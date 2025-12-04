Ce este „Novorossia”, porțiunea vastă din Ucraina revendicată de Putin în mijlocul negocierilor de pace, care poate aduce Rusia la granița cu România

Regiunile ucrainene pe care Kremlinul le consideră parte a „Novorossiei”. Sursa: Institutul pentru Studierea Războiului

Vladimir Putin și-a reiterat joi intenția de a captura nu regiunile din estul Ucrainei, făcând referire nu doar la Donbas, ci și la „Novorossia”, potrivit Tass. În viziunea Kremlinului, „Novorossia” include tot sud-estul Ucrainei, inclusiv regiunea Odesa, observă Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington.

„Rusia va elibera Donbass și Novorossia fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace”, a declarat joi Vladimir Putin într-un interviu oferit postului India Today.

„Totul se reduce la următoarea situație: fie vom elibera aceste teritorii prin forță, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta luptele acolo”, a spus el, citat de Tass.

Declarațiile lui Putin, care sugerează că Rusia nu a renunțat la condițiile maximaliste de la începutul războiului, vin în contextul tratativelor de pace intermediate de administrația SUA, care chiar joi continuă în Florida, cu discuții la care participă negociatorii americani și cei ucraineni.

Referirea lui Putin la „Novorossia”, despre care a mai vorbit în trecut, arată că revendicările Moscovei nu se opresc la Donbas, ci acoperă o zonă mult mai mare din Ucraina, la care ideologii și oficialii Kremlinului au mai făcut referire anterior.

Aceasta include întreaga regiune Odesa, care ar aduce Rusia la gurile Dunării și la granița cu România.

Ce este „Novorossia”

Putin a folosit termenul „Novorossia” pentru a se referi la estul și sudul Ucrainei încă din 2014, pentru a crea condițiile care să justifice ocupația și ambițiile teritoriale ale Rusiei, și a afirmat în 2023 că orașul Odesa, Crimeea și întreaga „regiune a Mării Negre” nu au nimic „de-a face cu Ucraina”, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Rusia, și ulterior URSS, scrie site-ul Veridica, au controlat această regiune din secolul al XVIII-lea până la destrămarea Uniunii Sovietice în 1991. Dar în perioada sovietică a făcut parte din Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, mai degrabă decât să facă parte direct din Rusia.

Putin și alți oficiali ruși au reafirmat recent narațiunile rusești potrivit cărora „Novorossia”, pe care purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a definit-o ca fiind întreaga parte estică și sudică a Ucrainei, inclusiv regiunile Harkov, Dnipropetrovsk, Mikolaiv și Odesa, este o parte „integrală” a Rusiei.

Anul trecut, ministrul de Externe Serghei Lavrov sublinia, potrivit Tass, că „Donbas” și „Novorossia” vor rămâne parte a Federației Ruse, iar acest lucru nu este supus discuției.

„Nu toate teritoriile de acolo au fost încă eliberate. Nu putem lăsa oamenii care au votat pentru revenirea la Rusia sub jugul unui regim care extermină tot ce este rus”, a declarat Lavrov.

„Lumea Rusă nu are granițe”, spune ideologul „Novorossia”

În primăvara acestui an, Vladislav Surkov, fost consilier al liderului Kremlinului și ideologul șef al proiectului „Novorossia”, a declarat că ideologia Lumii Ruse (Russki Mir) „nu are granițe”.

Întrebat într-un interviu acordat revistei franceze L’Express despre granițele Rusiei, Surkov a afirmat că ideologia Lumii Ruse nu are limite și există „peste tot unde există influență rusă” – fie ea culturală, militară, economică, ideologică sau umanitară.

El a declarat că Rusia „se va extinde în toate direcțiile”.

Surkov a mai afirmat că Rusia va atinge acest obiectiv strategic, care, potrivit lui, a rămas neschimbat de la invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, în ciuda potențialelor „manevre, încetiniri și pauze” de-a lungul drumului.

Surkov a spus că readucerea Ucrainei în sfera de influență a Rusiei a fost un obiectiv încă de la prăbușirea Uniunii Sovietice, referindu-se la Ucraina ca la o „entitate politică artificială”.