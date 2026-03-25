Ce fac tinerii pentru a se proteja de inteligența artificială. „La început am negat”, dar acum studiez pentru a deveni electrician

Jackson Curtis plănuia să-și dedice cariera industriei asigurărilor, unde a lucrat în ultimii 3 ani și jumătate. În schimb, tânărul de 28 de ani face acum o schimbare radicală: devine pompier.

Curtis se teme că inteligența artificială îi va prelua locul de muncă de birou, care implică în mare parte introducerea de date, și consideră că, chiar dacă ar urca în ierarhie, ar fi în continuare vulnerabil, scrie presa elenă.

Întotdeauna va fi nevoie de pompieri.

„Chiar dacă găsesc o modalitate de a folosi inteligența artificială pentru a stinge incendiile, oamenii vor dori întotdeauna implicarea umană”, a spus Curtis.

Prietena lui, Jewel Rudolph, în vârstă de 25 de ani a început o afacere în 2019, vânzând smoothie-uri pe bază de piure de fructe de acai, renunțând la ideea mamei ei de a merge la universitate.

„Mă simt în siguranță știind că inteligența artificială nu va putea «fura» ceea ce fac”, a spus el.

Muncă manuală sau eforturi antreprenoriale

Impactul inteligenței artificiale asupra locului de muncă, inclusiv potențialul său de a modela carierele, rămâne mai degrabă subiectul studiilor economice decât al dovezilor concrete. Însă tinerii, în special cei care abia își încep carierele lungi, încep să ia în considerare opțiunile de carieră având în minte inteligența artificială.

Unii apelează la muncă manuală sau își încep propriile afaceri care i-ar putea proteja de efectele inteligenței artificiale.

„Elevii știu cu siguranță că inteligența artificială va avea un impact, doar că nu știu cât de mare sau cum va arăta”, a spus Stacey Gleason, consilier școlar la liceu.

După cum a spus, poartă conversații zilnice cu seniori care se întreabă cum i-ar putea afecta inteligența artificială .

59% consideră inteligența artificială ca o amenințare

Un sondaj recent realizat de Harvard în rândul americanilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani a constatat că 59% consideră inteligența artificială o amenințare la adresa perspectivelor lor de angajare, absolvenții de facultate împărtășind aceste îngrijorări în special. În plus, 41% au declarat că sunt de părere că inteligența artificială va face munca mai puțin importantă.

„Evadare” din IT

Între timp, un studiu al Universității Stanford a constatat că, de la sfârșitul anului 2022 până în septembrie 2025, rata de ocupare a forței de muncă în rândul lucrătorilor cu vârste cuprinse între 22 și 25 de ani care sunt deosebit de expuși la inteligența artificială – cum ar fi dezvoltatorii de software și reprezentanții serviciului clienți – a scăzut cu 16% în comparație cu ocupațiile mai puțin expuse la inteligența artificială.

Când Ryder Paredes, în vârstă de 22 de ani, a început să studieze informatica în anul universitar, acum trei ani, „IA era la început, nu era foarte inteligentă ”, a spus el. Dar, până anul trecut, capacitățile IA se îmbunătățiseră atât de mult încât Paredes se temea că nu va putea obține un loc de muncă.

„La început am negat”, dar în cele din urmă studiază pentru a deveni electrician

A renunțat la facultate anul trecut și acum urmează o școală profesională pentru a deveni electrician. Nu este singurul: înscrierile la colegiile comunitare axate pe educație profesională au crescut în ultimii ani, cu aproape 20% din 2020, conform datelor de la National Student Clearinghouse.

„La început am fost în negare”, a spus Paredes. „Dar în cele din urmă a trebuit să accept.”

Anxietate și pentru părinți

Părinții sunt, de asemenea, îngrijorați de modul în care inteligența artificială ar putea schimba perspectivele de carieră ale copiilor lor.

„Există mult stres”, a spus Babith Bhupalan, care a lucrat pentru Microsoft în managementul de produs și experiența clienților înainte de a-și înființa propria firmă de consultanță.

Medicii și diplomații printre sectoarele sigure

Pentru a-și ajuta fiica de 17 ani, a întocmit un ghid de carieră, analizând ce roluri profesionale nu puteau fi înlocuite de inteligența artificială – medicii și diplomații se numărau printre sectoarele sigure.

El a distribuit ghidul online, unde de atunci a fost vizualizat de peste 5.500 de persoane.

Construcții, agricultură și diplomație

Un studiu recent realizat de firma de inteligență artificială Anthropic, de exemplu, a constatat, de asemenea, că locurile de muncă din agricultură și construcții sunt mai puțin susceptibile de a fi ocupate de inteligența artificială. O analiză Microsoft realizată anul trecut a ajuns la concluzii similare.

Fiica lui Bhupalan, Thea Babbitt, care va urma facultatea, intenționează să studieze relațiile internaționale în parte pentru că consideră că acest domeniu este mai rezistent decât obiectivul ei anterior de carieră: finanțele. „O mare parte din diplomație se bazează pe conversații umane autentice”, a spus ea. „Nu cred că inteligența artificială va prelua controlul asupra acestui domeniu.”