Ce este virusul Nipah, care a stârnit o alertă sanitară în India / Controale ca în pandemie în aeroporturi din Asia

O epidemie a virusului Nipah în statul Bengalul de Vest din India a stârnit îngrijorare în anumite părți ale Asiei. Nu au fost încă raportate cazuri în afara Indiei, dar unele ţări au început să-şi înăsprească măsurile de control în aeroporturi, potrivit BBC.

Cinci lucrători medicali de la un spital privat din Barasat, în Bengalul de Vest, au fost infectaţi cu virusul la începutul acestei luni, unul dintre ei aflându-se în stare critică. Aproximativ 110 persoane care au intrat în contact cu ei au fost plasate în carantină.

Ce este virusul Nipah

Virusul are o rată de mortalitate ridicată – între 40% şi 75% – deoarece nu există vaccin sau medicamente pentru tratarea lui.

Nipah poate fi transmis de la animale la om, cum ar fi porcii şi liliecii fructivori, la oameni. Se poate transmite şi prin alimente contaminate, dar și prin contact apropiat cu o persoană infectată.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a inclus virusul Nipah în topul celor zece boli prioritare, alături de agenţi patogeni precum SARS-COV-2 (Covid-19) şi Zika, din cauza potenţialului său de a declanşa o epidemie.

Perioada de incubaţie variază între patru şi 14 zile. Persoanele care se infectează cu virusul prezintă o gamă largă de simptome sau, uneori, niciun simptom.

Simptome și tratament

Simptomele iniţiale pot include febră, dureri de cap, dureri musculare, vărsături şi dureri în gât. La unele persoane, acestea pot fi urmate de somnolenţă, alterarea stării de conştienţă şi pneumonie.

În cazurile severe, poate apărea encefalita, o afecţiune uneori fatală care provoacă inflamaţia creierului. Până în prezent, nu au fost aprobate medicamente sau vaccinuri pentru tratarea acestei boli.

Când și unde au mai fost focare de Nipah

Primul focar recunoscut de Nipah a avut loc în 1998 în rândul crescătorilor de porci din Malaezia şi s-a răspândit ulterior în Singapore. Virusul şi-a primit numele de la satul în care a fost descoperit pentru prima dată.

Peste 100 de persoane au murit şi un milion de porci au fost sacrificaţi în efortul de a limita răspândirea virusului. De asemenea, acest lucru a dus la pierderi economice semnificative pentru fermieri şi pentru cei care se ocupă cu comerţul cu animale.

Bangladeshul a fost cel mai afectat în ultimii ani, cu peste 100 de persoane care au murit din cauza virusului Nipah din 2001.

Virusul a fost detectat şi în India. Au fost raportate focare în Bengalul de Vest în 2001 şi 2007.

Mai recent, statul sudic Kerala a fost un focar al virusului Nipah. În 2018, au fost raportate 19 cazuri, dintre care 17 au fost fatale, iar în 2023, două din cele şase cazuri confirmate au decedat ulterior.

Controale în aeroporturi din Asia

Deși încă nu au fost raportate cazuri în afara Indiei, mai multe țări își intensifică măsurile de precauție.

Thailanda, Nepal și Taiwan se numără printre țările asiatice care au intensificat măsurile de prevenție, similare celor din perioada pandemiei de COVID.

Începând de duminică, Thailanda a început să facă controale asupra pasagerilor de pe trei aeroporturi internaționale din Bangkok și Phuket care primesc zboruri din Bengalul de Vest. Pasagerilor de pe aceste zboruri li s-a cerut să facă declarații de sănătate.

Departamentul pentru parcuri și faună sălbatică a implementat, de asemenea, controale mai stricte în atracțiile turistice naturale.

Și Nepalul a început să controleze persoanele care sosesc pe aeroportul din Kathmandu şi la alte puncte de frontieră terestră cu India.

Între timp, autorităţile sanitare din Taiwan au propus includerea virusului Nipah pe lista „bolilor de categoria 5”. Conform sistemului insulei, bolile clasificate în categoria 5 sunt infecţii emergente sau rare, cu riscuri majore pentru sănătatea publică, care necesită raportare imediată şi măsuri speciale de control.