției, în 28 ianuarie poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Cluj Napoca- au reținut pentru 24 de ore patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 şi 41 de ani, din judeţele Cluj şi Mureş, pentru furt calificat.

„Din cercetări a rezultat că, în data de 20 octombrie 2025, doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept într-un imobil din municipiul Cluj Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate, un bărbat de 89 de ani, pe care l-ar fi indus în eroare sub pretextul unei situaţii nereale. În acelaşi timp, ceilalţi doi ar fi asigurat supravegherea zonei şi sprijinul acestora”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că cei patru bărbaţi i-au spus bătrânului că ar avea un porumbel blocat în podul casei și că au nevoie să verifice interiorul.

Cei patru au furat din locuința bătrânului 40.000 de lei, precum şi bijuterii din aur. Prejudiciul total a fost estimat la 52.000 de lei şi a fost recuperat integral în 28 ianuarie, după ce poliţiştii i-au identificat pe cei patru bărbaţi, mai spune Poliția.